Civilben állatorvos a darts-vb-re szenzációs győzelemmel berobbanó kenyai, aki korábban még Afrikán kívül sem járt

Mint arról hírt adtunk, Mike De Decker már kétszettes előnyben is volt David Munyua ellen, a kenyai azonban nem adta fel, és előbb kiegyenlített a szetteket tekintve, majd a döntő játszmát is behúzta, és ezzel a torna eddigi legnagyobb meglepetését okozva továbbjutott.

MUNYUA MAKES HISTORY! 🇰🇪



INCREDIBLE!



David Munyua produces one of the biggest shocks in World Championship history to dump out Mike De Decker!



What a moment for Kenyan darts!#WCDarts | R1 pic.twitter.com/XRkKcaErfd — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

Munyua – aki a meccs előtt még olyannyira zavarban volt, hogy majdnem elfelejtett kezet fogni ellenfelével – a győzelem után a Sky Sportsnak értékelt: „Ez hihetetlen! Egyáltalán nem számítottam rá, de megtörtént, és nagyon örülök neki – kezdte boldogan az afrikai dobó. – Ez egy nagyon nagy pillanat magának a sportágnak, Afrikának és Kenyának is. Megható, a sportág fejlődhet. Örülök, hogy a legjobbamat nyújtottam. Volt egy pillanat, amikor elszámoltam magam, de örülök, hogy ez nem befolyásolt. Visszajöttem és megmaradt a lendületem, koncentrált voltam.”

A Sky Sports elemzői úgy fogalmaztak, hogy „De Decker nyilvánvalóan nem tud majd aludni egy darabig, ám ezúttal minden Munyuáról szólt. Nagyszerű teljesítményt nyújtott.”

A 30 éves dartsos már a mérkőzés előtt történelmet írt, hiszen ő volt az első kenyai, aki kvalifikálta magát a világbajnokságra, miután legyőzte Cameron Carolissent az afrikai csoportbajnokság selejtezőjének döntőjében.

Munyua egyébként civilben állatorvosként tevékenykedik, és saját bevallása szerint a világbajnokság előtt még sosem járt Afrikán kívül. A meccs közben az sem zavarta meg, hogy egy darázs az arcára repült, majdnem egyenesen a jobb szemébe – kellemetlen pillanat volt, de habozás nélkül elbánt a rovarral. Ahogy nem sokkal később ellenfelével is...