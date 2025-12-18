Ledolgozta 16 pontos hátrányát, és továbbjutott a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

Az ünnepek előtti utolsó mérkőés nem akármilyen jelentőséggel bírt a Sopron számára: a Besiktas ellen a tét az Európa-kupa legjobb 16 csapata közé jutás volt, de finoman szólva is nehéznek ígérkezett a feladat, az első meccsen ugyanis a törökök 16 pontos különbséggel nyertek Isztambulban. A soproni visszavágó előtt azonban nagyon fogadkoztak Papp Klaudiáék...

Nem véletlenül, a visszavágó ugyanis álomszerűen sikerült a magyar csapatnak: már az első negyed után sikerült ledolgozni a különbséget, mi több, ekkor húsz ponttal vezetett, és már továbbjutásra állt a Sopron. A folytatásban a törökök játéka ugyan feljavult, de így sem tudtak húsz ponton belülre kerülni. Az utolsó negyed előtt továbbra is maradt a húszpontos különbség a csapatok között, és nem tűnt úgy, hogy innen van visszaút a vendégek számára. A negyedik negyedben a Besiktas még egy elkeseredett rohamot indított, hogy visszahozza a párharcot, de ezt is visszaverte a Sopron, és az utolsó percekben már nem forgott veszélyben a továbbjutása. Az utolsó másodpercben a két büntetőből egyet még értékesített a hazai együttes, amely végül 80–59-re megnyerte az összecsapást, és kiharcolta a továbbjutást. A Sopron – amely az első győzelmét aratta a nemzetközi kupaidényben – ezzel a sikerével bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe, ahol ugyancsak oda-visszavágó alapon folytatódnak a küzdelmek, a párosítások az erősorrend alapján alakulnak ki.

A magyar csapatnál Papp Klaudia és Zala Friskovec is 21 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

Női Európa-kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó

Sopron Basket–Besiktas (török) 80–59 (27–7, 18–17, 19–20, 15–13)

