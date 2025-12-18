Kosárlabda: közelítenek a legjobbakhoz a Törekvés leánycsapatai

Az őszi szezon végéhez közeledve impozáns mérlegel áll a Törekvés kadét leány kosárlabdacsapata, amely 11 győzelme mellett eddig csupán egyetlen alkalommal kapott ki. A soroksári bázisú egyesület U16-osai a szeptemberi selejtezőtornán elszenvedett vereségük óta sorozatban nyerik a meccsüket, és jelenleg 9/0-s mérleggel állnak a korosztályos bajnokság C jelű kiemelt csoportjában. (Azt tudni kell, hogy a legjobb 12 csapat – kettébontva – szerepel az A- és B-csoportban, míg a következő 12 gárda, vagyis a második vonal a C- és D-csoportban küzd meg egymással.) Ha Beliczay Krisztián tanítványai tavasszal is így folytatják, akkor akár még az országos A-döntőbe, tehát a top nyolcba kerülésre is lehet esélyük.

„Amikor legutóbb, két évvel ezelőtt ugyanez a korcsoportunk, nevezetesen a 2010-2011-es születésűek együtt szerepeltek, akkor a serdülők között megnyertük a B-döntőt, ezzel összesítésben a kilencedik helyet szereztük meg – kezdte az Utánpótlássportnak Beliczay Krisztián, a kadétcsapat vezetőedzője, a klub szakmai vezetője. – Akkor reálisan nézve, nem volt esélyünk az A-döntőbe jutásra, és az igazat megvallva, most is hasonló a helyzet, de természetesen

mindent meg fogunk tenni, hogy erre rácáfoljunk, és kőkeményen fogunk küzdeni, hogy megközelítsük a legjobbakat.

Eddig viszonylag könnyedén győztünk a meccseinken, és ennek köszönhetően a másodvonalbeli C-csoportot már biztosan meg is fogjuk nyerni az alapszakasz végén, s így majd keresztjátékot vívhatunk azért, hogy a rájátszást melyik szinten folytatjuk. Tavaly ugyanitt álltunk a bajnokságnak ezen szakaszában, viszont akkor nem tudtuk megugrani a keresztjátékos párharcot – azon vagyunk, hogy idén másképpen legyen. Azt látni kell, hogy a csapatunk rendkívül fiatal, a keretet alkotó játékosok zöme 2011-es, tehát még csak elsőéves kadét, csupán egy-két 2010-es lányunk akad, de »feljátszanak« hozzánk még serdülőkorúak is.

Nekünk folyton azzal kell megküzdenünk, hogy a legnagyobb ígéreteink közül minden évben egy-kettő elmegy tőlünk nagyobb klubokhoz. Nehéz dolog ezzel megbirkózni, de igyekszünk mindig minden korosztályban megtalálni a csiszolatlan gyémántokat, és kihozni belőlük a legtöbbet.

A kadétok mellett egyébként a Törekvés serdülői is jól állnak, még ha nem is hasonló remek mérleggel, mint az idősebbek. A Károlyi Lilla vezette U14-esek szezonbeli 3/6-os mutatója azért is dicséretes, mert ők kivívták, hogy az elitben, vagyis a legjobb tíz csapat között szerepelhetnek, még pedig a kiemelt akadémiák és a nagy klubok társaságában.

„A kadétokkal nagy bravúr lenne az A-döntőbe jutás, a serdülőknél ennek nagyobb realitását látom, viszont náluk meg egyelőre a sérülések sújtanak minket, és a húzóembereink kieséses jelentősen hátráltat minket. Az előző szezonban hatodikként zártuk a bajnokságot; reméljük, a mostani idényben is ott lehetünk a legjobb nyolcban.”

A kadétcsapat kiemelt tehetsége, egyben az egyesület jelenlegi legnagyobb reménysége a 14 éves Domán Noémi,

aki amellett, hogy mintegy 20 pontot, 10 lepattanót és 6 szerzett labdát átlagol a korosztályos bajnokságban, az U16-os válogatottnak is tagja. Az előző nyáron a serdülő nemzeti csapattal megnyerte az U14-es Sloveni Ball-tornát, amelyen az All Star-csapatba is bekerült.

Egyértelműen Noémi a csapatunk motorja és kulcsjátékosa, és ő húzza magával a többieket, akik pedig igyekeznek hozzátenni a magukét.

Ráadásul Domán Noémi húga, a még csak elsőéves serdülőkorú, vagyis 2013-as Nóra is hasonlóan nagy tehetség, mint a nővére, és próbáljuk az ő útját is megfelelően egyengetni."

Jelenlegi formájában lassanként negyed évszázada, immár 2001 óta működik a Török Flóris-Törekvés SE leány kosárlabda-szakosztálya, amely az akadémiák árnyékában az egyik legnagyobb és legfontosabb nevelőműhely a fővárosban. A 10. kerületi klubban jó néhány későbbi korosztályos válogatott játékos kezdte a pályafutását, sőt Wentzel Nóra személyében már felnőttválogatott tanítvánnyal is büszkélkedhetnek. Az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja idén januárban edzésen is meglátogatta az egyesület jelenlegi legígéretesebb fiataljait.

