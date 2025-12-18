Dudin Gleb az idei magyar sakkbajnok, a nőknél Lázárné Vajda Szidónia nyert

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint a csütörtökön zárult, kilencfordulós viadalon Dudin Gleb 6.5 pontot gyűjtve végzett az élen az egyformán hatpontos Gledura Benjámin és Bánusz Tamás előtt.

Az idei ob-n nem indult az első számú magyar sakkozó, a decemberi világranglistán 13. Rapport Richárd és a nemzetközi szövetség (FIDE) aktuális rangsorában 44. Lékó Péter sem.

A szintén tízfős női mezőnyből is hiányzott a válogatott éljátékosa, Gaál Zsóka, távollétében Lázárné Vajda Szidónia szerezte meg a 2025-ös magyar sakkbajnoki címet 6.5 ponttal, megelőzve az ugyancsak 6.5 pontig jutó Karácsonyi Katát és a 6 pontot gyűjtő, a válogatottban idén bemutatkozó, régóta Magyarországon élő, itt is tanuló Nomin-Erdene Davaademberelt, aki Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnok lett, emellett korosztályos Ázsia-bajnok is volt.

Mindkét ob pénzdíjas volt, a férfiaknál a győztes 1.5 millió forintot nyert, a második hely 1.25 milliót, a harmadik 1 millió forintot ért. A nőknél az első helyezett jutalma 1 millió, a másodiké 800 ezer, a harmadiké pedig 600 ezer forint.