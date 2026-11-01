34 évesen meghalt az Európa-bajnok középtávfutó

Daganatos betegség következtében 34 éves korában elhunyt Ciara Mageean, az írek Európa-bajnok középtávfutója.
Az 1992-ben az észak-írországi Portaferryben született sportoló 2024-ben a római kontinensviadalon nyerte meg a női 1500 méteres síkfutást. Ugyanezen a távon 2016-ban Eb-bronz-, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett, 2022-ben második lett a Nemzetközösségi Játékokon, míg 2023-ban a negyedik helyen végzett a világbajnokságon. Szerepelt a 2016-os Rio de Janeiró-i és a 2021-es tokiói olimpián is.
Mageean tavaly hozta nyilvánosságra, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.
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