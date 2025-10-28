Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

ROMÁN KUPA

C-CSOPORT, 1. FORDULÓ

FK CSÍKSZEREDA–SEPSI OSK 0–0

Csíkszereda, Városi Stadion, 2500 néző. Vezette: Busi

Csíkszereda: Simon – Pászka, Hegedűs, Palmes, Gal-Andrezly (Ferenczi, 57.) – Veres (Szilágyi, 83.), Végh (Csürös, 83.) – Szabó B., Dusinszki (Anderson Ceará, 57.), Jebari (Szalay, 57.) – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Dobrosavlevici, Virtej, Techeres (Otelita, 61.) – Iglesias (Cimpean, 71.), Skorup – Ghimfus (Oberlin, 61.), Aganovic (Harut, 61.), Batzula – Heras (Silaghi, 83.). Vezetőedző: Ovidiu Burca

Kiállítva: Dobrosavlevici (59.)

A Sepsi vezetőedzője, Ovidiu Burca alapemberei egész sorát, köztük Sigér Dávidot sem nevezte a mérkőzésre, az FK anyaországi játékosai közül viszont Hegedűs János, Pászka Lóránd, Végh Bence, Dusinszki Szabolcs és Eppel Márton is kezdett. Az első félidő két óvatosan építkező csapat küzdelmét hozta, amelyben a vendégeknél volt valamivel többet a labda, a kevés gólhelyzet többsége viszont a hazaiak előtt adódott: Dusinszki, majd Eppel lapos lövését is védte Bogdan Ungureanu kapus a bal alsó saroknál. A Sepsi egyetlen igazi lehetőségénél viszont Dani Iglesias próbálkozása után Hegedűsben akadt el a labda.

A szünet után már egy agresszívabban támadó Sepsi jött ki a pályára, Batzula Hunor pattogós lövéssel dolgoztatta meg a csíki kaput őrző Simon Mátét. Az előbb Eppelt, majd Szabót fellökő Alin Dobrosavlevici agresszivitása azonban három perc alatt két sárga lapot ért, az emberelőnybe kerülő FK pedig a frissen beálló Anderson Ceará vezérletével beszorította a vendégeket. A hazai lövések többsége azonban elkerülte Ungureanu kapuját, Eppel 14 méteres fejese is centikkel ment fölé, a leszakadó esőben pedig a Sepsi tíz emberrel veszélyesebben kontrázott, mint teljes létszámban. Batzula már az ötösön készült lövésre, amikor Hegedűs blokkolta, majd egy szöglet után Dimitri Oberlin a kapunak háttal állva csúsztatta a kapufára a labdát – igaz, Simon is zárta a sarkot. A Sepsi a végén már minden lehetséges eszközzel tördelte a játékot, az utolsó negyedórában négy sárga lapot is összeszedtek a játékosai, de sikerült kihúznia a gól nélküli döntetlent, mert a 91. percben egyedül kapura forduló Szabó Bálint is Ungureanuba lőtt. 0–0