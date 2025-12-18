Nemzeti Sportrádió

Civilben állatorvos a darts-vb-re szenzációs győzelemmel berobbanó kenyai, aki korábban még Afrikán kívül sem járt

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.18. 19:23
null
David Munyua győzelmére előzetesen senki sem számított (Fotó: Getty Images)
Címkék
David Munyua darts-világbajnokság darts-vb
A londoni dartsvilágbajnokság eddigi legnagyobb szenzációját okozta David Munyua, aki a csütörtöki versenynapon kétszettes hátrányból fordított és búcsúztatta az előzetesen sokkal esélyesebb Mike De Deckert, ezzel az első kenyai játékos lett, aki meccset nyert a sportág legfontosabb eseményén.

Mint arról hírt adtunk, Mike De Decker már kétszettes előnyben is volt David Munyua ellen, a kenyai azonban nem adta fel, és előbb kiegyenlített a szetteket tekintve, majd a döntő játszmát is behúzta, és ezzel a torna eddigi legnagyobb meglepetését okozva továbbjutott.

Munyua – aki a meccs előtt még olyannyira zavarban volt, hogy majdnem elfelejtett kezet fogni ellenfelével – a győzelem után a Sky Sportsnak értékelt: „Ez hihetetlen! Egyáltalán nem számítottam rá, de megtörtént, és nagyon örülök neki – kezdte boldogan az afrikai dobó. – Ez egy nagyon nagy pillanat magának a sportágnak, Afrikának és Kenyának is. Megható, a sportág fejlődhet. Örülök, hogy a legjobbamat nyújtottam. Volt egy pillanat, amikor elszámoltam magam, de örülök, hogy ez nem befolyásolt. Visszajöttem és megmaradt a lendületem, koncentrált voltam.”

A Sky Sports elemzői úgy fogalmaztak, hogy „De Decker nyilvánvalóan nem tud majd aludni egy darabig, ám ezúttal minden Munyuáról szólt. Nagyszerű teljesítményt nyújtott.”

A 30 éves dartsos már a mérkőzés előtt történelmet írt, hiszen ő volt az első kenyai, aki kvalifikálta magát a világbajnokságra, miután legyőzte Cameron Carolissent az afrikai csoportbajnokság selejtezőjének döntőjében.

Munyua egyébként civilben állatorvosként tevékenykedik, és saját bevallása szerint a világbajnokság előtt még sosem járt Afrikán kívül. A meccs közben az sem zavarta meg, hogy egy darázs az arcára repült, majdnem egyenesen a jobb szemébe – kellemetlen pillanat volt, de habozás nélkül elbánt a rovarral. Ahogy nem sokkal később ellenfelével is...

Egyéb egyéni
2 órája

Kenyai szenzáció a darts-vb-n, Munyua legyőzte De Deckert!

A sokkal esélyesebb, 18. helyen kiemelt belga rendkívül rosszul játszott, és az afrikai megragadta az esélyt.

 

 

David Munyua darts-világbajnokság darts-vb
Legfrissebb hírek

Kenyai szenzáció a darts-vb-n, Munyua legyőzte De Deckert!

Egyéb egyéni
2 órája

Van Barneveld: Senki sem akar szenvedni minden héten, és ez most fáj

Egyéb egyéni
9 órája

Wade simán vette az első akadályt, Van Barneveld kiesett

Egyéb egyéni
20 órája

„Lehetetlen feljebb lépni”– Soutar a PDC-ranglistát kritizálta a 15 elrontott meccsnyíl után

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:33

Darts-vb: Kovács Patrik úszással is készült

Egyéb egyéni
Tegnap, 8:45

Gyenge kiszállói ellenére is könnyen győzött Price a vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.16. 23:12

Darts-vb: Alan Soutar képtelen volt kikapni, 15 elrontott meccsnyíl után jutott tovább

Egyéb egyéni
2025.12.16. 18:28

Van Duijvenbode 111-es átlaggal nyerte meg döntő szettjét a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.15. 23:28
Ezek is érdekelhetik