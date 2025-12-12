Nemzeti Sportrádió

Három magyar a pályán, a lipcseiek kikaptak Berlinben a forduló nyitányán

2025.12.12. 22:24
Meglepetést okozott az Union, főleg az első félidő után nem lehetett számítani arra, hogy három gólt szereznek a berliniek (Fotó: Getty Images)
Union Berlin légiósok Schäfer András Gulácsi Péter RB Leipzig Bundesliga élő közvetítés Willi Orbán
Az Union Berlin hazai pályán 3–1-re legyőzte a második helyen álló RB Leipziget a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 14. fordulójában. A vendégeknél Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt, a fővárosiaknál Schäfer András csereként jutott szóhoz.

NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
Union Berlin–RB Leipzig 3–1 (0–0)
Berlin, An der Alten Försterei Stadion, 22 012 néző. Vezette: D. Schlager
Union: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Haberer (Trimmel, 59.), R. Khedira, Köhn (Nsoki, 85.) – Kemlein, Dzsong Vu Jong (Schäfer, 67.) – Burke (Ilics, 68.), Ansah (Skarke, 85.). Vezetőedző: Steffen Baumgart
Leipzig: Gulácsi – Nedeljkovics (Makszimovics, 81.), Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (T. Werner, 90.) – X. Schlager, Baumgartner – Bakayoko (Gomis, 59.), Harder, Y. Diomande. Vezetőedző: Ole Werner
Gólszerző: Burke (57.), Ansah (64.), Skarke (90+3.), ill. Gomis (60.)

Kilábalni a gödörből – ez volt a három tétmérkőzés óta nyeretlen Union Berlin célja péntek este. Mindez nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen az RB Leipziget fogadta, márpedig az utóbbi négy egymás elleni összecsapásukon még csak gólt sem sikerült szereznie a berlini legénységnek. Amíg a hazaiaknál Steffen Baumgart vezetőedző a cserék közé nevezte Schäfer Andrást, a vendégeknél Ole Werner a kezdő tizenegybe jelölte Gulácsi Pétert és Willi Orbánt.

Az Union első félidei biztonsági futballja kifizetődött, kizárólag a védekezésre összpontosított, jól megszervezte labda elleni játékát, a lipcseiek mindössze kétszer dolgoztatták meg Frederik Rönnow kapust.

A fordulás után rámenősebben kezdtek a berliniek, majd labdaszerzés után szép támadás végén Oliver Burke kilőtte a jobb felső sarkot volt csapata ellen. Több sem kellett a Leipzignek, három perccel később egyenlített a csereként pályára lépő Tidiam Gomis révén, azonban újabb három perc elteltével ismét vezetett az Union: Ilyas Ansah fejelt gólt.

Ezután pályára lépett Schäfer András is, egy ízben próbára tette Gulácsi Pétert, de belefért a kihagyott helyzete: a hajrában Tim Skarke is betalált (a magyar középpályás ügyes passzal vette ki a részét az akcióból), így az Union Berlin szép skalpot begyűjtve győzte le a tabellamásodik létére ötlettelenül futballozó Leipziget. 3–1

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Hamburg
15.30: Mönchengladbach–Wolfsburg
15.30: St. Pauli–Heidenheim
18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München1312149–9+4037
  2. RB Leipzig1492329–16+1329
  3. Borussia Dortmund1384123–11+1228
  4. Bayer Leverkusen1372428–19+923
  5. Hoffenheim1372425–19+623
  6. Stuttgart1371521–22–122
  7. Eintracht Frankfurt1363428–29–121
  8. Union Berlin1453619–23–418
  9. 1. FC Köln1344522–21+116
10. Freiburg1344520–22–216
11. Mönchengladbach1344517–19–216
12. Werder Bremen1344518–24–616
13. Hamburg1343614–20–615
14. Augsburg1341817–27–1013
15. Wolfsburg1333717–23–612
16. Heidenheim1332812–28–1611
17. St. Pauli1322911–25–148
18. Mainz1313911–24–136

 

 

