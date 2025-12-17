Férfi kézilabda: Chema Rodríguez kihirdette a válogatott keretét az Eb-felkészülésre

A kéziszövetség beszámolója szerint a játékosok a bajnoki kötelezettségek után egyénileg készülnek, és január 2-án kezdik meg a közös munkát.

A csapat egy felkészülési meccset játszik a kontinenstorna előtt: január 9-én Romániát fogadja Győrben. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal mérkőzik meg– egyaránt 20.30-tól –, a középdöntőbe a csoportok első két-két helyezettje jut.

Chema Rodríguez december elején 35 fős keretet hirdetett, abból a kapusok közül Győri Kristóf (Ferencváros) és Nagy Benedek (Balingen-Weilstetten, német), a balszélsők közül Gáncs-Pető Máté (Veszprém) és Hári Levente (Győr), a balátlövők közül Nagy Bence (Ferencváros), a beállók közül Karai Miklós (Ferencváros), Papp Tamás (Tatabánya) és Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia), az irányítók közül Fazekas Máté (Szeged), Győri Mátyás (Ferencváros), Sztraka Dániel (Tatabánya) és Tóth Levente (NEKA), a jobbátlövők közül Máthé Dominik (Elverum HB) és Tóth Péter (Ferencváros), a jobbszélsők közül Szilágyi Benjámin (Szeged) maradt ki.

Lukács Péter és Pergel Andrej első világversenyére készülhet.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), KRAKOVSZKI Zsolt (ETO University HT), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

A válogatott felkészülési programja:

2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer-szigetek, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország

2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország

2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland