Három magyar a pályán, a lipcseiek kikaptak Berlinben a forduló nyitányán

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

Union Berlin–RB Leipzig 3–1 (0–0)

Berlin, An der Alten Försterei Stadion, 22 012 néző. Vezette: D. Schlager

Union: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Haberer (Trimmel, 59.), R. Khedira, Köhn (Nsoki, 85.) – Kemlein, Dzsong Vu Jong (Schäfer, 67.) – Burke (Ilics, 68.), Ansah (Skarke, 85.). Vezetőedző: Steffen Baumgart

Leipzig: Gulácsi – Nedeljkovics (Makszimovics, 81.), Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (T. Werner, 90.) – X. Schlager, Baumgartner – Bakayoko (Gomis, 59.), Harder, Y. Diomande. Vezetőedző: Ole Werner

Gólszerző: Burke (57.), Ansah (64.), Skarke (90+3.), ill. Gomis (60.)

Kilábalni a gödörből – ez volt a három tétmérkőzés óta nyeretlen Union Berlin célja péntek este. Mindez nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen az RB Leipziget fogadta, márpedig az utóbbi négy egymás elleni összecsapásukon még csak gólt sem sikerült szereznie a berlini legénységnek. Amíg a hazaiaknál Steffen Baumgart vezetőedző a cserék közé nevezte Schäfer Andrást, a vendégeknél Ole Werner a kezdő tizenegybe jelölte Gulácsi Pétert és Willi Orbánt.

Az Union első félidei biztonsági futballja kifizetődött, kizárólag a védekezésre összpontosított, jól megszervezte labda elleni játékát, a lipcseiek mindössze kétszer dolgoztatták meg Frederik Rönnow kapust.

A fordulás után rámenősebben kezdtek a berliniek, majd labdaszerzés után szép támadás végén Oliver Burke kilőtte a jobb felső sarkot volt csapata ellen. Több sem kellett a Leipzignek, három perccel később egyenlített a csereként pályára lépő Tidiam Gomis révén, azonban újabb három perc elteltével ismét vezetett az Union: Ilyas Ansah fejelt gólt.

Ezután pályára lépett Schäfer András is, egy ízben próbára tette Gulácsi Pétert, de belefért a kihagyott helyzete: a hajrában Tim Skarke is betalált (a magyar középpályás ügyes passzal vette ki a részét az akcióból), így az Union Berlin szép skalpot begyűjtve győzte le a tabellamásodik létére ötlettelenül futballozó Leipziget. 3–1

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Hamburg

15.30: Mönchengladbach–Wolfsburg

15.30: St. Pauli–Heidenheim

18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)

19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart