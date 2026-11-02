Legenda, új hős, bambino-világbajnok – így ünnepli a nemzetközi sajtó Kimi Antonellit
Mint beszámoltunk róla, Mexikóvárosban elért harmadik helyével Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lett, emellett 73 év szünet után nyert vb-címet Olaszországnak, s mindössze a harmadik olasz pilóta, aki a csúcsra ért az autósport elitkategóriájában.
OLASZORSZÁG
Corriere dello Sport: Antonelli, legenda vagy!
Corriere della Sera: Kimi Antonelli megkönnyezte a Formula–1-es világbajnoki címét. És a Mercedest is, a versenyautót, amelyet mesterien vezetett, pedig még csak húszéves – minden idők legfiatalabb vb-győztese.
Tuttosport: A legendás Antonelli: egy olasz világbajnok 73 évvel Ascari diadala után.
La Gazzetta dello Sport: Kimi Antonelli, a bambino-világbajnok, aki elvarázsolta a Formula–1-et azzal, hogy hű maradt önmagához. Üde színfolt és fénysugár egy olyan korszakban, amely most az ő nevét viseli. Andrea Kimi Antonelli nevet, sír és megállíthatatlanul száguld, mintha lenne mögötte valaki, akit le kellene ráznia. De már mindenki mögötte van, mert egy húszéves olasz versenyző lett a Formula–1 világbajnoka.
La Repubblica: Antonelli sporttörténelmet írt: olasz világbajnok 73 évvel Ascari után.
Il Messaggero: Andrea Kimi Antonelli 2026 világbajnoka. Korszakos esemény az olasz autósport számára, amely a távolinak tűnő 1953-as év óta nem ünnepelhetett ilyen sikert.
NAGY-BRITANNIA
Daily Mail: Bevallotta, hogy ezen a hétvégén egy kicsit már feszült volt. Így állt rajthoz Antonelli a Mexikói Nagydíjon, egy incidensekkel teli, ellentmondásos futamon, amelynek végén mégis a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett 20 évesen és 68 naposan.
The Sun: A világ Kimije.
The Guardian: Kimi Antonelli igazi bajnokhoz méltó higgadtsággal vezetett a Mexikói Nagydíjon, amelyen harmadik lett, ezzel pedig biztossá tette világbajnoki diadalát. Első vb-címével a Mercedes húszéves versenyzője minden idők legfiatalabb vb-győztese lett, és az első olasz Alberto Ascari 1953-as győzelme óta.
Independent: Antonelli harmadik helye Mexikóban, egy héttel azután, hogy Austinban ragyogó rajt-cél győzelmet aratott, bizonyos értelemben a fiatal olasz versenyző hibátlan szezonjának megtestesülése volt.
SPANYOLORSZÁG
Marca: Az új hőst Antonellinek hívják, aki húszévesen Mexikóban világbajnokká vált. A leintés utáni könnyek senkit sem vezethetnek félre – igazi férfi, mind a pályán, mind pedig azon kívül. Szembesült a korszakos eredménnyel, hiszen 20 évesen sporttörténelmet írt.
Mundo Deportivo: Eljött a nap. Kimi Antonelli valóra váltotta az álmát, megszerezte első Formula–1-es világbajnoki címét, s ezzel a 36. versenyző lett, aki bekerült a vb-győztesek rangos és exkluzív klubjába az autósport elitkategóriájának 1950-es megalapítása óta.
As: Antonelli a titánok csatájának győztese.
Sport: Egy bolognai fiú sporttörténelmet írt a Formula–1-ben.
El País: Mi lehetne megfelelőbb módja a felkészülésnek a nagy bulira egy héttel később Mexikóvárosban, amely ideális a vidám ünnepléshez, mint egy olyan teljesítmény, mint amilyet Kimi Antonelli múlt vasárnap Austinban nyújtott? Ott ez a teljesen ártatlan arcú fiatalember kiélvezte mindazt, amiért szenvedélyesen rajong, mióta apja, Marco, először gokartba ültette, amikor még alig tudott járni.
SVÁJC
Blick: Antonelli már húszévesen felért a Formula–1 Olümposzára
FRANCIAORSZÁG
L'Équipe: Egy nagy gyerek világbajnok reflexekkel: Kimi Antonelli, a versenyző, akit gyermekkora óta a Mercedes nevel.
Le Monde: Kimi Antonellit húszévesen koronázták Formula–1-es világbajnokká. A Mercedes nyerő fogadása. Az olasz versenyző az Ezüst Nyilak juniorprogramjából indulva az F1 történetének legfiatalabb vb-győztesévé vált.
HOLLANDIA
AD: Kimi Antonelli egy kaotikus verseny után minden idők legfiatalabb Formula–1-es világbajnoka lett.
AUSZTRIA
Krone: A korábbi csodagyerekből világbajnok lett. Andrea Kimi Antonelli már a második szezonjában túlszárnyalt mindenkit, és az autósport elitkategóriájának valaha volt legfiatalabb vb-győztesévé vált.
Der Standard: Megtörtént: a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli vasárnap a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett.
(MTI)