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NB I: Ferencváros–Paks 0–0

34 évesen meghalt az Európa-bajnok középtávfutó

2026.11.01. 15:13
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Ciara Mageean a 2024-es Eb-aranyéremmel (Fotó: Getty Images)
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Ciara Mageean gyász atlétika középtávfutás
Daganatos betegség következtében 34 éves korában elhunyt Ciara Mageean, az írek Európa-bajnok középtávfutója.

Az 1992-ben az észak-írországi Portaferryben született sportoló 2024-ben a római kontinensviadalon nyerte meg a női 1500 méteres síkfutást. Ugyanezen a távon 2016-ban Eb-bronz-, 2022-ben pedig ezüstérmet szerzett, 2022-ben második lett a Nemzetközösségi Játékokon, míg 2023-ban a negyedik helyen végzett a világbajnokságon. Szerepelt a 2016-os Rio de Janeiró-i és a 2021-es tokiói olimpián is.

Mageean tavaly hozta nyilvánosságra, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.

 

Ciara Mageean gyász atlétika középtávfutás
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