Bolla Bendegúzék megnyerték az Austria Wien elleni derbit

A gól nélküli első félidő után a Rapid kétszer is eredményes volt a második félidőben, így 2–0-ra megnyerte a városi rangadót.

Bolla Bendegúz a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a mérkőzést. Győzelmével a Rapid 11 mérkőzésén a 10 győzelmét szerezte, és továbbra is vezeti a bajnokságot, az Austria gyengélkedése tovább tart, az együttes az utolsó előtti helyen áll.

OSZTRÁK BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

Austria Wien–Rapid Wien 0–2 (Demir 60. – 11-esből, Li Tae Szok 82. – öngól)

Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.