Két nagy stuttgarti hiba is kellett a Lipcse sikeréhez

A Stuttgart legyőzésével üldözi tovább a Leipzig a Bayernt

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig szoros mérkőzésen verte meg a Stuttgartot. Az első félidőben mindkét csapat nagy helyzeteket dolgozott ki, végül a szünet előtt – stuttgarti közreműködéssel – a lipcseiek szereztek vezetést: Yan Diomande beadását Jeff Chabot a saját kapujába kotorta. A negyedórás pihenőt követően az első gól előkészítője is betalált: a 18 esztendős elefántcsontparti Chrisoph Baumgartnerrel játszott össze, majd 13 méterről, a kapufa segítségével szép találatot szerzett.

A Stuttgart nem sokkal ezután sikeresen visszajött a meccsbe: Tiago Tomas egy hosszú indítással megindult, majd a kapujából kirontó, és nem éppen szerencsésen helyezkedő Gulácsi Péter mellett a hálóba lőtt. Ezután volt rá esély, hogy a vendégek egyenlíteni is tudnak, ám a hosszabbítás elején kapusuk, Alexander Nübel gyakorlatilag saját magát cselezte le: odaadta a labdát Romulo Cardosónak, aki az üres kapura nem hibázott.

Megtört Zivzivadze gólcsendje

Budu Zivzivadze március óta először szerzett gólt (Fotó: Getty Images)

Budu Zivzivadze megszerezte idénybeli első találatát – legutóbb még március 16-án, a Holstein Kiel ellen (3–1) szerzett gólt. A korábbi fehérvári, mezőkövesdi és újpesti gólvágó egy kontratámadás végén oldott meg egy klasszikus csatárfeladatot: a szépen végigvitt akció végén kapott közeli passzt kíméletlenül lőtte a hálóba. A sereghajtó Heidenheim ezzel vezetést szerzett, ám nem tudott nyerni, mivel a Frankfurt a szünet után nem sokkal egyenlített.

Egy-egy gól esett mindkét oldalon a Mainz és a Werder Bremen összecsapásán is. A forgatókönyv az előzőleg említett mérkőzéshez képes abban különbözött, hogy az első játékrész hajrájában esett hazai vezetésre a második végén érkezett a válasz.

Schäfer András végig a pályán volt az Union Berlinben, amely csak lesről tudott betalálni, és végül gól nélküli döntetlent játszott a hozzá hasonlóan a középmezőnyben botladozó Freiburggal.

A pocsék formában lévő St. Pauli sorozatban hatodik bajnokiját veszítette el, ráadásul a tabellán egy hellyel mögötte (16.) álló Mönchengladbach ellen szaladt bele hazai pályán egy 4–0-s pofonba. A volt debreceni és diósgyőri bosnyák csatár, Haris Tabakovic duplázott.

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1–1 (Zivzivadze 32., ill. Kristensen 55.)

Mainz–Werder Bremen 1–1 (Widmer 36., ill. Stage 86.)

RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1 (Chabot 45. – öngól, Diomande 53., Romulo Cardoso 90+1., ill. Tiago Tomas 65.)

St. Pauli–Mönchengladbach 0–4 (Tabakovic 15., 40., Machino 75., Fraulo 80.)

Union Berlin–Freiburg 0–0

Később

18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

Pénteken játszották

Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)