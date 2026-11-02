Szélesi Zoltán: A Szuszában minden mérkőzés olyan, mint egy gladiátorharc

„Felhívtam a figyelmet a mérkőzés előtt, hogy itt, a Szuszában ez olyan, mint egy gladiátorharc. Az újpesti közönség azt díjazza, ha megvan a fizikalitás, az intenzitás, a támadójáték és a gólszerzés” – fogalmazott Szélesi Zoltán, aki szerint együttese a kapott gól ellenére is végig hitt a fordításban.

A szakember hangsúlyozta, hogy a csapat egyre egységesebb, a játékosok kiváló fizikai állapotban vannak, és a rotáció ellenére is mindenki hozzáteszi a magáét a közös munkához. Külön kiemelte Szappanos Péter teljesítményét, aki fontos védésekkel járult hozzá a győzelemhez.

„Azt gondolom, hogy most kerülünk abba a lélektani állapotba, hogy ezeket a találkozókat domináljuk, és a végén meg is nyerjük” – mondta az Újpest vezetőedzője.

Szélesi ugyanakkor a kihagyott lehetőségekre is kitért. Úgy véli, a Honvéd, a Puskás Akadémia és az ETO elleni mérkőzéseken mutatott játék alapján csapatának több pontot kellett volna szereznie.

„Legalább négy pont hiányzik nekem. A srácok megdolgoznak azért, hogy gólhelyzetbe kerüljenek, nekem ez fontos” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a csütörtöki kupasiker és a Nyíregyháza elleni győzelem valamelyest helyrebillentette a mérleget.