Szerdai sportműsor: Interkontinentális Kupa-döntőt vív a PSG, Király-kupa-meccset játszik a Real Madrid

Szerdán Al-Rajjanban rendezik meg az Interkontinentális Kupa döntőjét, a trófeáért a francia Paris Saint-Germain és a brazil Flamengo csap össze, emellett lesznek mérkőzések az angol Ligakupában és a spanyol Király-kupában is. A magyar férfi futsalválogatott felkészülési meccset játszik Szlovéniával, férfi vízilabda-válogatottunk pedig Horvátországgal mérkőzik meg. Folytatódik a darts-vb, az osztrák jégkorongligában jégre lép az FTC és a Fehérvár, kosárlabda Európa-kupa-találkozót vív a Falco férfi- és a Pécs női csapata, illetve szerepel még a kiemelt sportműsorban curling, röplabda, sznúker és tenisz is.

DECEMBER 17., SZERDA FUTBALLPROGRAM FIFA INTERKONTINENTÁLIS KUPA

DÖNTŐ, AL-RAJJAN

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Flamengo (brazil) ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.30: Manchester City–Brentford (Tv: Match4)

21.15: Newcastle United–Fulham (Tv: Arena4) SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

18.00: Cultural Leonesa (II.)–Levante

19.00: Albacete (II.)–Celta Vigo

19.00: Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid (Tv: Sport2)

19.00: Huesca (II.)–Osasuna

19.00: Racing Santander (II.)–Villarreal

21.00: Alavés–Sevilla

21.00: Talavera de la Reina (III.)–Real Madrid (Tv: Sport2) FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 1. forduló, A-csoport

16.00: Szlovénia–Magyarország TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna

19.00: Magyarország–Új-Zéland DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

20.00 (Tv: Sport1)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)

19.45: HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák)

MAGYAR KUPA

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: DEAC–FEHA19 KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, második csoportkör

2. forduló, K-csoport

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rostock Seawolves (német)

Női Európa-kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó

18.00: NKA Universitas Pécs–Lointek Gernika Bizkaia (spanyol)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Anadolu Efes (török)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Bayern München (német)

20.30: Baskonia (spanyol)–Monaco (francia)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Virtus Bologna (olasz)

NBA, ALAPSZAKASZ

Csütörtök, 2.00: Oklahoma City Thunder–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1175 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: Vasas Óbuda–TFSE

18.00: MBH-Békéscsaba–Szent Benedek RA

20.00: Fatum Nyíregyháza–UTE (Tv: M4 Sport)

20.00: Vasas SC–KHG Kaposvári NRC SZNÚKER

Scottish Open, Edinburgh

14.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1) TENISZ

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

9.00: férfi egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló; női egyes, 2. forduló; páros, elődöntő VÍZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

18.30: Magyarország–Horvátország, Szeged (Tv: M4 Sport) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden idők legjobb Vidije, vendég: Bobory Balázs és Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Változások a kézilabdában

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 30 éve vívta a női kézilabda-vb döntőjét Magyarország és Dél-Korea

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Csonkics Tünde sakkozó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin, vendég: Szeleczki Lilla U23-as Eb-ezüstérmes

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A sportolók és a közösségi média, vendég: Novák János sportszociológus és Kőfalvi Dániel, a Nemzeti Sport közösségimédia-vezetője

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Beszéljünk magyarul!

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A FIFA The Best-díjátadó után: jó döntések születtek?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Horvátország férfiválogatott mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Kosárlabda, élő közvetítés a Falco–Rostock férfi Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea. Kosárlabda, beszámoló az NKA Pécs–Gernika női Európa-kupa-meccsről. Riporter: Nyáguly Gergely

20.00: Atlétika, vendég: Vindics-Tóth Lili és Vindics Balázs

21.00: Buli jégkorongmagazin, vendég: Kiss Dávid, a férfiválogatott másodedzője

21.40: Újratöltve: Az edzőváltások lélektana

22.30: Sportvilág