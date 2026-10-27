Schäferék ötöst kapva estek ki a Német Kupából; a BVB a 93. percben harcolta ki a továbbjutást

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.27. 22:57
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Nagy volt a végén a dortmundi öröm (Fotó: Getty Images)
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Union Berlin Borussia Dortmund Német Kupa Dortmund
A labdarúgó Német Kupában a Borussia Dortmund 93. perces szabadrúgásgóllal verte meg 3–2-re a Werder Brement kedden, az Union Berlin 5–0-s vereséggel esett ki a Kölnnel szemben. Búcsúzott a második fordulóban az Elversberg is, a Mönchengladbach viszont továbbjutott.

A bajnokságban csak rossz gólkülönbsége miatt második Dortmund korán kétgólos előnybe került a Werder ellen. A 6. percben Serhou Guirassy helyezett a kapu jobb oldalába, majd bő tíz perc múlva Carney Chukwuemeka talált be 14 méterről. Aztán a BVB eléggé ráült az eredményre, a vendégek veszélyesebbek futballoztak, és a másik félidő közepén egyenlítettek. Niclas Füllkrug előbb tizenegyesből volt eredményes, majd három perc múlva 20 méterről lőtt a bal alsóba. Már azt lehetett hinni, a rendes játékidő nem hoz döntést, majd jött Marcel Sabitzer, és 23 méteres szabadrúgásból a kapu jobb oldalába tekert a 90+3. percben, ezzel továbblőtte a Borussiát. 3–2

Bár a bajnokságban utolsó előtti az Union Berlin, az előző három meccsén öt pontot szerzett, így azt lehetett hinni, elindult a jó irányba, ám Kölnben csúnya verést kapott. A 68. percben történt lecseréléséig Schäfer András is a pályán volt, addigra már háromgólos hátrányba kerültek a fővárosiak. A 32. percben Said El Mala használta ki a ziccerét, a szünet után Lukas Ullrich talált be közelről, majd a 60. percben ismét Said El Mala volt eredményes. Eléggé szétesett a vendégek védekezése a hajrára, Ísak Jóhannesson ajtó-ablak helyzetben lőtt a kapuba, aztán Sebastian Sebulonsen 14 méterről tekert a jobb alsóba. A berlini csapat vasárnap (15.30) hazai pályán visszavághat a Kölnnek a bajnokságban. 5–0

A Bundesligában sereghajtó, de péntek óta nem pont nélküli (Stuttgartban nyert 3–2-re) Mönchengladbach ismét győzött, a 39. perctől tíz emberrel futballozva a Karlsruhét búcsúztatta 2–0-val, az Elversberg viszont 2–0-ra kikapott hazai pályán a másodosztályú Darmstadttól.

NÉMET KUPA
2. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Borussia Dortmund–Werder Bremen 3–2
Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 2–0
1. FC Köln–Union Berlin 5–0
Elversberg–Darmstadt (II.) 0–2
SG Sonnenhof Grossaspach (III.)–Augsburg 2–4
Rot-Weiss Essen (III.)–RB Leipzig 1–2
Bochum (II.)–Mainz 2–0
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–3
SZERDÁN JÁTSSZÁK
18.00: Dynamo Dresden (II.)–Schalke
18.00: SSV Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.)
18.00: Paderborn–VfB Stuttgart
18.00: Freiburg–Wolfsburg (II.)
20.45: Bayern München–Magdeburg (II.) (Tv: Sport2)
20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg (II.)
20.45: Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.)
20.45: Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim

 

Union Berlin Borussia Dortmund Német Kupa Dortmund
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