Női kézilabda NB I: lengyel válogatott átlövőt igazolt a Debrecen – hivatalos

A debreceniek hivatalos honlapján olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy a Zaryban született Kobylinska komoly nemzetközi karriert futott be. A lengyel Gliwice, Plock, majd a Gdynia után játszott a német Metzingenben, a francia Brestben és a román CSM Bukarestben is. Jelenleg a BL-csoportrivális Gloria Bistrita játékosa.

A 30 éves átlövő a klub hivatalos honlapjának adott interjújában elmondta: „Izgatottan várom a debreceni időszakot, őszintén úgy érzem, hogy ez egy kiváló lehetőség a számomra. Annak külön örülök, hogy a magyar bajnokságban is kipróbálhatom magam a lengyel, a német, a francia és a román után. Természetesen utánanéztem a dolgoknak a klubot illetően és azt gondolom, ez egy jó projekt. Látszik, hogy tudatosan és fokozatosan építkeznek Debrecenben és egyre inkább láthatóvá válik a DVSC Európában is. Évről évre igyekeznek együtt tartani a csapat nagy részét és csak keveset változtatnak, ami a kézilabdában fontos dolog, mert össze kell szoknunk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Remélem sikerül hamar beilleszkednem és jövőre már együtt harcolhatunk a Bajnokok Ligájában a minél jobb eredményért.”

Kobylinska arról is beszélt, hogy mielőtt meghozta a döntését, konzultált több ismerősével, akik pozitív dolgokat mondtak a klubról. Hozzátette, hogy a magyar bajnokság harmadik legjobb csapatához igazolt: „Egyértelműen előre lépésnek érzem, hogy Debrecenbe, a magyar bajnokság harmadik legjobb csapatához igazolok. A karrierem során ez mindig is szempont volt, mindig kerestem a kihívásokat. Ami a személyes tapasztalatot illeti, nos, az egymás elleni meccsen komoly benyomást tett rám a DVSC , nagyon nehéz mérkőzés volt, amit csak némi szerencsével tudtunk megnyerni. Azt gondolom, a két csapat tudásban nagyon közel van egymáshoz. Több tapasztalt, jó játékosa is van a Debrecennek, de vannak fiatal tehetségei is, ami a jövő szempontjából fontos. Úgy érzem, a személyiségem és a játékstílusom alapján is passzolok a csapathoz, szóval ez is közrejátszott abban, hogy elfogadtam az ajánlatot. Kíváncsian várom milyen lesz és egyben nagyon izgatott is vagyok a debreceni lehetőség miatt.”