Hét magyar, többek között Kós Hubert is jelölt az európai vizes szövetség év legjobbjainak listáján

A medencés úszók között az idén 200 méter háton világbajnok Kós Hubert, a nyílt vízi úszóknál 3 kilométeren vb-bronzérmes Fábián Bettina, a csapatversenyben világbajnoki harmadik, 10 kilométeren Eb-győztes Mihályvári-Farkas Viktória, a világbajnokságon ezüst- és bronzérmet gyűjtő Betlehem Dávid, illetve a háromszoros Európa-bajnok Rasovszky Kristóf, a vízilabdázóknál pedig az egyaránt vb-ezüstérmes Keszthelyi Rita (a torna MVP-je) és Manhercz Krisztián szerepel a jelöltek között. Utóbbi a Ferencvárossal megnyerte a Bajnokok Ligáját, s ott a négyes döntő legértékesebb játékosa lett.

A hat sportág – úszás, nyílt vízi úszás, vízilabda, műugrás, óriás-toronyugrás, műúszás – nemenkénti öt-öt legjobbjára az európai szövetség oldalán lehet szavazni az év végéig.