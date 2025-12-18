Nemzeti Sportrádió

Dudin Gleb az idei magyar sakkbajnok, a nőknél Lázárné Vajda Szidónia nyert

Vágólapra másolva!
2025.12.18. 17:21
null
Bodrogi Bendegúz és Dudin Gleb mérkőzés közben (Fotó: Magyar Sakkszövetség/Facebook)
Címkék
sakk ob sakk Lázárné Vajda Szidónia Dudin Gleb
Az orosz születésű, de állampolgárságot váltó Dudin Gleb nyerte meg a 2025-ös magyar sakkbajnokságot a férfiaknál, míg a nőknél Lázárné Vajda Szidónia diadalmaskodott.

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint a csütörtökön zárult, kilencfordulós viadalon Dudin Gleb 6.5 pontot gyűjtve végzett az élen az egyformán hatpontos Gledura Benjámin és Bánusz Tamás előtt.

Az idei ob-n nem indult az első számú magyar sakkozó, a decemberi világranglistán 13. Rapport Richárd és a nemzetközi szövetség (FIDE) aktuális rangsorában 44. Lékó Péter sem.

A szintén tízfős női mezőnyből is hiányzott a válogatott éljátékosa, Gaál Zsóka, távollétében Lázárné Vajda Szidónia szerezte meg a 2025-ös magyar sakkbajnoki címet 6.5 ponttal, megelőzve az ugyancsak 6.5 pontig jutó Karácsonyi Katát és a 6 pontot gyűjtő, a válogatottban idén bemutatkozó, régóta Magyarországon élő, itt is tanuló Nomin-Erdene Davaademberelt, aki Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnok lett, emellett korosztályos Ázsia-bajnok is volt.

Mindkét ob pénzdíjas volt, a férfiaknál a győztes 1.5 millió forintot nyert, a második hely 1.25 milliót, a harmadik 1 millió forintot ért. A nőknél az első helyezett jutalma 1 millió, a másodiké 800 ezer, a harmadiké pedig 600 ezer forint.

 

sakk ob sakk Lázárné Vajda Szidónia Dudin Gleb
Legfrissebb hírek

FIDE: az orosz sakkozók semlegesként indulhassanak a csapatversenyeken

Egyéb egyéni
2025.12.12. 12:05

Az üzbég Sindarov nyerte meg a sakkvilágkupát

Egyéni
2025.11.26. 14:27

Négy magyar indul a gyorssakk- és a villámsakk-vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.22. 13:06

Sakk: Rapport Richárd és Lékó Péter is kiesett a világkupán

Egyéb egyéni
2025.11.13. 12:58

Mindkét magyar ismét remizett, Rapportra és Lékóra is rájátszás vár a sakk-vk-n

Egyéb egyéni
2025.11.12. 14:46

Rapport sötéttel, Lékó világossal remizett a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
2025.11.11. 16:03

Cipruson lesz a sakkvilágbajnok-jelöltek 2026-os tornája

Egyéb egyéni
2025.11.10. 20:53

Rapport Richárd Mihail Botvinnik-díjas lett

Egyéb egyéni
2025.11.10. 11:51
Ezek is érdekelhetik