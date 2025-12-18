Kenyai szenzáció a darts-vb-n, Munyua legyőzte De Deckert!

A belga Mike De Decker a kenyai David Munyua ellen játszott. Nem a kiemeledő átlagok miatt volt emékezetes a találkozó. A kenyai meglepően jól dobott, de az izgalmas csatához mindenképpen kellett az is, hogy a belga nagyon elmaradt a legjobb játékától, és ezzel adott esélyt ellenfelének.
Az első szettet hozta De Decker. A másodikban Munyau vezetett 2–0, és simán kiszállhatott volna a harmadik legben, ám elhibázta a kiszállókat. De Decker összekapta magát, és innen is fordítva megnyerte a második szettet.
A kenyai úgy szorongatta meg a belgát, hogy közben többször is elszámolta magát. Egyszer bravúrosan bedobta a 125 pontot, csakhogy közben 135-öt kellett volna megoldania… Máskor meg szépen lekerekített 40-re, helyette a dupla 16-ba dobta a nyilát… De így is tartotta a lépést. Olyannyira, hogy megnyerte a harmadik majd a negyedik szetett is! Közben menetrendszerűen megjött az egyik darázs, és rászállt az arcára…
Amikor 125-ös dob 135 helyett:
A darázs:
Az egyenlítés:
A döntő játszmában De Decker a korábbiaknál is bénultabban dobott, a Munyua viszont nagyon egyben volt. 2–1 után a negyedik legben a belgának hoznia kellett volna a kezdését a meccsben maradáshoz. De nem sikerült neki… Munyua első kísérlete a dupla 20-ra kiamardt, ám mivel De Decker is hibázott, az afrikai újabb meccsnyilakhoz jutott. Munyua ezt már nem hibázta el, bedobta a D20-at, és ezzel a vb történetének legnagyobb meglepetését szerezve 3:2-re megnyerte a mérkőzést…
A japán Szakai Motomu meglepően simán verte a francia Thibault Tricole-t. Amellett, hogy a francia körátlaga nem volt túl magas, a kiszállózása volt az igazi gyengéje. Tricole mindössze négyszer találta el a szükséges duplát 21 kísérletből, ez mindössze 19 százalékos hatékonyságot jelent. Ezzel szemben a japán 34.6 százalékos volt a duplákon, ez döntött a javára.
Ryan Joyce mindössze egy leget veszített, simán nyert 3:0-ra az angol Owen Bates ellen. Ehhez a kiemelkedő 64.3 százalékos (!) kiszállózás is kellett…
A Callan Rdyz–Kovács Patrik mérkőzésről itt írtunk bővebben.
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
Callan Rydz (angol, 88.39)–Kovács Patrik (84.93) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)
Thibault Tricole (francia, 83.11)–Szakai Motomu (japán, 87.38) 0:3 (2–3, 2–3, 0–3)
Ryan Joyce (angol, 24., 95.27)–Owen Bates (angol, 83.64) 3:0 (3–0, 3–1, 3–0)
Mike De Decker (belga, 18., 83.83)–David Munyua (kenyai, 80.78) 2:3 (3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 2–3, 1–3)
20.00 (Tv: Sport1)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci) 0:3
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol) 3:0
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) 3:1
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán) 0:3
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál) 3:1
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai) 2:3
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán) 3:0
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai) 1:3
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál) 1:3
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik 3:0