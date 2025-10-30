Yaakobishvili Antallal jutott tovább az FC Andorra a spanyol Király-kupában
A spanyol labdarúgó Király-kupában a Yaakobishvili Antallal felálló, másodosztályú FC Andorra 5–1-re legyőzte a negyedik vonalban szereplő Valle Egüést csütörtök este, ezzel bejutott a sorozat legjobb 64 csapata közé.
A magyar játékos a kezdőcsapatban kapott helyet a védelem közepén, és végigjátszotta az összecsapást. Testvére, Yaakobishvili Áron nem volt a meccskeretben.
Az élvonalban szereplő csapatok közül a Levante, a Celta Vigo, az Alavés és a Real Betis is kivívta a továbbjutást.
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT, csütörtöki mérkőzések
Valle Egüés (IV.)–FC Andorra (II.) 1–5
Orihuela (IV.)–Levante 3–4
Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo 0–2
CD Getxo (VI.)–Alavés 0–7
CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol 1–2
Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis 1–7
