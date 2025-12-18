A címvédő MÁV Előre is négy közé jutott a férfi röplabda Magyar Kupában

A székesfehérvári együttes az idegenben aratott 3:0-s sikere után hazai pályán is három szettben nyert a TFSE elleni negyeddöntőben, így magabiztosan jutott tovább.

A MÁV Előre a Pénzügyőr–MAFC párharc továbbjutójával találkozik január 30-án a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban sorra kerülő elődöntőben. A PSE az első meccsen 3:1-re győzött idegenben, a visszavágó jövő kedden lesz.

A másik ágon a 19-szeres győztes Fino Kaposvár ellenfélre vár: a Kazincbarcika 3:2-es előnyről várja a jövő hétfői, DEAC elleni hazai visszavágót.

A bronzmérkőzés és a döntő január 31-én lesz.

FÉRFI RÖPLABDA MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

MÁV Előre Foxconn–TFSE 3:0 (14, 20, 16)

Továbbjutott: a MÁV Előre, kettős győzelemmel, 6:0-s szettaránnyal

Hétfőn játsszák

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC

Az első mérkőzésen: 3:2

Kedden játsszák

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC

Az első mérkőzésen: 3:1

December 2-án játszották

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0:3 (–10, –19, –18)

Továbbjutott: a Kaposvár, kettős győzelemmel, 6:0-s szettaránnyal