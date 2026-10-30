Nem borult a papírforma Bukarestben, kikapott a Rapidtól a Csíkszereda

Ahogy az várható volt, a Rapid az első perctől kezdve igyekezett beszorítani az FK-t, de statikus játéka rendkívüli módon megkönnyítette a csíkszeredai védelem dolgát. Csak negyedóra után jöttek az első lövések Pap Eduard kapujára, ziccerben pedig csak Vladan Bubanja került, aki három lépésről nem találta el a kaput. A vendégek támadásai félóra után lettek csak élések, amikor Eppel Márton indításaival előbb Albert Stahl, majd Ódor Máté törhetett egyedül kapura, de egyikük sem tudta becsapni Marian Aioanit. Az első félidőt egy hazai kapufa zárta le, Filip Stojilkovic közeli fejese nyomán.

A három friss támadót becserélő Rapid nyomása szünet után tovább nőtt, és egyre nagyobb helyzeteket hozott. Alexandru Pascanu még lesről talált be, de a 61. percben, egy bedobást követően Constantin Grameni kicselezte Ódort a csíki tizenhatosban, és balról nagy erővel a hosszú sarokba lőtt. A következő tíz percben Pap nagy védései kellettek, hogy meccsben maradjon az FK, az utolsó negyedórában viszont szó szerint centikre járt az egyenlítéstől a Csíkszereda: Csürös Attila fejese, majd Dusan Vukovics 18 métereslövése is alig kerülte el a jobb sarkot. Végül a Rapid talált egy újabb gólt a ráadás-percekben, Claudiu Petrila lövésénél Csürös kezezett, a videózás után megítélt büntetőből pedig Alexandru Dobre emelte a léc alá a labdát.

ROMÁN SUPERLIGA

14. FORDULÓ

Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda 2–0 (Grameni 61., Dobre 90+5. – 11-esből)

Csíkszereda: Ódor Máté, Hegedűs János és Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót; Horváth Artúr kezdőként 79 percet szerepelt, Czékus Ádám váltotta; Eppel Márton a 87. percig játszott; Szalay Szabolcs a 66. percben állt be; Magyar Zsolt és Szabó Alex végig a kispadon maradt; Tajti Mátyás nem került be a meccskeretbe.