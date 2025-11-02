Pintér Dániel nem volt a keretben, az Inter Miami kikapott Nashville-ben

A Nashville a Premier League-et megjárt Sam Surridge büntetőjével már a 9. percben vezetést szerzett. Ezt követően többször is egyenlíthetett volna a Pintér Dániel nélküli Inter Miami, de Luis Suárez lövése a kapufát találta el, míg Tadeo Allende nem találta el a labdát egy bal oldali beadás után. A Nashville ezzel szemben kihasználta a helyzeteit, a 45. percben egy szöglet után Joshua Bauer duplázta meg a hazaiak előnyét. A 90. percben Rodrigo de Paul passzát követően Lionel Messi lőtt szép gólt a bal felső sarokba, de ez csak a szépítésre volt elég. A Nashville 2–1-re nyert, és ezzel kiegyenlítette a két győzelemig tartó párharcot. Az Inter Miamiban Pintér Dániel nem volt a keret tagja.

A játéknap másik két meccsén egyaránt a tizenegyesek döntöttek. A Vancouver Whitecaps Dallasban nyert és ezzel továbbjutott a negyeddöntőbe, míg a Portland Timbers hazai pályán múlta felül a San Diegót, ezzel ott is 1–1 a párharc állása.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó

Nashville SC–Inter Miami 2–1

Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.

A párharc állása: 1–1

FC Dallas–Vancouver Whitecaps 1–1 – tizenegyesekkel 2–4

A párharc végeredménye: 2–0 a Vancouver javára.

Portland Timbers–San Diego FC 2–2 – tizenegyesekkel 3–2

A párharc állása: 1–1