Videó: micsoda védés Tóth Balázstól – 2–0-ra nyertek Leicesterben!

A meccsen 12 lövéssel próbálkoztak a hazaiak, amiből ugyan csak egy ment kapura, de akkor nagyot kellett védenie a kapujából jó ütemben kimozduló Tóthnak, aki csapata 1 – 0-s vezetésénél lábbal hárította Stephy Mavididi ötméteres lövését. A Blackburn egymás után második bajnokiját nyerte meg, de így is csak a 19. helyen áll a 24 csapatos bajnokságban.

TÓTH BALÁZS VÉDÉSE

LÉGIÓSAINK SZOMBATI PROGRAMJA

ANGLIA

Premier League

21.00: Liverpool–Aston Villa

Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

Championship (II. osztály)

Leicester City–Blackburn Rovers 0–2

Blackburn: Tóth Balázs kezdőként végigvédte a meccset.

West Bromwich Albion–Sheffield Wednesday 0–0

WBA: Callum Styles kezdett, a 71. percben lecserélték.

Birmingham City–Portsmouth 4–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

FA-kupa, 1. forduló

Wycombe Wanderers–Plymouth 2–0

Plymouth: Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a meccset.

AUSZTRIA

Bundesliga

17.00: Grazer AK–Altach

GAK: Jánó Zétény

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

20.00: Beveren–FC Bruges II

Bruges II: Ostoici Stefan

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó

Vasárnap, 00.30: Nashville SC–Inter Miami

Miami: Pintér Dániel

IZRAEL

Ligat Ha’Al

17.30: Hapoel Petah Tikva–Sahnin

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, végig is játszották a meccset.

Union Berlin–Freiburg 0–0

Union Berlin: Schäfer András kezdőként végigjátszotta a meccset.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Dynamo Dresden 2–0

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset.

Nürnberg–Eintracht Braunschweig 2–1

Braunschweig: Szabó Levente kezdőként végigjátszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

19.00: Rio Ave–Estoril

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Afumati–ASA Marosvásárhely 2–1

ASA: Demeter Zsombor kezdőként végigjátszotta a meccset, a 72. percben sárga lapot kapott, Major Sámuel az 59. percben állt be csereként.

Ceahlaul–Olimpia Szatmárnémeti 1–0

Olimpia: Pintér Bence a kispadon ült, Torvund Alexander kezdett, a 77. percben lecserélték; Bontas Kristóf a kispadon ült.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Eperjes–Zsolna 0–4

Zsolna: Szánthó Regő a 89. percben állt be csereként.

18.00: Dunaszerdahelyi AC–Kassa

DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté

Kassa: Kovács Mátyás

2. Liga (II. osztály)

Zólyom–Somorja 1–3

Somorja: Csorba Noel kezdőként végigjátszotta a meccset, a 44. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

17.30: Celje–Aluminij

Aluminij: Tanyi Barnabás

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Göztepe–Genclerbirligi 1–0

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ült.

18.00: Galatasaray–Trabzonspor

Galatasaray: Sallai Roland