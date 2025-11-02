Kettős emberhátrányban kapott ki Kölnben a Hamburg
A Köln 2016 októbere után először győzte le hazai pályán a Hamburgot, a 4–1-es végeredmény azonban a játék képe alapján túlzónak mondható. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, ám a hajrában két hamburgi kiállítás eldöntötte a három pont sorsát.
Lukas Kwasniok, a kölniek edzője több helyen változtatott a Bayern München elleni kupavereség után, míg a vendégek mestere, Merlin Polzin szintén frissített csapatán. Az első félidőben a Köln volt aktívabb, és Ragnar Ache góljával a 24. percben meg is szerezte a vezetést. A hamburgiaknak csak a félidő végén akadtak komolyabb lehetőségeik, így 1–0-val vonultak pihenőre a felek.
A második játékrész látványosan indult: Florian Kainz szabadrúgásból növelte az előnyt, majd a 61. percben Jean-Luc Dompé szépített. A HSV ekkor egyenlíthetett volna, de Vuskovic gólját les miatt érvénytelenítették. Ezt követően Immanuel Pherai néhány másodpercen belül két szabálytalanságot is elkövetett, amiért megkapta a második sárga lapját és kiállították. Nem sokkal később Fabio Vieira összereklamált magának egy pirosat, így a Hamburg kettős emberhátrányban folytatta a meccset.
A hosszabbításban a Köln Jakub Kaminski és Said El Mala révén még két gólt szerzett, így 4–1-re nyert.
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
1. FC Köln–Hamburg 4–1 (Ache 25., Kainz 48., El Mala 90+4., Kaminski 90+9., ill. Dompé 61.)
Kiállítás: Pherai (79., Hamburg), Fabio Vieira (83., Hamburg)
Később
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Pénteken játszották
Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)
Szombaton játszották
Bayern München–Bayer Leverkusen 3–0 (Gnabry 25., N. Jackson 31., Badé 44. – öngól)
Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1–1 (Zivzivadze 32., ill. Kristensen 55.)
Mainz–Werder Bremen 1–1 (Widmer 36., ill. Stage 86.)
RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1 (Chabot 45. – öngól, Diomandé 53., Romulo Cardoso 90+1., ill. Tiago Tomás 65.)
St. Pauli–Mönchengladbach 0–4 (Tabakovic 15., 40., Macsino 75., Fraulo 80.)
Union Berlin–Freiburg 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|9
|9
|–
|–
|33–4
|+29
|27
|2. RB Leipzig
|9
|7
|1
|1
|19–10
|+9
|22
|3. Borussia Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15–6
|+9
|20
|4. Stuttgart
|9
|6
|–
|3
|14–10
|+4
|18
|5. Bayer Leverkusen
|9
|5
|2
|2
|18–14
|+4
|17
|6. 1. FC Köln
|9
|4
|2
|3
|16–12
|+4
|14
|7. Eintracht Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22–19
|+3
|14
|8. Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15–13
|+2
|13
|9. Werder Bremen
|9
|3
|3
|3
|13–17
|–4
|12
|10. Union Berlin
|9
|3
|2
|4
|11–15
|–4
|11
|11. Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11–13
|–2
|10
|12. Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9–13
|–4
|8
|13. Hamburg
|9
|2
|2
|5
|8–15
|–7
|8
|14. Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12–21
|–9
|7
|15. St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8–18
|–10
|7
|16. Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10–18
|–8
|6
|17. Mainz
|9
|1
|2
|6
|10–17
|–7
|5
|18. Heidenheim
|9
|1
|2
|6
|8–17
|–9
|5