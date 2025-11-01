A Dunaszerdahely másodszor is legyőzte a Kassát

NIKÉ LIGA, 13. FORDULÓ

DUNASZERDAHELY–KASSA 3–1 (1–1)

Dunaszerdahely, Mol Aréna. 4085 néző. Vezeti: Michal Ocenas.

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Rhyan Modesto (Blazek, 88.) – Ouro, Tuboly (Udvaros, 76.), Gruber (Ramadan, 40.) – Redzic, Gagua (Gueye, 88.), Djukanovics (Sylla, 76.).

Vezetőedző: Branislav Fodrek.

Kispadon: Bartels (k), Barro, Blasko, Blazek, Gueye, Herc, Ramadan, Sylla, Udvaros.

Kassa: Kira – Teplan (Pejazic, 83.), Dimun, Kruzliak – Magda, Gallovic, Metu, Kovács M. (Rehus, 83.) – Jones (Miljanic, 63.) – Cerepkai (Zsigmund, 76.), Perisics (Palacin, 76.).

Vezetőedző: Frantisek Straka.

Kispadon: Kovacik (ka), Miljanic, Palacin, Pejazic, Rehus, Sovic, Vesely, Zsigmund.

Gólszerző: Redzic (31.), Gagua (62.), Ramadan (90+2.), ill. Dimun (42.)

Kiállítás: Magda (37.)

A szombati Mindenszentek ünnepnap a dunaszerdahelyi szurkolók számára egy órával az esti Kassa elleni összecsapás előtt kezdődött. A régi DAC-stadion kapujánál találkoztak, ahol megemlékeztek és közösen imádkoztak a DAC-család elhunyt tagjaiért.

A MOL Arénában érve a nézők egy fekete alapon, fehér betűkkel kiírt molinót találtak: 2008.11.1 – az idő múlik, de a fájdalom nem vész el! Bizony, 17 éve volt, amikor a DAC–Slovan rangadón a szlovákiai futballtörténet egyik legsötétebb pillanatát élték meg. A meccs 17. percében a rohamrendőrök rárontottak az egyik hazai szektorra, a brutális attaknak súlyos sérültjei is voltak. A meccs félbeszakadt, közel 20 percen át állt a játék. Több mint 60 embert kellett ellátni a stadionban, legalább hatan kórházba kerültek. A legsúlyosabb sérült Lengyel Krisztián volt, a vörösmajori fiatalembert kétszer újra kellett éleszteni, mentőhelikopter szállította kórházba. Maradandó károsodást is szenvedett, az egyik fülére élete végéig rosszul fog hallani.

A dunaszerdahelyi szurkolók az '56-os hősökről sem feledkeztek el: a szurkolók piros és zöld trikók, illetve a fehér molinónak köszönhetően nemzeti színű zászlót formáltak és egy molinót tartottak, melyen ,,ők hittek a szabadságban, mi őrizzük az emléküket” felirat volt.

Több különösséget lehetett felfedezni a két csapat összeállításában: úgy, mint egy hónapja Kassán, most is három magyar volt az első perctől a pályán: a hazaiaknál Redzic Damir és Tuboly Máté, míg a vendégeknél Kovács Mátyás. A Kassa kezdő tizenegyében ott volt kék ismerős is: Milan Dimun és Dominik Kruzliak, akik több évet lehúztak a DAC-ban.

Amint elhangzott az első bírói sípszó, a bajnokságban utolsó vendégek visszahúzódtak a saját kapujuk elé, tíz percig szinte ki sem mozdultak. A DAC járatta a labdát, próbálta keresni a réseket. Többször jól jöttek a beadások, de a dunaszerdahelyiek rendre lemaradtak azokról. Egészen a 22. percig kellett várni az első kapura tartó lövésre, Redzic Damir próbálkozása azonban nem okozz gondot Matus Kira kapusnak. Ezután Samsindin Ouro lövését fogta a kassai portás.

Fél óra telt el, amikor Tuboly Máté labdát szerzett, Redzic Damirnak passzolt, aki tolt egyet a labdán, majd 25-méterről nagy gólt ragasztott a hálóba. Amikor pár perc múlva a kétszer besárgult Daniel Magdát kiállította a játékvezető, úgy tűnt megpecsételődött a vendégek sorsa. A dunaszerdahelyiek is így gondolták. Meglepetésre az emberhátrányban játszó vendégek voltak aktívabbak. A 39. percben Kovács Mátyás lövését még védte Alekszandar Popovics, azonban nemsokára Milan Dimun kilőtte a jobb felső sarkot. A gót azonban sportszerűen nem ünnepelte, tekintettel a DAC-ban töltött évekre. Sőt, a bekapott egyenlítő gól után a vendégek kis híján a vezetést is megszerezték, Roman Cerepkai kevéssel lőtt fölé.

Az emberelőnyben játszó hazaiak óriási fölényben játszottak az fordulás után. Masszívan védekezett a Kassa, egészen a 63. percig eredményesen is. Ekkor Cotne Kapanadze hosszú sarokra ívelt labdáját Ammar Ramadan visszafejelte az ötösre, ahol George Gagua fejéről a labda a gólvonalon túlra jutott. Ugyan Dominik Kruzliak kézzel kiütötte a labdát, de a 4 085 néző nagy örömére már a gólvonal mögül.

Ezután Samsindin Ouro lövését Milan Dimun hárította, Viktor Djukanovics próbálkozása pedig a bal kapufáról vágódott ki. Ammar Ramadan két próbálkozását védte Matus Kira. Ezután leült a találkozó. A dunaszerdahelyiek nem nagyon kockáztattak, a vendégek meg nem jutottak el a hazai kapuig. Az utolsó szó Ammar Ramadané volt, aki kihasználva a vendégvédelem hibáját 3-1-re módosította a végeredményt.

A DAC harmadik helyen áll a bajnokságban, három ponttal lemaradva a Zsolnától és kettővel a Slovantól. A Kassa maradt utolsó, idegenben továbbra is pont nélkül állva.