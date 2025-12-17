Dárdai Pál Újpesten, sportigazgatóként folytathatja – sajtóhír

Nemzeti Sportrádió

Újpesten térhet vissza a magyar futballba Dárdai Pál, aki a lila-fehérek szakmai vezetésében kap szerepet, elképzelhető, hogy sportigazgatóként.

A lila-fehér klub ügyeivel kapcsolatban jól tájékozott Lila Sector a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy az együttes nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberrel folytatja szereplését, a volt szövetségi kapitány, Dárdai Pál sportigazgatóként tér vissza a magyar labdarúgásba.

A Hertha felnőttcsapatát több időszakban is irányító Dárdai jelenleg is a berlini klub kötelékéhez tartozik, a Hertha kelet-európai játékosmegfigyelőjeként és márkanagyköveteként dolgozik.

Az Újpest gyengén szerepel a bajnokságban, csak a kilencedik helyet foglalja el a tabellán, és a 2025-ös évet a Kazincbarcika ellen zárja. Az őszt még Damir Krznar irányításával kezdték el a negyedik kerületiek, azóta a horvát szakembert menesztették, és megbízott edzőként Bodor Boldizsár irányít.

A Nemzeti Sport információi szerint Dárdai Pál nem költözik haza végleg Németországból, így az Újpest egykori játékosa, Egressy Gábor lehet a segítője, és a tervek szerint német vezetőedzőt szerződtetnek a kispadra, bár magyar kiszemeltről is lehet hallani. Az még kérdéses, hogy Dárdai milyen szerepkört kap Újpesten, elképzelhető, hogy sportigazgatóként folytatja. 

 

