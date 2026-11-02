Legenda, új hős, bambino-világbajnok – így ünnepli a nemzetközi sajtó Kimi Antonellit

K. Zs.K. Zs.
2026.11.02. 10:32
Kimi Antonelli a világbajnok, de ő is jól tudja: vérbeli csapatmunka volt! (Fotó: Getty Images)
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F1 Kimi Antonelli Formula–1
A nemzetközi sajtó válogatott jelzőkkel dicséri a friss világbajnok Andrea Kimi Antonellit, a Mercedes húszéves versenyzőjét a vasárnapi Formula–1-es Mexikói Nagydíjról készült beszámolóiban.

Mint beszámoltunk róla, Mexikóvárosban elért harmadik helyével Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lett, emellett 73 év szünet után nyert vb-címet Olaszországnak, s mindössze a harmadik olasz pilóta, aki a csúcsra ért az autósport elitkategóriájában.

OLASZORSZÁG

Corriere dello Sport: Antonelli, legenda vagy!

Corriere della Sera: Kimi Antonelli megkönnyezte a Formula–1-es világbajnoki címét. És a Mercedest is, a versenyautót, amelyet mesterien vezetett, pedig még csak húszéves – minden idők legfiatalabb vb-győztese.

Tuttosport: A legendás Antonelli: egy olasz világbajnok 73 évvel Ascari diadala után.

La Gazzetta dello Sport: Kimi Antonelli, a bambino-világbajnok, aki elvarázsolta a Formula–1-et azzal, hogy hű maradt önmagához. Üde színfolt és fénysugár egy olyan korszakban, amely most az ő nevét viseli. Andrea Kimi Antonelli nevet, sír és megállíthatatlanul száguld, mintha lenne mögötte valaki, akit le kellene ráznia. De már mindenki mögötte van, mert egy húszéves olasz versenyző lett a Formula–1 világbajnoka.

La Repubblica: Antonelli sporttörténelmet írt: olasz világbajnok 73 évvel Ascari után.

Il Messaggero: Andrea Kimi Antonelli 2026 világbajnoka. Korszakos esemény az olasz autósport számára, amely a távolinak tűnő 1953-as év óta nem ünnepelhetett ilyen sikert.

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Az olasz versenyző Verstappen és Hamilton mögött a harmadik helyen szelte át a célvonalat, így a dobogón állva ünnepelhette az első vb-címét.

Ezért lett 2026-ban Kimi Antonelli a Formula–1 világbajnoka

A Mercedes pilótája lett minden idők legfiatalabb bajnoka.

 

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail: Bevallotta, hogy ezen a hétvégén egy kicsit már feszült volt. Így állt rajthoz Antonelli a Mexikói Nagydíjon, egy incidensekkel teli, ellentmondásos futamon, amelynek végén mégis a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett 20 évesen és 68 naposan.

The Sun: A világ Kimije.

The Guardian: Kimi Antonelli igazi bajnokhoz méltó higgadtsággal vezetett a Mexikói Nagydíjon, amelyen harmadik lett, ezzel pedig biztossá tette világbajnoki diadalát. Első vb-címével a Mercedes húszéves versenyzője minden idők legfiatalabb vb-győztese lett, és az első olasz Alberto Ascari 1953-as győzelme óta.

Independent: Antonelli harmadik helye Mexikóban, egy héttel azután, hogy Austinban ragyogó rajt-cél győzelmet aratott, bizonyos értelemben a fiatal olasz versenyző hibátlan szezonjának megtestesülése volt.

SPANYOLORSZÁG

Marca: Az új hőst Antonellinek hívják, aki húszévesen Mexikóban világbajnokká vált. A leintés utáni könnyek senkit sem vezethetnek félre – igazi férfi, mind a pályán, mind pedig azon kívül. Szembesült a korszakos eredménnyel, hiszen 20 évesen sporttörténelmet írt.

Mundo Deportivo: Eljött a nap. Kimi Antonelli valóra váltotta az álmát, megszerezte első Formula–1-es világbajnoki címét, s ezzel a 36. versenyző lett, aki bekerült a vb-győztesek rangos és exkluzív klubjába az autósport elitkategóriájának 1950-es megalapítása óta.

As: Antonelli a titánok csatájának győztese.

Sport: Egy bolognai fiú sporttörténelmet írt a Formula–1-ben.

El País: Mi lehetne megfelelőbb módja a felkészülésnek a nagy bulira egy héttel később Mexikóvárosban, amely ideális a vidám ünnepléshez, mint egy olyan teljesítmény, mint amilyet Kimi Antonelli múlt vasárnap Austinban nyújtott? Ott ez a teljesen ártatlan arcú fiatalember kiélvezte mindazt, amiért szenvedélyesen rajong, mióta apja, Marco, először gokartba ültette, amikor még alig tudott járni.

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SVÁJC

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FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: Egy nagy gyerek világbajnok reflexekkel: Kimi Antonelli, a versenyző, akit gyermekkora óta a Mercedes nevel.

Le Monde: Kimi Antonellit húszévesen koronázták Formula–1-es világbajnokká. A Mercedes nyerő fogadása. Az olasz versenyző az Ezüst Nyilak juniorprogramjából indulva az F1 történetének legfiatalabb vb-győztesévé vált.

HOLLANDIA

AD: Kimi Antonelli egy kaotikus verseny után minden idők legfiatalabb Formula–1-es világbajnoka lett.

AUSZTRIA

Krone: A korábbi csodagyerekből világbajnok lett. Andrea Kimi Antonelli már a második szezonjában túlszárnyalt mindenkit, és az autósport elitkategóriájának valaha volt legfiatalabb vb-győztesévé vált.

Der Standard: Megtörtént: a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli vasárnap a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett.

(MTI)

 

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