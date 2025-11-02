Nemzeti Sportrádió

Kettős emberhátrányban kapott ki Kölnben a Hamburg

V. J.V. J.
2025.11.02. 17:47
null
Daniel Schlager kétszer is felmutatta a mérkőzésen a piros lapot (Fotó: Getty Images)
A Köln 4–1-re verte a Hamburgot a német labdarúgó Bundesliga 9. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A Köln 2016 októbere után először győzte le hazai pályán a Hamburgot, a 4–1-es végeredmény azonban a játék képe alapján túlzónak mondható. A találkozó sokáig kiegyenlített volt, ám a hajrában két hamburgi kiállítás eldöntötte a három pont sorsát.

Lukas Kwasniok, a kölniek edzője több helyen változtatott a Bayern München elleni kupavereség után, míg a vendégek mestere, Merlin Polzin szintén frissített csapatán. Az első félidőben a Köln volt aktívabb, és Ragnar Ache góljával a 24. percben meg is szerezte a vezetést. A hamburgiaknak csak a félidő végén akadtak komolyabb lehetőségeik, így 1–0-val vonultak pihenőre a felek.

A második játékrész látványosan indult: Florian Kainz szabadrúgásból növelte az előnyt, majd a 61. percben Jean-Luc Dompé szépített. A HSV ekkor egyenlíthetett volna, de Vuskovic gólját les miatt érvénytelenítették. Ezt követően Immanuel Pherai néhány másodpercen belül két szabálytalanságot is elkövetett, amiért megkapta a második sárga lapját és kiállították. Nem sokkal később Fabio Vieira összereklamált magának egy pirosat, így a Hamburg kettős emberhátrányban folytatta a meccset.

A hosszabbításban a Köln Jakub Kaminski és Said El Mala révén még két gólt szerzett, így 4–1-re nyert. 

 

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
1. FC Köln–Hamburg 4–1 (Ache 25., Kainz 48., El Mala 90+4., Kaminski 90+9., ill. Dompé 61.)
Kiállítás: Pherai (79., Hamburg), Fabio Vieira (83., Hamburg)
Később
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

 

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Pénteken játszották
Augsburg–Borussia Dortmund 0–1 (Guirassy 38.)

Szombaton játszották
Bayern München–Bayer Leverkusen 3–0 (Gnabry 25., N. Jackson 31., Badé 44. – öngól)
Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1–1 (Zivzivadze 32., ill. Kristensen 55.)
Mainz–Werder Bremen 1–1 (Widmer 36., ill. Stage 86.)
RB Leipzig–VfB Stuttgart 3–1 (Chabot 45. – öngól, Diomandé 53., Romulo Cardoso 90+1., ill. Tiago Tomás 65.)
St. Pauli–Mönchengladbach 0–4 (Tabakovic 15., 40., Macsino 75., Fraulo 80.)
Union Berlin–Freiburg 0–0

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München9933–4+2927
2. RB Leipzig971119–10+922
3. Borussia Dortmund962115–6+920
4. Stuttgart96314–10+418
5. Bayer Leverkusen952218–14+417
6. 1. FC Köln942316–12+414
7. Eintracht Frankfurt942322–19+314
8. Hoffenheim841315–13+213
9. Werder Bremen933313–17–412
10. Union Berlin932411–15–411
11. Freiburg924311–13–210
12. Wolfsburg82249–13–48
13. Hamburg92258–15–78
14. Augsburg921612–21–97
15. St. Pauli92168–18–107
16. Mönchengladbach913510–18–86
17. Mainz912610–17–75
18. Heidenheim91268–17–95

 

 

