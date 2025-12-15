Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: a Tottenhamhez látogat a Liverpool

2025.12.15. 12:07
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok heti tétmérkőzései.

 DECEMBER 15., HÉTFŐ 

IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.00: Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel

SZERBIA 
Szuperliga
19.30: Topolya–Crvena zvezda
Topolya: Mezei Szabolcs

 

 DECEMBER 16., KEDD 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lierse–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Charleroi–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán

 

 DECEMBER 17., SZERDA 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–RWDM Brüsszel 
Bruges II: Ostoici Stefan

SKÓCIA
Premiership
21.00: Dundee United–Celtic
Dundee United: Keresztes Krisztián

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
16.00: Rizespor–Gaziantep
Rizespor: Mocsi Attila

 

 DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK 

KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
21.00: Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Baráth Péter
21.00: Zrinjski (bosnyák)–SK Rapid (osztrák)
Rapid: Bolla Bendegúz

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
15.30: Genclerbirligi–Bosrumspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
18.30: Galatasaray–Basaksehir
Galatasaray: Sallai Roland

 

 DECEMBER 19., PÉNTEK 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel–Lierse
Lommel: Vancsa Zalán

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Hertha BSC–Arminia Bielefeld
Hertha: Dárdai Márton

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kocaelispor–Antalyaspor 
Kocaelispor: Balogh Botond

 

 DECEMBER 20., SZOMBAT 

ANGLIA
Premier League
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Blackburn Rovers–Millwall
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Hull City–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles 
16.00: Derby County–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Doncaster Rovers–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Francs Borains–FC Bruges II 
Bruges II: Ostoici Stefan
20.00: Kortrijk–Anderlecht II
Kortrijk: Dénes Vilmos

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–Olympiakosz Nicosia
Anorthoszisz: Kiss Tamás

IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Hapoel Petah Tikva–Kirjat Smona
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: 1. FC Köln–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Wolfsburg–Freiburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Frosinone–Spezia
Spezia: Nagy Ádám

PORTUGÁLIA
Liga Portugal
19.00: Gil Vicente–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
19.00: UTA Arad–Dinamo Bucuresti
UTA: Zsóri Dániel

SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Hibernian
Dundee United: Keresztes Krisztián

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Deportivo La Coruna
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Besiktas–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

 DECEMBER 21., VASÁRNAP 

FRANCIAORSZÁG
Francia Kupa, 3. forduló
17.30: Le Havre–Amiens 
Le Havre: Loic Nego

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Eintracht Braunschweig–Schalke 04
Braunschweig: Szabó Levente

SZERBIA 
Szuperliga
13.00: OFK Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Galatasaray–Kasimpasa
Galatasaray: Sallai Roland
Kasimpasa: Szalai Attila

 

 DECEMBER 22., HÉTFŐ 

ROMÁNIA
Superliga
19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Genclerbirligi–Trabzonspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin

 

