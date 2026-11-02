Iraola: Az Isak elleni eset egyértelmű büntető volt

„Összességében úgy vélem, elsősorban a mérkőzés kezdetét, egészen a kapott gólig tartó időszakot kell kritikusan néznünk. Úgy érzem, a kezdés nem ütötte meg a mérkőzés színvonalát. Ám az 1–0-s hátrányt követően kifejezetten tetszett a csapat reakciója. Már az első félidőben is remekül reagáltunk, és komoly nyomás alá helyeztük az Arsenalt” – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóját Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője.

„Úgy gondolom, mindent megtettünk a gólszerzés érdekében, bár ez végül elmaradt. Ott volt a lécet eltaláló lövésünk, valamint Alexis Mac Allister fejese, ami szerintem hatalmas helyzetnek számított. Emellett úgy vélem, járt volna nekünk egy egyértelmű büntető is, és számos olyan szituációt alakítottunk ki a tizenhatoson belül – nem csupán a környékén, hanem konkrétan a tizenhatoson belül –, amelyeket sajnos nem sikerült megfelelően gólra váltanunk” – folytatta, majd kiemelte, hogy a két gyanús szituáció közül Alexander Isak esetét egyértleműen büntetőnek látta.

„Szerintem az Isak elleni eset egyértelmű büntető. Épp fejelni készült a kapu előtt, amikor úgy megragadták, hogy mindenki látta, ahogy nyúlik a meze. Nem kellett volna sok ahhoz, hogy ne akadályozzák Alexet – hiszen a labda pont elé érkezett –, így nem értem, miért nem ítéltek büntetőt. Talán azért, mert nem vetődött el, és nem esett a földre – de ez nem lehet indok arra, hogy ne adjanak meg egy tizenegyest. Ami pedig a Gakpo elleni esetet illeti: szerintem ott folyamatos visszahúzás történt. Ugyanakkor értem az ellenérvet – és talán igazuk is van abban –, hogy a labda túl hosszú volt, így Cody már nem érhette volna el. De ezzel tulajdonképpen elismerik, hogy az első eset viszont büntető volt, nem? Nem lehet ugyanazt az érvelést két különböző módon alkalmazni.”

🚨Liverpool were not given a penalty vs Arsenal despite Jurriën Timber pulling Isak away from the ball by his shirt https://t.co/ZfztBNwWm8 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) November 1, 2026

Iraola ugyanakkor azt is hangsúlyozta, amellett, hogy kis különbségek döntöttek, nem szabad túl sok időt a bírói döntésekre vesztegetni. Szerinte bőven tettek azért, hogy gólt szerezzenek, ám ez végül nem sikerült: „Talán a mérkőzés elején, a kapuskirúgásnál elkövetett hiba előtti szakaszon kellene javítanunk. Igaz, hogy egy elrontott kapuskirúgás után kaptuk a gólt, de már előtte is úgy éreztem, hogy inkább az ő kapujuk forog veszélyben, mint a miénk; a gól után pedig szerintem a mi javunkra billent a mérkőzés. Bár igaz, hogy nekik talán nem kellett kockáztatniuk, így visszahúzódtak, de őszintén úgy éreztem, benne van a levegőben a gólunk, mivel véleményem szerint elegendő nyomást gyakoroltunk rájuk”.

A sajtótájékoztatót a cserék indoklásával zárta: „Úgy döntöttem, hogy pályára küldöm Riót (Ngumoha) és Víctort (Munoz), sőt, még Domot (Szoboszlai) is, hátha sikerül betalálnunk egy tizenhatoson kívüli lövésből, vagy más módon esetleg tudunk gólt szerezni. Sok pontrúgásunk volt, de ezekből nem sikerült betalálnunk, az ellenfél pedig a második félidőben nagyon jól védekezett”.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője az anfieldi siker jelentősségéről, Hrisztosz Colisz visszatéréséről és a Liverpool hatástalanításáról is beszélt, a londoni klub hivatalos honlapja idézi.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, amit a csapat, a játékosok, tulajdonképpen mindenki elért. Különösen annak fényében, milyen állapotban érkeztünk erre a mérkőzésre – a Fleetwood elleni vereség után ugyanis úgy tűnt, mintha itt lenne a világ vége. Ma pedig egy olyan küldetést teljesítettünk, amelyet 14 éven át nem sikerült. Ennek megvoltak az okai: némelyik valószínűleg pszichológiai jellegű volt, mások pedig a pályán nyújtott teljesítményhez, bizonyos pillanatokhoz vagy döntésekhez kapcsolódtak. Tudtuk, hogy minden egyes részletet tökéletesen kell megoldanunk, és át kell vészelnünk azokat a nehéz, szenvedős időszakokat is, amikor az ellenfél – amely rendkívül ért hozzá – vertikális támadásokat vezet, és szinte a semmiből káoszt teremt. Ezt az egészet élvezni kell, ha nem így teszel, egy pillanatra kihagyhat a figyelmed, ők pedig azonnal megbüntetnek érte. Úgy gondolom, ahogyan küzdöttünk és játszottunk, valamint ahogyan a helyzeteket kialakítottuk, az igazán lenyűgöző volt – szóval nagyon boldog vagyok.”

„Szeretném elismerésemet kifejezni az egész orvosi stábnak, mert elképesztő munkát végeznek a srácokkal. Biztosítják, hogy háromnaponta mindenki ezen a szinten tudjon teljesíteni. Megérdemlik az elismerést, Hrisztosz esete pedig egészen elképesztő: nem akart lejönni a pályáról, végig akarta játszani a mérkőzést. Vállaltunk némi kockázatot, de egy ponton úgy döntöttünk: ennyi elég volt” – mondta a visszatérő Coliszról.

A 2003–2004-es idény óta, amióta az Opta vezeti a statisztikáit, ez volt az első alkalom, hogy a Liverpoolnak nem sikerült eltalálnia a kaput egy PL-meccsen.

„Nem tudtam erről a statisztikáról, de elképesztő. A pályán őszintén szólva nem tűnt így a helyzet, hiszen néha nagyon kevésen múlt, hogy lövőhelyzethez jussanak. Márpedig ez egy olyan csapat, amely rengeteget lő kapura. Rendkívül jól kell blokkolni, és meg kell akadályozni, hogy olyan területekre kerüljenek, ahonnan tüzelhetnek. Ismétlem, ahhoz, hogy valaki ilyen statisztikákat produkáljon – ráadásul éppen egy ilyen ellenféllel szemben –, minden egyes játékos folyamatos, maximális elkötelezettségére van szükség minden egyes szituációban. Azt kell mondanom, ez egészen figyelemre méltó teljesítmény.”

A győztes gólt szerző Kai Havertz a Sky Sportnak értékelt a lefújást követően: „Az egész klubnak nagyon sokat jelent ez a győzelem, őrület, hogy tizennégy évig nem sikerült itt nyerni. Persze tudjuk, milyen az Anfield, hogy milyenek a Liverpool szurkolói. A játékosai is nagyszerűek, de mindvégig összetartottunk, egy emberként védekeztünk.”

A csatárnak ez volt a 46. gólja az angol első osztályban, amellyel megelőzte az eddigi német rekorder Ilkay Gündogant: „Ez természetesen egy különleges dolog – főleg, ha belegondolunk, milyen más német játékosok szerepeltek még Angliában. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre. Kellett hozzá egy kis idő, de ettől függetlenül különleges eredménynek számít”.