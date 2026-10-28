A Dresden kiejtette a kupából a Schalkét, japán duplák és drámai fordítás Freiburgban

V. J.V. J.
2026.10.28. 20:18
Christoph Daferner (balra) lőtte a drezdaiak második gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Jeddeloh VfB Stuttgart Hannover Kaiserslautern Bayer Leverkusen Wolfsburg Schalke Magdeburg Holstein Kiel Paderborn Nürnberg Dresden Hoffenheim Hertha BSC Német Kupa Freiburg
A labdarúgó Német Kupa 2. fordulójának szerdai játéknapján az élvonalbeli csapatok közül a Schalke és a Paderborn is kiesett. A Freiburg izgalmas mérkőzésen győzte le a Wolfsburgot, a Stuttgart pedig a hajrában harcolta ki a győzelmet Paderbornban.

Az ötlettelenül játszó Schalke kétgólos vereséget szenvedett Drezdában. A második vonalbeli kelet-németországiak a második félidő elején alakították ki első nagy helyzetüket, és ebből vezetést is szereztek, majd két perccel a rendes játékidő vége előtt Christoph Darner fejesével eldöntötték a továbbjutás sorsát.

Az ágyéksérülése miatt Dárdai Mártont továbbra is nélkülöző Hertha negyedik vonalban szereplő Jeddeloh otthonában hozta a kötelezőt. A berliniek az 57. percben szereztek vezetést, majd Julian Eitschberger távoli löketével gyorsan megszerezték újabb, a végeredményt kialakító góljukat.

A Stuttgart hiába került emberelőnybe már a 37. percben Paderbornban, egészen a végjátékig szenvedett, majd a 90. percben Deniz Undav továbblőtte a svábokat a nyolcaddöntőbe.

A Freiburg fordulatos mérkőzésen jutott tovább a Wolfsburg ellen. A breisgauiak Igor Matanovic fejesével már a 6. percben vezettek, a második vonalban szereplő vendégeik azonban Siogai Kento két góljával a szünetre megfordították az állást. A szintén japán Goto Keiszuke azonban elrontotta örömét: a 68. percben beállt, majd ő is duplázott, így a wolfsburgiak – köztük a 81. percben pályára lépő Dárdai Bencével – csalódottan utazhatnak haza (3–2). 

NÉMET KUPA
2. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT), szerdai mérkőzések
Dynamo Dresden (II.)–Schalke 2–0
SSV Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.) 0–2
Paderborn–VfB Stuttgart 0–1
Freiburg–Wolfsburg (II.) 3–2
Később 
20.45: Bayern München–Magdeburg (II.) (Tv: Sport2)
20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg (II.)
20.45: Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.)
20.45: Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Borussia Dortmund–Werder Bremen 3–2
Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 2–0
1. FC Köln–Union Berlin 5–0
Elversberg–Darmstadt (II.) 0–2
SG Sonnenhof Grossaspach (III.)–Augsburg 2–4
Rot-Weiss Essen (III.)–RB Leipzig 1–2
Bochum (II.)–Mainz 2–0
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–3

 

Bayern München Jeddeloh VfB Stuttgart Hannover Kaiserslautern Bayer Leverkusen Wolfsburg Schalke Magdeburg Holstein Kiel Paderborn Nürnberg Dresden Hoffenheim Hertha BSC Német Kupa Freiburg
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