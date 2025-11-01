Videó: micsoda védés Tóth Balázstól – 2–0-ra nyertek Leicesterben!
Tóth Balázst a napokban október hónap legjobbjának választották meg az angol másodosztályú Blackburn szurkolói, és az elismerést szombaton újabb jó teljesítménnyel hálálta meg az előző idényben még élvonalbeli Leicester City elleni, 2–0-s idegenbeli győzelem alkalmával. Ez volt a magyar válogatott kapus harmadik olyan bajnokija (a tizenkettőből) ebben az idényben, amelyiken nem kapott gólt.
A szurkolók Tóth Balázst választották meg október legjobbjának a Blackburnnél
A meccsen 12 lövéssel próbálkoztak a hazaiak, amiből ugyan csak egy ment kapura, de akkor nagyot kellett védenie a kapujából jó ütemben kimozduló Tóthnak, aki csapata 1 – 0-s vezetésénél lábbal hárította Stephy Mavididi ötméteres lövését. A Blackburn egymás után második bajnokiját nyerte meg, de így is csak a 19. helyen áll a 24 csapatos bajnokságban.
TÓTH BALÁZS VÉDÉSE
LÉGIÓSAINK SZOMBATI PROGRAMJA
ANGLIA
Premier League
21.00: Liverpool–Aston Villa
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
Leicester City–Blackburn Rovers 0–2
Blackburn: Tóth Balázs kezdőként végigvédte a meccset.
West Bromwich Albion–Sheffield Wednesday 0–0
WBA: Callum Styles kezdett, a 71. percben lecserélték.
Birmingham City–Portsmouth 4–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
FA-kupa, 1. forduló
Wycombe Wanderers–Plymouth 2–0
Plymouth: Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a meccset.
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Altach
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Beveren–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
Vasárnap, 00.30: Nashville SC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Hapoel Petah Tikva–Sahnin
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, végig is játszották a meccset.
Union Berlin–Freiburg 0–0
Union Berlin: Schäfer András kezdőként végigjátszotta a meccset.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Dynamo Dresden 2–0
Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.
Nürnberg–Eintracht Braunschweig 2–1
Braunschweig: Szabó Levente kezdőként végigjátszotta a meccset.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
19.00: Rio Ave–Estoril
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Afumati–ASA Marosvásárhely 2–1
ASA: Demeter Zsombor kezdőként végigjátszotta a meccset, a 72. percben sárga lapot kapott, Major Sámuel az 59. percben állt be csereként.
Ceahlaul–Olimpia Szatmárnémeti 1–0
Olimpia: Pintér Bence a kispadon ült, Torvund Alexander kezdett, a 77. percben lecserélték; Bontas Kristóf a kispadon ült.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Eperjes–Zsolna 0–4
Zsolna: Szánthó Regő a 89. percben állt be csereként.
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Kassa
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
Kassa: Kovács Mátyás
2. Liga (II. osztály)
Zólyom–Somorja 1–3
Somorja: Csorba Noel kezdőként végigjátszotta a meccset, a 44. percben sárga lapot kapott.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Celje–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Göztepe–Genclerbirligi 1–0
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.
18.00: Galatasaray–Trabzonspor
Galatasaray: Sallai Roland