Letört a trófea füle, avagy újabb két csapat jutott be a következő BL-mezőnybe

A Kauno Zalgiris a Hegelmann elleni 4–1-es idegenbeli győzelemmel tette biztossá a bajnoki címvédést, története második bajnoki elsőségét. A korábban Újpesten és Diósgyőrben futballozó koszovói Lirim Kastratit is a soraiban tudó, a Konferencialiga-főtáblán érdekelt csapat ebben az idényben a Litván Kupát és a Szuperkupát is megnyerte; korábban csak a vilniusi Zalgiris (2016) és az FK Suduva (2019) volt képes ilyen triplára Litvániában, nem számítva azt az időszakot, amikor a bajnokságot és a kupát egyaránt megnyerő klubok játék nélkül kapták meg a harmadik serleget.

S ha már serleg: a mostani ünneplés kellően túlfűtött volt ahhoz, hogy az ide-oda rángatott trófea egyik füle letörjön…

Back-to-back Lithuanian champions! 🏆💚🤍 https://t.co/VEgWbmQM70 — FK Kauno Žalgiris (@FKKaunoZalgiris) October 31, 2026

Lithuanian championship title got broken 😱😱 Well, it’s time for a new one 😂 https://t.co/pa4RZlghDt — FK Kauno Žalgiris (@FKKaunoZalgiris) November 1, 2026

Egy országgal északabbra, Lettországban az RFS ért célba; a rigai csapat a Grobina idénybeli negyedik legyőzésével (3–0) adta meg a választ a bajnokság legfontosabb kérdésére. A 2016-ban alapított klub 2021, 2023 és 2024 után lett ismét országos bajnok, a jelenleg létező lett csapatok közül egyiknek sincs több (az előző kiírást megnyerő, többek között az ETO FC kiejtésével a Konferencialiga főtáblájára jutó, ezúttal ezüstérmes Riga FC-nek is négy van).

FC RFS - 2026. GADA LATVIJAS ČEMPIONI FUTBOLĀ!! 🏆🇱🇻⚽️ https://t.co/7oJHA4NMAh — FC RFS (@RFSDaily) November 1, 2026

A fenti két klubon túl öt további friss bajnok, az izlandi Víkingur Reykjavík, az ír Shamrock Rovers, az észt FCI Levadia, a feröeri NSÍ Runavík és a kazahsztáni Ordabaszi is ott van már a Bajnokok Ligája 2027–2028-as mezőnyében; mind a hét csapat a selejtező első fordulójában kezd majd.