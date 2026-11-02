Gasly és Colapinto is utólagos büntetést kapott

Ahogy beszámoltunk róla, Oscar Piastri a hetedik helyen szelte át a célvonalat a mexikóvárosi versenyen, de a leintés után jelenése volt a sportfelügyelőknél. Az ausztrál pilóta ellen az Arvid Lindbladdal történt baleset miatt indult vizsgálat. A mclarenes az 59. körben külső ívről támadta az ellenfelét az egyes kanyarban, a két autó összeért, aminek következtében a Racing Bulls a falban kötött ki.

Az ítélethozók a felek meghallgatása után kijelentették, Piastri egyszer sem került teljesen a pilótatársa mellé, így nem az övé volt a kanyar, és könnyen elkerülhette volna az ütközést is, hiszen Lindblad elegendő helyet hagyott a számára a külső íven.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) végül 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta az ausztrált. A szankció nyomán Colapinto a hetedik, Gasly pedig a 10. helyre lépett előre, ám valamivel később az ő idejükhöz is 10 másodpercet adtak hozzá, mert mindketten átlépték a sebességkorlátozást sárga zászlós jelzés ideje alatt. Ennek értelmében végül Liam Lawson (Racing Bulls) végzett hivatalosan hetedikként, a nyolcadik pozíció a brazil Gabriel Bortoleto (Audi) „ölébe hullott”, kilencedikként a francia Isack Hadjar (Red Bull) zárt, a Haas autójában pedig ezen a futamon bemutatkozó japán Hirakava Rjó egy pontot szerezve 10. lett.

A piros zászlóval félbeszakított, végül majdnem két és fél órán át tartó versenyt a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) nyerte, a harmadik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pedig bebiztosította vb-címét, így minden idők legfiatalabb világbajnoka, valamint az F1 történetének harmadik olasz vb-győztese lett. A második pozícióban a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett.