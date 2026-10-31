Vida Kristopher gólja is kellett a Szatmárnémeti első győzelméhez

Vida Kristopher – az előző két góljához hasonlóan – a Sellenberk elleni hazai találkozón is büntetőből volt eredményes, csapata 2–0-ra nyert.

A Liga 2 egyetlen veretlen csapata, a Temesvár – soraiban Huszti Andrással – csak döntetlent játszott a sereghajtó Újszentes elleni megyei rangadón, de így is megőrizte vezető helyét a táblázaton.

Bobál Gergely együttese, az Unirea Slobozia a 94. percben lőtt góllal nyert Marosvásárhelyen. A másik oldalon a magyar légiósok közül csak Demeter Zsombort küldte pályára az ASA új vezetőedzője, Mihai Iosif. A vásárhelyiek sorozatban a negyedik vereségüket szenvedték el.

LIGA 2, 12. FORDULÓ

Újszentes–Poli Temesvár 2–2

Temesvár: Huszti András kezdőként 68 percet játszott.

CSM Olimpia Szatmárnémeti–Sellenberk 2–0

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést, büntetőből gólt szerzett.

ASA Marosvásárhely–Unirea Slobozia 0–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig pályán volt, Kocsis Bencét nem nevezték a mérkőzésre.

Slobozia: Bobál Gergely kezdett, a 60. percben lecserélték.

Az állás: 1. Temesvár 28 pont, 2. Chindia Targoviste 27, 3. Popesti Leordeni 27, …15. Slobozia 11, …17. Marosvásárhely 11, 18. Szatmárnémeti 9