Petrahn Barbara bekerült a Nemzetközi Atlétikai Szövetség edzői bizottságába

2025.12.18. 18:48
Petrahn Barbara (Fotó: atletika.hu)
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) tanácsülésén Petrahn Barbarát, kétszeres olimpikont és országos csúcstartót beválasztották az edzői bizottságba.

A magyar szövetség holnapjának csütörtöki beszámolója szerint Petrahn személyében olyan szakember kapcsolódik be a nemzetközi döntés-előkészítő munkába, aki versenyzőként és szakmai oldalról egyaránt a legmagasabb szinten képviselte a magyar atlétikát.

Petrahn jelenleg tagja az Európai Atlétikai Szövetség fejlesztési bizottságának, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság esélyegyenlőségi bizottságának is. A WA edzői bizottsági tagsága újabb fontos mérföldkő sportdiplomáciai karrierjében: a bizottság tanácsadó testületként segíti a WA tanácsának munkáját az élsporti edzői tevékenység, a csúcsteljesítményt célzó stratégiák és a versenykörnyezetek területén, miközben meghatározó szerepet játszik az edzőképzés szakmai irányainak és az atlétika hosszú távú fejlődési céljainak alakításában.

„A bekerülésem óriási szakmai megtiszteltetés és közös siker. A pályázás a Magyar Atlétikai Szövetséggel szoros együttműködésben valósult meg, így ezt az eredményt együtt ünnepelhetjük. A tagság lehetőséget ad arra, hogy Magyarország aktív szereplőként vegyen részt a nemzetközi szakmai folyamatokban, és hogy a hazai edzők, sportolók érdekei és tapasztalatai közvetlenül megjelenjenek a világ atlétikájának alakításában” – fogalmazott Petrahn Barbara.

 

