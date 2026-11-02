Légióskörkép: több a sérült, mint a gól – Rossi kulcsemberei miatt aggódhat
Légiósaink múlt heti szereplésének összefoglalóját kezdjük a jó hírekkel. Callum Styles a Nemzetek Ligája első négy fordulójában nem tudta vállalni a szereplést, hiába kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, viszont az angol másodosztályban jelenleg feljutásért harcoló, 4. helyen álló West Bromwichban továbbra is alapembernek számít. Balhátvédként minden meccset végigjátszik és a West Ham vendégeként 3–1-re megnyert szombati rangadón megszerezte idénybeli harmadik gólját is, egy szöglet után lecsorgó labdát lőtt 14 méterről a kapuba (Styles kimondottan mestere az ilyen lepattanó labdákból, második hullámból érkezve lőtt góloknak).
STYLES REMEK LÖVÉSE A WEST HAM ELLEN
A jó hírek sorába tartozik, bár a válogatott kerethirdetés szempontjából aligha lesz jelentősége, hogy a múlt héten két gólt is szerzett az amerikai MLS-ben, a New England csapatában, a válogatottban legutóbb tavaly nyáron szerepelt Gazdag Dániel, aki hétmeccses gólcsendet tört meg. Előbb a New York Red Bulls elleni hétközi bajnokin szerzett győztes találatot egy kipattanó labdából (érdekesség, hogy ez már a harmadik magyar gól volt ebben a szezonban a Red Bulls ellen, mert korábban a Torontóban Sallói Dániel kétszer is betalált), majd a Lionel Messivel felálló (Pintér Dániel a kispadon ült) Inter Miami elleni, 2–1-re elveszített bajnokin ő szépített (hét méterről lőtt a léc alá), ez volt a hatodik bajnoki találata a szezonban (a New Englandben a harmadik). Érdekesség, hogy Gazdag a pályafutása során a hetedik alkalommal játszott Messi ellen, és egy döntetlen mellett a mostani volt a hatodik veresége aktuális csapatával az argentin világsztár együttesével szemben, Messi gólt is lőtt a meccsen.
GAZDAG GYŐZTES GÓLJA A NEW YORK RED BULLS ELLEN
GAZDAG-GÓL A MIAMI ELLEN
Bajnoki meccsen Vida Kristopher lőtt még gólt a külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó légiósaink közül, aki ebben az idényben harmadszor talált be 11-esből a román másodosztályú Szatmárnémetiben, amely először győzött, 2–0-ra a Sellenberk ellen. Ugyancsak Romániában, de a Román Kupában megszerezte első csíkszeredai gólját egy közeli fejesből a védő Szabó Alex, igaz, csapata 2–1-re kikapott a másodosztályú FC Bihortól.
SZABÓ ALEX FEJES GÓLJA A ROMÁN KUPÁBAN
A jó hírek sorába tartozik még, és a válogatott szempontjából is fontos fejlemény, hogy visszatért a pályára sérüléséből a Sigma Olomouc középpályása, Baráth Péter, aki az első hét fordulóban három gólt szerzett, de éppen a Nemzetek Ligája-meccsek előtt megsérült, négy bajnokit is ki kellett hagynia. Azóta azonban visszatért, és szombaton a Zbrojovka Brno elleni, 3–0-ra megnyert meccset végig is játszotta, és a 21. percben a kapu előtti labdaszerzésének köszönhetően gólpasszt is jegyezhetett (ebben az idényben a másodikat).
BARÁTH LABDASZERZÉSÉBŐL GÓLPASSZ LETT
A végére pedig jöjjön a feketeleves, vagyis lássuk azokat a játékosokat, akik sérüléssel bajlódtak a múlt héten, így kérdéses a szereplésük a válogatottban!
Akinek a pályára lépése sajnos nem kérdés, mert biztosan nem játszhat, az Tóth Alex, aki még az előző héten, az AC Milan elleni Európa-liga-meccsen szenvedett izomsérülést a Bournemouthban, és azóta kiderült, hogy több hónapos kihagyás vár rá azok után, hogy a válogatottban, a Nemzetek Ligájában három meccsen is kimondottan jó teljesítményt nyújtott. Ugyancsak a biztos hiányzók közé sorolható a védő Dárdai Márton, aki szeptember óta nem bevethető, a Herthában sem játszik.
A középpályán kérdéses lehet a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik szereplése is, aki ugyan vasárnap csereként beállt a Liverpoolba az Arsenal ellen, de előtte öt tétmeccset is kihagyott combproblémája miatt. Szintén a középpályán válhat bizonytalanná Szűcs Tamás játéka, aki a Familicao hétközi kupameccsén csereként még játszott, sőt a Braga ellen 11-esekkel megnyert összecsapáson még értékesítette is a maga lehetőségét, ám a két csapat vasárnapi kupameccsére már nem nevezték. Klubja tájékoztatása szerint a bal lábában bajlódik izomsérüléssel, amelyről egyelőre nem tudni, mennyire súlyos.
A támadósort érintő rossz hír, hogy izomprobléma miatt csapata, a Red Bull Salzburg legutóbbi két tétmeccsét is kihagyta Redzic Damir, aki egy héttel korábban, az Európa-ligában két gólpasszt is adott, és kimondottan jó formába lendült azok után, hogy a válogatottban, a Nemzetek Ligája 1. fordulójában, az ukránok elleni meccsen kezdőként bokasérülést szenvedett. A támadósort érintő fejlemény, hogy az NL-ben három meccsen szerepelt Bárány Donát combsérülés miatt a holland ADO Den Haag három mérkőzéséről is hiányzott, még a múlt keddi, a negyedosztályú Exclesior 31 elleni kupameccsre sem nevezték be, viszont a legutóbbi bajnoki fordulóban, a Zwolle ellen csereként már pályára lépett a 78. percben.
Ami viszont a keddi válogatott kerethirdetés előtt mindenképpen jó hír, hogy a támadósorból a legutóbb sérülés miatt hiányzó Sallai Roland, Varga Barnabás kettős már végigjátszotta csapata, a Galatasaray és az AEK Athén legutóbbi bajnoki meccsét, tehát most úgy tűnik, nincs akadálya annak, hogy visszatérjenek a válogatottba is.
A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti tétmérkőzései:
OKTÓBER 26., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
Nea Szalamina–Pafosz 0–0
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt, nem állt be.
AEK Larnaca–Omonia Nicosia 2–0
Omonia Nicosia: Loic Nego kezdett, a 39. percben lecserélték.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Odense 1–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor kispados volt, nem állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–Universitatea Craiova 0–5
Sepsi: Sigér Dávid nem került be a meccskeretbe.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Trabzonspor 3–4
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt, nem állt be.
Galatasaray–Fenerbahce 2–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 27., KEDD
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
Austria Wien–Hartberg 1–1 – 11-esekkel: 3–5
Hartberg: Pécsi Ármin kispados volt.
First Vienna–Rapid Wien 0–3
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a 89. percben lecserélték.
HOLLANDIA
Holland Kupa, 3. forduló
Excelsior 31–Den Haag 1–1 – 11-esekkel: 6–5
Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 3. forduló
Motor Lublin–Raków Czestochowa 1–1 – 11-esekkel: 1–3
Raków: Molnár Ádin nem volt kerettag.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
RW Essen–RB Leipzig 1–2
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
1. FC Köln–Union Berlin 5–0
Union: Schäfer András kezdett, a 69. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Ligakupa, negyeddöntő
Sporting CP–Marítimo 2–1
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Csíkszereda–Bihor 1–2
Csíkszereda: Czékus Ádám kezdett, a 79. percben sárga lapot kapott, a 90. percben lecserélték, Eppel Márton nem volt a keretben, Hegedűs János nem volt a keretben, Horváth Artúr kezdett, a 76. percben lecserélték, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté nem volt kerettag, Pászka Lóránd kezdett, a 76. percben lecserélték, Szabó Alex végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben gólt szerzett, Szalay Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést, Tajti Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
Király-kupa, 2. forduló
Castellonense–Almería 1–2 – h. u.
Almería: Yaakobishvili Áron végig a pályán volt.
Manacor–Villarreal 0–5
Villarreal: Gulácsi Péter nem volt kerettag.
OKTÓBER 28., SZERDA
ANGLIA
Ligakupa, nyolcaddöntő
Bournemouth–Aston Villa 3–0
Bournemouth: Tóth Alex sérült.
Liverpool–Chelsea 1–1 – tizenegyesekkel: 6–5
Liverpool: Kerkez Milos nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik sérült.
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
Bregenz–Salzburg 2–3
Salzburg: Redzic Damir sérült.
CSEHORSZÁG
Mol Cseh Kupa, nyolcaddöntő
Sparta Praha–Baník Ostrava 0–2
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor végig a pályán volt.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
New England Revolution–New York Red Bulls 3–2
New England: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 83. percben győztes gólt szerzett.
Inter Miami–FC Cincinnati 2–2
Miami: Pintér Dániel kispados volt.
Toronto FC–DC United 2–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 49. percben sárga lapot kapott.
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
PAOK–AEK Athén 2–1
AEK Athén: Varga Barnabás a kispadon ült, Vitális Milán nem volt a keretben.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
Jeddeloh–Hertha BSC 0–2
Hertha: Dárdai Márton sérült.
Freiburg–Wolfsburg 3–2
Wolfsburg: Dárdai Bence a 81. percben állt be.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Minerul Lupeni–Poli Temesvár 1–1
Temesvár: Huszti András nem volt a keretben.
SZERBIA
Szerb Kupa, 2. forduló
Szloven Ruma–Vojvodina 1–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Dunaszerdahelyi AC 0–1
DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Nafta Lendva–Aluminij 0–0
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyást a 82. percben lecserélték.
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
DÁNIA
Dán Kupa, nyolcaddöntő
Aarhus Fremad–FC Köbenhavn 0–3
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, a 13. percben sárga lapot kapott, Németh Hunor kispados volt.
HOLLANDIA
Holland Kupa, 3. forduló
Groningen–Emmen 0–2
Groningen: Csinger Márk a 21. percben sárga lapot kapott, a félidőben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Ligakupa, negyeddöntő
Braga–Famalicao 2–2 – tizenegyesekkel: 1–3
Famalicao: Szűcs Tamás a 73. percben állt be, a párbajban a tizenegyesét belőtte.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Concordia–Sepsi OSK 1–1
Sepsi: Sigér Dávid a kispadon ült.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Hammarby–Sirius 2–0
Sirius: Vancsa Zalánt a 80. percben lecserélték.
OKTÓBER 30., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Hartberg 0–4
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a mérkőzést.
BELGIUM
Jupiler Pro League
Zulte-Waregem–FC Bruges 2–4
Waregem: Átrok Zalán a 64. percben állt be.
BULGÁRIA
Parva Liga
CSZKA 1948 Szófia–Szpartak Varna 6–1
Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Karmiotissza–Olympiakosz Nicosia 1–0
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Roda–AZ II 2–1
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
ROMÁNIA
Superliga
Rapid Bucuresti–Csíkszereda 2–0
Csíkszereda: Ódor Máté, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót, Horváth Artúr kezdőként 79 percet szerepelt, Czékus Ádám váltotta, Eppel Márton a 87. percig játszott, Szalay Szabolcs a 66. percben állt be, Magyar Zsolt és Szabó Alex végig a kispadon maradt, Tajti Mátyás nem került be a meccskeretbe.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Villarreal–Espanyol 0–1
Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Galatasaray 0–4
Konyaspor: Tóth Rajmundot a félidőben lecserélték.
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.
OKTÓBER 31., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Bournemouth–Leeds United 2–0
Bournemouth: Tóth Alex sérülés miatt nem volt kerettag.
Championship (II. osztály)
Burnley–Portsmouth 0–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
West Ham United–West Bromwich Albion 1–3
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 77. percben gólt szerzett.
Swansea City–Blackburn Rovers 4–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
Wacker Innsbruck–Austria Wien II 1–2
Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Gabala–Qarabag 0–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Jupiler Pro League
Anderlecht–Westerlo 4–1
Westerlo: Balogh Botond kispados volt.
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Hasselt 3–4
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.
CIPRUS
Cyprus League
Omonia Nicosia–AEL Limasszol 2–0
Omonia Nicosia: Loic Nego nem volt kerettag.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Brno 3–0
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 21. percben gólpasszt adott.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Guingamp–Saint-Étienne 3–0
Saint-Étienne: Csongvai Áron kezdett, a szünetben lecserélték.
HOLLANDIA
Eredivisie
Ajax–AZ 1–0
AZ: Kovács Bendegúz csereként állt be a 85. percben.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Nasszaji Mazandaran–Perszepolisz 0–1
Perszepolisz: Gera Dániel kispados volt.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Schalke 04–RB Leipzig 0–2
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Kaiserslautern–Hertha BSC 0–3
Hertha: Dárdai Márton sérült.
Wolfsburg–Osnabrück 2–0
Wolfsburg: Dárdai Bence a 80. percben lépett pályára csereként.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Újszentes–Poli Temesvár 2–2
Temesvár: Huszti András kezdőként 68 percet játszott.
CSM Olimpia Szatmárnémeti–Sellenberk 2–0
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést, büntetőből gólt szerzett.
ASA Marosvásárhely–Unirea Slobozia 0–1
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig pályán volt, Kocsis Bencét nem nevezték a mérkőzésre.
Slobozia: Bobál Gergely kezdett, a 60. percben lecserélték.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Eibar–Almería 1–1
Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.
SVÁJC
Super League
St. Gallen–Servette 2–1
St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Rizespor 0–0
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Arsenal 0–1
Liverpool: Kerkez Milos kezdő volt, a 81. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik az 58. percben csereként lépett pályára.
AUSZTRIA
Bundesliga
Salzburg–Lustenau 5–1
Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.
Austria Wien–Rapid Wien 0–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Samahi–Neftci Baki 2–3
Neftci: Skribek Alen végigjátszotta a meccset.
BELGIUM
Jupiler Pro League
Charleroi–La Louviere 5–2
La Louviére: Gruber Zsombor kezdő volt, a 70. percben lecserélték, Kovács Mátyás kispados volt.
CIPRUS
Cyprus League
Arisz–Anorthoszisz 2–1
Arisz: Szakos Bence kispados volt.
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 62. percben csereként lépett pályára.
Omonia–Nea Szalamina 1–0
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Bohemians–Sparta Praha 0–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor kezdő volt, a 60. percben lecserélték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Atlanta United–Toronto FC 3–1
Toronto: Sallói Dániel kezdett, a 33. percben sárga lapot kapott, az 53. percben lecserélték.
New England Revolution–Inter Miami 1–2
New England: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 53. percben gólt szerzett.
Miami: Pintér Dániel kispados volt.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Panathinaikosz–AEK Athén 2–0
AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, Vitális Milán kezdő volt, a 84. percben lecserélték.
HOLLANDIA
Eredivisie
Zwolle–Den Haag 1–0
Den Haag: Bárány Donát a 78. percben állt be csereként.
Groningen–Sparta Rotterdam 2–3
Groningen: Csinger Márk végigjátszotta a mérkőzést.
HORVÁTORSZÁG
HNL
Lokomotiva Zagreb–NK Osijek 1–3
Osijek: Bakti Balázs a 68. percben csereként lépett pályára.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–1. FC Köln 1–1
Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Greuther Fürth–Holstein Kiel 1–0
Fürth: Keresztes Krisztián kispados volt.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Marítimo–Santa Clara 0–2
Marítimo: Szalai Gábor kezdő volt, a 73. percben lecserélték.
Academico Viseu–Rio Ave 2–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.
Braga–Famalicao 3–0
Famalicao: Szűcs Tamást nem nevezték.
ROMÁNIA
Superliga
Otelul–Sepsi OSK 1–1
Sepsi: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben.
SZERBIA
Szuperliga
OFK Beograd–Vojvodina 0–2
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a meccset.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Besztercebánya–Dunaszerdahelyi AC 0–2
Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a meccskeretben.
DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Celje–Nafta Lendva 4–0
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 2., HÉTFŐ
DÁNIA
Superliga
19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce
Zaglebie: Szabó Levente
20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin
Raków: Molnár Ádin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila