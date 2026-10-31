Visszavágott a Brighton, saját stadionjában kapta el a Manchester Cityt

Manchester City–Brighton 0–1. A tizenegyesekkel elvesztett Ligakupa-meccs után néhány nappal máris megnyílt a visszavágás lehetősége a Brighton előtt, és a 11. percben irányba is állt a vendégcsapat: Matheus Nunes hibáját kihasználva Yasin Ayari közelről a kapuba lőtt. A City nem tudta elkapni a fonalat, s bár a második félidő nagy részében gyakorlatilag egykapuzott, a helyzetei kimaradtak – ahogy a Brighton néhány veszélyes ellencsapása sem hozott gólt. A bajnokságot hét győzelemmel indító City egymás után másodszor vesztett, a Brighton kétpontnyira megközelítette.

Brentford–Nottingham Forest 2–0. Lezárta háromfordulónyi nyeretlenségét a londoni csapat. A vezető gólhoz szerencse is kellett – a jobbról befelé cselező Dango Ouattara középre passzolt labdája Nikola Milenkovics lábáról a saját kapujába pattant –, és volt mázlifaktor a másodikban is, Igor Thiago közeli lövése egy védő lábán felperdülve került a hálóba.

Bournemouth–Leeds United 2–0. Két győzelem után is lendületben maradtak a „cseresznyések”: az újabb sikert megalapozó gólt James Trafford hatalmas hibája előzte meg, a leedsi kapus Justin Kluiverthez passzolt, aki Evanilsont hozta játékba, a brazil pedig az üres kapuba lőtt. A végjátékban aztán a kispadról érkező Amin Adli tette biztossá a győzelmet. Mint ismert, a hazaiak magyar légiósa, Tóth Alex sérült.

Hull City–Ipswich Town 2–2. Az előző idényben, még a Championshipben az Ipswich oda-vissza megverte a Hullt, gólt sem kapott, és miután Florentio Luís a léc alá vágta a labdát a 22. percben, előkészületben volt a sorozat folytatása. Csakhogy a fordulás után Tim Iroegbunam védhetetlen lövéssel büntette meg, hogy teljesen őrizetlenül nyomulhatott be a 16-oson belülre a jobb oldalon, majd tíz perc múlva Oliver McBurnie is betalált! A Hull nyerni mégsem tudott, Julio Enciso hatalmas lövéssel egyenlített.

Coventry City–Sunderland 3–1. A harmadik nyári feljutó, a Coventry nagyon simán lerendezte a gyengélkedő Sunderlandet: Szakamoto Tacuhiro karrierje első PL-góljával büntette a vendégek első nagy védelmi megingását, Taiwo Awoniyi még a szünet előtt belőtte a másodikat, majd a fordulás után Jack Rudoni megpattanó lövésből a harmadikat. A tabella utolsó helyén sínylődő vendégeknek be kellett érniük a szépítéssel.

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Chelsea–Manchester United 2–0 (Rogers 50., Palmer 64. – 11-esből)

Manchester City–Brighton 0–1 (Ayari 11.)

Bournemouth–Leeds United 2–0 (Evanilson 31., Adli 90+1.)

Coventry City–Sunderland 3–1 (Szakamoto 17., Awoniyi 37., Rudoni 52., ill. Le Fee 67. – 11-esből)

Kiállítva: Alderete (90+9. – Sunderland)

Brentford–Nottingham Forest 2–0 (Milenkovics 30. – öngól, Thiago 76.)

Hull City–Ipswich Town 2–2 (Iroegbunam 58., McBurnie 68., ill. Florentino 22., Enciso 74.)

Később

18.30: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

21.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)