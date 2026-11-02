Legenda, új hős, bambino-világbajnok – így ünnepli a nemzetközi sajtó Kimi Antonellit

Mint beszámoltunk róla, Mexikóvárosban elért harmadik helyével Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lett, emellett 73 év szünet után nyert vb-címet Olaszországnak, s mindössze a harmadik olasz pilóta, aki a csúcsra ért az autósport elitkategóriájában.

OLASZORSZÁG

Corriere dello Sport: Antonelli, legenda vagy!

Corriere della Sera: Kimi Antonelli megkönnyezte a Formula–1-es világbajnoki címét. És a Mercedest is, a versenyautót, amelyet mesterien vezetett, pedig még csak húszéves – minden idők legfiatalabb vb-győztese.

Tuttosport: A legendás Antonelli: egy olasz világbajnok 73 évvel Ascari diadala után.

La Gazzetta dello Sport: Kimi Antonelli, a bambino-világbajnok, aki elvarázsolta a Formula–1-et azzal, hogy hű maradt önmagához. Üde színfolt és fénysugár egy olyan korszakban, amely most az ő nevét viseli. Andrea Kimi Antonelli nevet, sír és megállíthatatlanul száguld, mintha lenne mögötte valaki, akit le kellene ráznia. De már mindenki mögötte van, mert egy húszéves olasz versenyző lett a Formula–1 világbajnoka.

La Repubblica: Antonelli sporttörténelmet írt: olasz világbajnok 73 évvel Ascari után.

Il Messaggero: Andrea Kimi Antonelli 2026 világbajnoka. Korszakos esemény az olasz autósport számára, amely a távolinak tűnő 1953-as év óta nem ünnepelhetett ilyen sikert.