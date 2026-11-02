Szélesi Zoltán: A Szuszában minden mérkőzés olyan, mint egy gladiátorharc
„Felhívtam a figyelmet a mérkőzés előtt, hogy itt, a Szuszában ez olyan, mint egy gladiátorharc. Az újpesti közönség azt díjazza, ha megvan a fizikalitás, az intenzitás, a támadójáték és a gólszerzés” – fogalmazott Szélesi Zoltán, aki szerint együttese a kapott gól ellenére is végig hitt a fordításban.
A szakember hangsúlyozta, hogy a csapat egyre egységesebb, a játékosok kiváló fizikai állapotban vannak, és a rotáció ellenére is mindenki hozzáteszi a magáét a közös munkához. Külön kiemelte Szappanos Péter teljesítményét, aki fontos védésekkel járult hozzá a győzelemhez.
„Azt gondolom, hogy most kerülünk abba a lélektani állapotba, hogy ezeket a találkozókat domináljuk, és a végén meg is nyerjük” – mondta az Újpest vezetőedzője.
Szélesi ugyanakkor a kihagyott lehetőségekre is kitért. Úgy véli, a Honvéd, a Puskás Akadémia és az ETO elleni mérkőzéseken mutatott játék alapján csapatának több pontot kellett volna szereznie.
„Legalább négy pont hiányzik nekem. A srácok megdolgoznak azért, hogy gólhelyzetbe kerüljenek, nekem ez fontos” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a csütörtöki kupasiker és a Nyíregyháza elleni győzelem valamelyest helyrebillentette a mérleget.
A vezetőedző szerint az Újpest továbbra is az építkezés időszakában jár, de a vasárnapi siker fontos visszaigazolása az elvégzett munkának.
„Még mindig építkezünk, még mindig nem vagyunk a folyamat végén, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó állomás volt, és egy nagyszerű közönség előtt tudtuk itthon tartani a három pontot.”
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ÚJPEST TC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4136 néző.. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Aradi József)
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor (J. Nunes, 83.), Stronati, Zeke (Scharmer, 66.) – Szendrei N., Ljujics (A. Maier, 67.) – Matko, Amenyido (Horváth K., 67.), Krajcsovics (Mucsányi, 73.) – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic (Temesvári A., 83.), Katona L., Hős (Máté Cs., 62.) – Toma (Regza, 83.), Kovács M. – Manner, Katona B. (Batoum, 62.), Katona M. – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Krajcsovics (39.), Amenyido (58.), ill. Katona B. (23.)