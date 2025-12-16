Szerdai sportműsor: Interkontinentális Kupa-döntőt vív a PSG, Király-kupa-meccset játszik a Real Madrid
DECEMBER 17., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
FIFA INTERKONTINENTÁLIS KUPA
DÖNTŐ, AL-RAJJAN
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Flamengo (brazil)
ANGOL LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.30: Manchester City–Brentford (Tv: Match4)
21.15: Newcastle United–Fulham (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
18.00: Cultural Leonesa (II.)–Levante
19.00: Albacete (II.)–Celta Vigo
19.00: Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid (Tv: Sport2)
19.00: Huesca (II.)–Osasuna
19.00: Racing Santander (II.)–Villarreal
21.00: Alavés–Sevilla
21.00: Talavera de la Reina (III.)–Real Madrid (Tv: Sport2)
FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 1. forduló, A-csoport
16.00: Szlovénia–Magyarország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna
19.00: Magyarország–Új-Zéland
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
20.00 (Tv: Sport1)
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Ljubljana (szlovén)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Salzburg (osztrák)–Vorarlberg (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)
19.45: HC Pustertal Wölfe (olasz)–HC TIWAG Innsbruck (osztrák)
MAGYAR KUPA
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: DEAC–FEHA19
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, második csoportkör
2. forduló, K-csoport
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rostock Seawolves (német)
Női Európa-kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó
18.00: NKA Universitas Pécs–Lointek Gernika Bizkaia (spanyol)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Anadolu Efes (török)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Bayern München (német)
20.30: Baskonia (spanyol)–Monaco (francia)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Virtus Bologna (olasz)
NBA, ALAPSZAKASZ
Csütörtök, 2.00: Oklahoma City Thunder–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1175 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: Vasas Óbuda–TFSE
18.00: MBH-Békéscsaba–Szent Benedek RA
20.00: Fatum Nyíregyháza–UTE (Tv: M4 Sport)
20.00: Vasas SC–KHG Kaposvári NRC
SZNÚKER
Scottish Open, Edinburgh
14.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
9.00: férfi egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló; női egyes, 2. forduló; páros, elődöntő
VÍZILABDA
Férfi felkészülési mérkőzés
18.30: Magyarország–Horvátország, Szeged (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Minden idők legjobb Vidije, vendég: Bobory Balázs és Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Változások a kézilabdában
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 30 éve vívta a női kézilabda-vb döntőjét Magyarország és Dél-Korea
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Csonkics Tünde sakkozó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin, vendég: Szeleczki Lilla U23-as Eb-ezüstérmes
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A sportolók és a közösségi média, vendég: Novák János sportszociológus és Kőfalvi Dániel, a Nemzeti Sport közösségimédia-vezetője
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Beszéljünk magyarul!
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A FIFA The Best-díjátadó után: jó döntések születtek?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Horvátország férfiválogatott mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Kosárlabda, élő közvetítés a Falco–Rostock férfi Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea. Kosárlabda, beszámoló az NKA Pécs–Gernika női Európa-kupa-meccsről. Riporter: Nyáguly Gergely
20.00: Atlétika, vendég: Vindics-Tóth Lili és Vindics Balázs
21.00: Buli jégkorongmagazin, vendég: Kiss Dávid, a férfiválogatott másodedzője
21.40: Újratöltve: Az edzőváltások lélektana
22.30: Sportvilág