Heti légiósprogram: a Tottenhamhez látogat a Liverpool

DECEMBER 15., HÉTFŐ
IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.00: Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
SZERBIA
Szuperliga
19.30: Topolya–Crvena zvezda
Topolya: Mezei Szabolcs
DECEMBER 16., KEDD
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lierse–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Charleroi–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán
DECEMBER 17., SZERDA
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–RWDM Brüsszel
Bruges II: Ostoici Stefan
SKÓCIA
Premiership
21.00: Dundee United–Celtic
Dundee United: Keresztes Krisztián
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
16.00: Rizespor–Gaziantep
Rizespor: Mocsi Attila
DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
21.00: Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Baráth Péter
21.00: Zrinjski (bosnyák)–SK Rapid (osztrák)
Rapid: Bolla Bendegúz
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
15.30: Genclerbirligi–Bosrumspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
18.30: Galatasaray–Basaksehir
Galatasaray: Sallai Roland
DECEMBER 19., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel–Lierse
Lommel: Vancsa Zalán
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Hertha BSC–Arminia Bielefeld
Hertha: Dárdai Márton
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kocaelispor–Antalyaspor
Kocaelispor: Balogh Botond
DECEMBER 20., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Blackburn Rovers–Millwall
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Hull City–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
16.00: Derby County–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Doncaster Rovers–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Francs Borains–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
20.00: Kortrijk–Anderlecht II
Kortrijk: Dénes Vilmos
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–Olympiakosz Nicosia
Anorthoszisz: Kiss Tamás
IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Hapoel Petah Tikva–Kirjat Smona
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: 1. FC Köln–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Wolfsburg–Freiburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Frosinone–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
19.00: Gil Vicente–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
19.00: UTA Arad–Dinamo Bucuresti
UTA: Zsóri Dániel
SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Hibernian
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Deportivo La Coruna
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Besiktas–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
DECEMBER 21., VASÁRNAP
FRANCIAORSZÁG
Francia Kupa, 3. forduló
17.30: Le Havre–Amiens
Le Havre: Loic Nego
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Eintracht Braunschweig–Schalke 04
Braunschweig: Szabó Levente
SZERBIA
Szuperliga
13.00: OFK Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Galatasaray–Kasimpasa
Galatasaray: Sallai Roland
Kasimpasa: Szalai Attila
DECEMBER 22., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Genclerbirligi–Trabzonspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin