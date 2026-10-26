Nagy pofonba szaladt bele hazai pályán a Sepsi

A vendégeknek alig másfél perc kellett a vezetés megszerzéséhez, Alexandru Cicaldau szöglete után a korábban Debrecenben is megfordult Olekszandr Romancsuk fejelte a kapuba a labdát. A második craiovai gól már jóval furcsább körülmények között született meg, Tudor Baluta egy gyenge lövés után átesett a későn becsúszó Lindsay Rose-on, Horia Mladinovici játékvezető pedig büntetőnek minősítette az esetet, amelyet Asszad al-Hamlavi értékesített.

A craiovai center a szünet után egy lapos, 12 méteres lövéssel második gólját is megszerezte, majd a cseréje, Simon Elisor is duplázott alig tíz perc leforgása alatt. Az utolsó két gól között megfogyatkozott a Sepsi, Setigui Karamoko gólhelyzetben lökte fel David Mateit és kapott piros lapot.

A Sepsi 13 forduló után 14 ponttal a 12. helyet foglalja el a tabellán a 16 csapatos bajnokságban.

ROMÁN SUPERLIGA

13. FORDULÓ

Sepsi OSK–Universitatea Craiova 0–5 (Romancsuk 2., Al-Hamlavi 34., 49. – az elsőt 11-esből, Elisor 71., 80.)

Sepsi: Sigér Dávid nem került be a meccskeretbe.