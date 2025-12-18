Kenyai szenzáció a darts-vb-n, Munyua legyőzte De Deckert!

A belga Mike De Decker a kenyai David Munyua ellen játszott. Nem a kiemeledő átlagok miatt volt emékezetes a találkozó. A kenyai meglepően jól dobott, de az izgalmas csatához mindenképpen kellett az is, hogy a belga nagyon elmaradt a legjobb játékától, és ezzel adott esélyt ellenfelének.

Az első szettet hozta De Decker. A másodikban Munyau vezetett 2–0, és simán kiszállhatott volna a harmadik legben, ám elhibázta a kiszállókat. De Decker összekapta magát, és innen is fordítva megnyerte a második szettet.

A kenyai úgy szorongatta meg a belgát, hogy közben többször is elszámolta magát. Egyszer bravúrosan bedobta a 125 pontot, csakhogy közben 135-öt kellett volna megoldania… Máskor meg szépen lekerekített 40-re, helyette a dupla 16-ba dobta a nyilát… De így is tartotta a lépést. Olyannyira, hogy megnyerte a harmadik majd a negyedik szetett is! Közben menetrendszerűen megjött az egyik darázs, és rászállt az arcára…

Amikor 125-ös dob 135 helyett:

A darázs:

Az egyenlítés:

A döntő játszmában De Decker a korábbiaknál is bénultabban dobott, a Munyua viszont nagyon egyben volt. 2–1 után a negyedik legben a belgának hoznia kellett volna a kezdését a meccsben maradáshoz. De nem sikerült neki… Munyua első kísérlete a dupla 20-ra kiamardt, ám mivel De Decker is hibázott, az afrikai újabb meccsnyilakhoz jutott. Munyua ezt már nem hibázta el, bedobta a D20-at, és ezzel a vb történetének legnagyobb meglepetését szerezve 3:2-re megnyerte a mérkőzést…

A japán Szakai Motomu meglepően simán verte a francia Thibault Tricole-t. Amellett, hogy a francia körátlaga nem volt túl magas, a kiszállózása volt az igazi gyengéje. Tricole mindössze négyszer találta el a szükséges duplát 21 kísérletből, ez mindössze 19 százalékos hatékonyságot jelent. Ezzel szemben a japán 34.6 százalékos volt a duplákon, ez döntött a javára.

Ryan Joyce mindössze egy leget veszített, simán nyert 3:0-ra az angol Owen Bates ellen. Ehhez a kiemelkedő 64.3 százalékos (!) kiszállózás is kellett…

A Callan Rdyz–Kovács Patrik mérkőzésről itt írtunk bővebben.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

Callan Rydz (angol, 88.39)–Kovács Patrik (84.93) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)

Thibault Tricole (francia, 83.11)–Szakai Motomu (japán, 87.38) 0:3 (2–3, 2–3, 0–3)

Ryan Joyce (angol, 24., 95.27)–Owen Bates (angol, 83.64) 3:0 (3–0, 3–1, 3–0)

Mike De Decker (belga, 18., 83.83)–David Munyua (kenyai, 80.78) 2:3 (3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 2–3, 1–3)

20.00 (Tv: Sport1)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

