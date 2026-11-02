Légióskörkép: több a sérült, mint a gól – Rossi kulcsemberei miatt aggódhat

Légiósaink múlt heti szereplésének összefoglalóját kezdjük a jó hírekkel. Callum Styles a Nemzetek Ligája első négy fordulójában nem tudta vállalni a szereplést, hiába kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, viszont az angol másodosztályban jelenleg feljutásért harcoló, 4. helyen álló West Bromwichban továbbra is alapembernek számít. Balhátvédként minden meccset végigjátszik és a West Ham vendégeként 3–1-re megnyert szombati rangadón megszerezte idénybeli harmadik gólját is, egy szöglet után lecsorgó labdát lőtt 14 méterről a kapuba (Styles kimondottan mestere az ilyen lepattanó labdákból, második hullámból érkezve lőtt góloknak).

STYLES REMEK LÖVÉSE A WEST HAM ELLEN

A jó hírek sorába tartozik, bár a válogatott kerethirdetés szempontjából aligha lesz jelentősége, hogy a múlt héten két gólt is szerzett az amerikai MLS-ben, a New England csapatában, a válogatottban legutóbb tavaly nyáron szerepelt Gazdag Dániel, aki hétmeccses gólcsendet tört meg. Előbb a New York Red Bulls elleni hétközi bajnokin szerzett győztes találatot egy kipattanó labdából (érdekesség, hogy ez már a harmadik magyar gól volt ebben a szezonban a Red Bulls ellen, mert korábban a Torontóban Sallói Dániel kétszer is betalált), majd a Lionel Messivel felálló (Pintér Dániel a kispadon ült) Inter Miami elleni, 2–1-re elveszített bajnokin ő szépített (hét méterről lőtt a léc alá), ez volt a hatodik bajnoki találata a szezonban (a New Englandben a harmadik). Érdekesség, hogy Gazdag a pályafutása során a hetedik alkalommal játszott Messi ellen, és egy döntetlen mellett a mostani volt a hatodik veresége aktuális csapatával az argentin világsztár együttesével szemben, Messi gólt is lőtt a meccsen.

GAZDAG GYŐZTES GÓLJA A NEW YORK RED BULLS ELLEN

GAZDAG-GÓL A MIAMI ELLEN

Bajnoki meccsen Vida Kristopher lőtt még gólt a külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó légiósaink közül, aki ebben az idényben harmadszor talált be 11-esből a román másodosztályú Szatmárnémetiben, amely először győzött, 2–0-ra a Sellenberk ellen. Ugyancsak Romániában, de a Román Kupában megszerezte első csíkszeredai gólját egy közeli fejesből a védő Szabó Alex, igaz, csapata 2–1-re kikapott a másodosztályú FC Bihortól.

SZABÓ ALEX FEJES GÓLJA A ROMÁN KUPÁBAN

A jó hírek sorába tartozik még, és a válogatott szempontjából is fontos fejlemény, hogy visszatért a pályára sérüléséből a Sigma Olomouc középpályása, Baráth Péter, aki az első hét fordulóban három gólt szerzett, de éppen a Nemzetek Ligája-meccsek előtt megsérült, négy bajnokit is ki kellett hagynia. Azóta azonban visszatért, és szombaton a Zbrojovka Brno elleni, 3–0-ra megnyert meccset végig is játszotta, és a 21. percben a kapu előtti labdaszerzésének köszönhetően gólpasszt is jegyezhetett (ebben az idényben a másodikat).

BARÁTH LABDASZERZÉSÉBŐL GÓLPASSZ LETT

A végére pedig jöjjön a feketeleves, vagyis lássuk azokat a játékosokat, akik sérüléssel bajlódtak a múlt héten, így kérdéses a szereplésük a válogatottban!

Akinek a pályára lépése sajnos nem kérdés, mert biztosan nem játszhat, az Tóth Alex, aki még az előző héten, az AC Milan elleni Európa-liga-meccsen szenvedett izomsérülést a Bournemouthban, és azóta kiderült, hogy több hónapos kihagyás vár rá azok után, hogy a válogatottban, a Nemzetek Ligájában három meccsen is kimondottan jó teljesítményt nyújtott. Ugyancsak a biztos hiányzók közé sorolható a védő Dárdai Márton, aki szeptember óta nem bevethető, a Herthában sem játszik.

A középpályán kérdéses lehet a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik szereplése is, aki ugyan vasárnap csereként beállt a Liverpoolba az Arsenal ellen, de előtte öt tétmeccset is kihagyott combproblémája miatt. Szintén a középpályán válhat bizonytalanná Szűcs Tamás játéka, aki a Familicao hétközi kupameccsén csereként még játszott, sőt a Braga ellen 11-esekkel megnyert összecsapáson még értékesítette is a maga lehetőségét, ám a két csapat vasárnapi kupameccsére már nem nevezték. Klubja tájékoztatása szerint a bal lábában bajlódik izomsérüléssel, amelyről egyelőre nem tudni, mennyire súlyos.

A támadósort érintő rossz hír, hogy izomprobléma miatt csapata, a Red Bull Salzburg legutóbbi két tétmeccsét is kihagyta Redzic Damir, aki egy héttel korábban, az Európa-ligában két gólpasszt is adott, és kimondottan jó formába lendült azok után, hogy a válogatottban, a Nemzetek Ligája 1. fordulójában, az ukránok elleni meccsen kezdőként bokasérülést szenvedett. A támadósort érintő fejlemény, hogy az NL-ben három meccsen szerepelt Bárány Donát combsérülés miatt a holland ADO Den Haag három mérkőzéséről is hiányzott, még a múlt keddi, a negyedosztályú Exclesior 31 elleni kupameccsre sem nevezték be, viszont a legutóbbi bajnoki fordulóban, a Zwolle ellen csereként már pályára lépett a 78. percben.

Ami viszont a keddi válogatott kerethirdetés előtt mindenképpen jó hír, hogy a támadósorból a legutóbb sérülés miatt hiányzó Sallai Roland, Varga Barnabás kettős már végigjátszotta csapata, a Galatasaray és az AEK Athén legutóbbi bajnoki meccsét, tehát most úgy tűnik, nincs akadálya annak, hogy visszatérjenek a válogatottba is.

A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti tétmérkőzései:

OKTÓBER 26., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

Nea Szalamina–Pafosz 0–0

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt, nem állt be.

AEK Larnaca–Omonia Nicosia 2–0

Omonia Nicosia: Loic Nego kezdett, a 39. percben lecserélték.

DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Odense 1–1

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor kispados volt, nem állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–Universitatea Craiova 0–5

Sepsi: Sigér Dávid nem került be a meccskeretbe.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Trabzonspor 3–4

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt, nem állt be.

Galatasaray–Fenerbahce 2–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 27., KEDD

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, nyolcaddöntő

Austria Wien–Hartberg 1–1 – 11-esekkel: 3–5

Hartberg: Pécsi Ármin kispados volt.

First Vienna–Rapid Wien 0–3

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a 89. percben lecserélték.

HOLLANDIA

Holland Kupa, 3. forduló

Excelsior 31–Den Haag 1–1 – 11-esekkel: 6–5

Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.

LENGYELORSZÁG

Lengyel Kupa, 3. forduló

Motor Lublin–Raków Czestochowa 1–1 – 11-esekkel: 1–3

Raków: Molnár Ádin nem volt kerettag.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

RW Essen–RB Leipzig 1–2

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

1. FC Köln–Union Berlin 5–0

Union: Schäfer András kezdett, a 69. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Ligakupa, negyeddöntő

Sporting CP–Marítimo 2–1

Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Csíkszereda–Bihor 1–2

Csíkszereda: Czékus Ádám kezdett, a 79. percben sárga lapot kapott, a 90. percben lecserélték, Eppel Márton nem volt a keretben, Hegedűs János nem volt a keretben, Horváth Artúr kezdett, a 76. percben lecserélték, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté nem volt kerettag, Pászka Lóránd kezdett, a 76. percben lecserélték, Szabó Alex végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben gólt szerzett, Szalay Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést, Tajti Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Király-kupa, 2. forduló

Castellonense–Almería 1–2 – h. u.

Almería: Yaakobishvili Áron végig a pályán volt.

Manacor–Villarreal 0–5

Villarreal: Gulácsi Péter nem volt kerettag.

OKTÓBER 28., SZERDA

ANGLIA

Ligakupa, nyolcaddöntő

Bournemouth–Aston Villa 3–0

Bournemouth: Tóth Alex sérült.

Liverpool–Chelsea 1–1 – tizenegyesekkel: 6–5

Liverpool: Kerkez Milos nem volt a keretben, Szoboszlai Dominik sérült.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, nyolcaddöntő

Bregenz–Salzburg 2–3

Salzburg: Redzic Damir sérült.

CSEHORSZÁG

Mol Cseh Kupa, nyolcaddöntő

Sparta Praha–Baník Ostrava 0–2

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor végig a pályán volt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

New England Revolution–New York Red Bulls 3–2

New England: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 83. percben győztes gólt szerzett.

Inter Miami–FC Cincinnati 2–2

Miami: Pintér Dániel kispados volt.

Toronto FC–DC United 2–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 49. percben sárga lapot kapott.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, alapszakasz

PAOK–AEK Athén 2–1

AEK Athén: Varga Barnabás a kispadon ült, Vitális Milán nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 2. forduló

Jeddeloh–Hertha BSC 0–2

Hertha: Dárdai Márton sérült.

Freiburg–Wolfsburg 3–2

Wolfsburg: Dárdai Bence a 81. percben állt be.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Minerul Lupeni–Poli Temesvár 1–1

Temesvár: Huszti András nem volt a keretben.

SZERBIA

Szerb Kupa, 2. forduló

Szloven Ruma–Vojvodina 1–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Dunaszerdahelyi AC 0–1

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta Lendva–Aluminij 0–0

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyást a 82. percben lecserélték.

OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK

DÁNIA

Dán Kupa, nyolcaddöntő

Aarhus Fremad–FC Köbenhavn 0–3

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, a 13. percben sárga lapot kapott, Németh Hunor kispados volt.

HOLLANDIA

Holland Kupa, 3. forduló

Groningen–Emmen 0–2

Groningen: Csinger Márk a 21. percben sárga lapot kapott, a félidőben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Ligakupa, negyeddöntő

Braga–Famalicao 2–2 – tizenegyesekkel: 1–3

Famalicao: Szűcs Tamás a 73. percben állt be, a párbajban a tizenegyesét belőtte.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Concordia–Sepsi OSK 1–1

Sepsi: Sigér Dávid a kispadon ült.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Hammarby–Sirius 2–0

Sirius: Vancsa Zalánt a 80. percben lecserélték.

OKTÓBER 30., PÉNTEK

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Hartberg 0–4

Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a mérkőzést.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Zulte-Waregem–FC Bruges 2–4

Waregem: Átrok Zalán a 64. percben állt be.

BULGÁRIA

Parva Liga

CSZKA 1948 Szófia–Szpartak Varna 6–1

Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Karmiotissza–Olympiakosz Nicosia 1–0

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Roda–AZ II 2–1

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

ROMÁNIA

Superliga

Rapid Bucuresti–Csíkszereda 2–0

Csíkszereda: Ódor Máté, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót, Horváth Artúr kezdőként 79 percet szerepelt, Czékus Ádám váltotta, Eppel Márton a 87. percig játszott, Szalay Szabolcs a 66. percben állt be, Magyar Zsolt és Szabó Alex végig a kispadon maradt, Tajti Mátyás nem került be a meccskeretbe.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Villarreal–Espanyol 0–1

Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Galatasaray 0–4

Konyaspor: Tóth Rajmundot a félidőben lecserélték.

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.

OKTÓBER 31., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Bournemouth–Leeds United 2–0

Bournemouth: Tóth Alex sérülés miatt nem volt kerettag.

Championship (II. osztály)

Burnley–Portsmouth 0–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

West Ham United–West Bromwich Albion 1–3

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 77. percben gólt szerzett.

Swansea City–Blackburn Rovers 4–0

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Wacker Innsbruck–Austria Wien II 1–2

Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Gabala–Qarabag 0–0

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Anderlecht–Westerlo 4–1

Westerlo: Balogh Botond kispados volt.

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Hasselt 3–4

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

CIPRUS

Cyprus League

Omonia Nicosia–AEL Limasszol 2–0

Omonia Nicosia: Loic Nego nem volt kerettag.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Brno 3–0

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 21. percben gólpasszt adott.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Guingamp–Saint-Étienne 3–0

Saint-Étienne: Csongvai Áron kezdett, a szünetben lecserélték.

HOLLANDIA

Eredivisie

Ajax–AZ 1–0

AZ: Kovács Bendegúz csereként állt be a 85. percben.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Nasszaji Mazandaran–Perszepolisz 0–1

Perszepolisz: Gera Dániel kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Schalke 04–RB Leipzig 0–2

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Kaiserslautern–Hertha BSC 0–3

Hertha: Dárdai Márton sérült.

Wolfsburg–Osnabrück 2–0

Wolfsburg: Dárdai Bence a 80. percben lépett pályára csereként.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Újszentes–Poli Temesvár 2–2

Temesvár: Huszti András kezdőként 68 percet játszott.

CSM Olimpia Szatmárnémeti–Sellenberk 2–0

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést, büntetőből gólt szerzett.

ASA Marosvásárhely–Unirea Slobozia 0–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig pályán volt, Kocsis Bencét nem nevezték a mérkőzésre.

Slobozia: Bobál Gergely kezdett, a 60. percben lecserélték.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Eibar–Almería 1–1

Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Servette 2–1

St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Rizespor 0–0

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.

NOVEMBER 1., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Arsenal 0–1

Liverpool: Kerkez Milos kezdő volt, a 81. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik az 58. percben csereként lépett pályára.

AUSZTRIA

Bundesliga

Salzburg–Lustenau 5–1

Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.

Austria Wien–Rapid Wien 0–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Samahi–Neftci Baki 2–3

Neftci: Skribek Alen végigjátszotta a meccset.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Charleroi–La Louviere 5–2

La Louviére: Gruber Zsombor kezdő volt, a 70. percben lecserélték, Kovács Mátyás kispados volt.

CIPRUS

Cyprus League

Arisz–Anorthoszisz 2–1

Arisz: Szakos Bence kispados volt.

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 62. percben csereként lépett pályára.

Omonia–Nea Szalamina 1–0

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Bohemians–Sparta Praha 0–0

Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor kezdő volt, a 60. percben lecserélték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Atlanta United–Toronto FC 3–1

Toronto: Sallói Dániel kezdett, a 33. percben sárga lapot kapott, az 53. percben lecserélték.

New England Revolution–Inter Miami 1–2

New England: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 53. percben gólt szerzett.

Miami: Pintér Dániel kispados volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Panathinaikosz–AEK Athén 2–0

AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, Vitális Milán kezdő volt, a 84. percben lecserélték.

HOLLANDIA

Eredivisie

Zwolle–Den Haag 1–0

Den Haag: Bárány Donát a 78. percben állt be csereként.

Groningen–Sparta Rotterdam 2–3

Groningen: Csinger Márk végigjátszotta a mérkőzést.

HORVÁTORSZÁG

HNL

Lokomotiva Zagreb–NK Osijek 1–3

Osijek: Bakti Balázs a 68. percben csereként lépett pályára.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–1. FC Köln 1–1

Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Greuther Fürth–Holstein Kiel 1–0

Fürth: Keresztes Krisztián kispados volt.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Marítimo–Santa Clara 0–2

Marítimo: Szalai Gábor kezdő volt, a 73. percben lecserélték.

Academico Viseu–Rio Ave 2–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.

Braga–Famalicao 3–0

Famalicao: Szűcs Tamást nem nevezték.

ROMÁNIA

Superliga

Otelul–Sepsi OSK 1–1

Sepsi: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben.

SZERBIA

Szuperliga

OFK Beograd–Vojvodina 0–2

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a meccset.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Besztercebánya–Dunaszerdahelyi AC 0–2

Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a meccskeretben.

DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Celje–Nafta Lendva 4–0

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 2., HÉTFŐ

DÁNIA

Superliga

19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce

Zaglebie: Szabó Levente

20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin

Raków: Molnár Ádin

Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila