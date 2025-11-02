Kettős emberhátrányban kapott ki Kölnben a Hamburg

A Köln 2016 októbere után először győzte le hazai pályán a Hamburgot, a 4–1-es végeredmény azonban a játék képe alapján túlzónak mondható. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, ám a hajrában két hamburgi kiállítás eldöntötte a három pont sorsát.

Lukas Kwasniok, a kölniek edzője több helyen változtatott a Bayern München elleni kupavereség után, míg a vendégek mestere, Merlin Polzin szintén frissített csapatán. Az első félidőben a Köln volt aktívabb, és Ragnar Ache góljával a 24. percben meg is szerezte a vezetést. A hamburgiaknak csak a félidő végén akadtak komolyabb lehetőségeik, így 1–0-val vonultak pihenőre a felek.

A második játékrész látványosan indult: Florian Kainz szabadrúgásból növelte az előnyt, majd a 61. percben Jean-Luc Dompé szépített. A HSV ekkor egyenlíthetett volna, de Vuskovic gólját les miatt érvénytelenítették. Ezt követően Immanuel Pherai néhány másodpercen belül két szabálytalanságot is elkövetett, amiért megkapta a második sárga lapját és kiállították. Nem sokkal később Fabio Vieira összereklamált magának egy pirosat, így a Hamburg kettős emberhátrányban folytatta a meccset.

A hosszabbításban a Köln Jakub Kaminski és Said El Mala révén még két gólt szerzett, így 4–1-re nyert.

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

1. FC Köln–Hamburg 4–1 (Ache 25., Kainz 48., El Mala 90+4., Kaminski 90+9., ill. Dompé 61.)

Kiállítás: Pherai (79., Hamburg), Fabio Vieira (83., Hamburg)

Később

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Pénteken játszották

Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)

Szombaton játszották

Bayern München–Bayer Leverkusen 3–0 (Gnabry 25., N. Jackson 31., Badé 44. – öngól)

Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1–1 (Zivzivadze 32., ill. Kristensen 55.)

Mainz–Werder Bremen 1–1 (Widmer 36., ill. Stage 86.)

RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1 (Chabot 45. – öngól, Diomandé 53., Romulo Cardoso 90+1., ill. Tiago Tomás 65.)

St. Pauli–Mönchengladbach 0–4 (Tabakovic 15., 40., Macsino 75., Fraulo 80.)

Union Berlin–Freiburg 0–0