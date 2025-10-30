Yaakobishvili Antallal jutott tovább az FC Andorra a spanyol Király-kupában

A magyar játékos a kezdőcsapatban kapott helyet a védelem közepén, és végigjátszotta az összecsapást. Testvére, Yaakobishvili Áron nem volt a meccskeretben.

Az élvonalban szereplő csapatok közül a Levante, a Celta Vigo, az Alavés és a Real Betis is kivívta a továbbjutást.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT, csütörtöki mérkőzések

Valle Egüés (IV.)–FC Andorra (II.) 1–5

Orihuela (IV.)–Levante 3–4

Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo 0–2

CD Getxo (VI.)–Alavés 0–7

CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol 1–2

Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis 1–7