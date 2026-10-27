Willi Orbánék emberhátrányban fordítottak, az Eintracht is továbbjutott a Német Kupában

A Willi Orbánnal felálló RB Leipzig már a 9. percben hátrányba került a harmadosztályú Rot-Weiss Essen otthonában, majd a szünet előtt Nicolas Seiwald piros lapja miatt meg is fogyatkozott. Viszont Christoph Baumgartner duplájával a 78. és a 82. perc között fordítottak a lipcseiek, akik így kiharcolták a továbbjutást. 1–2

Az első félidő nem hozott gólt Hamburgban, majd az 56. percben Robin Koch közeli fejesével előnybe került az Eintracht Frankfurt. Negyedóra múlva Jonathan Burkardt belsőzött a kapu közepébe hat méterről, pár perccel később pedig a kétszeres német válogatott Younes Ebnoutalib lőtt a léc alá nyolc méterről. Bár Noah Atubolu nagy hibája után Terem Moffi hamar szépített, több gólt már nem tudott szerezni a hazai csapat, vagyis kiesett a kupából. Vasárnap (17.30) a bajnokságban is összecsapnak a felek, akkor az Eintracht fogadja a HSV-t. 1–3

A Bochum a második félidőben szerzett két góllal kiejtette a Mainzot (2–0), míg az Augsburg négyszer betalálva búcsúztatta alsóbb osztályú ellenfelét (2–4).

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

SG Sonnenhof Grossaspach (III.)–Augsburg 2–4

Rot-Weiss Essen (III.)–RB Leipzig 1–2

Bochum (II.)–Mainz 2–0

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–3

20.45: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Sport1)

20.45: Mönchengladbach–Karlsruhe (II.)

20.45: 1. FC Köln–Union Berlin

20.45: Elversberg–Darmstadt (II.)

SZERDÁN JÁTSSZÁK

18.00: Dynamo Dresden (II.)–Schalke

18.00: SSV Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.)

18.00: Paderborn–VfB Stuttgart

18.00: Freiburg–Wolfsburg (II.)

20.45: Bayern München–Magdeburg (II.) (Tv: Sport2)

20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg (II.)

20.45: Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.)

20.45: Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim