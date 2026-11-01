Bolla Bendegúzék megnyerték az Austria Wien elleni derbit
A Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien idegenben 2–0-ra legyőzte az ősi rivális Austria Wient az osztrák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság vasárnapi mérkőzésén.
A gól nélküli első félidő után a Rapid kétszer is eredményes volt a második félidőben, így 2–0-ra megnyerte a városi rangadót.
Bolla Bendegúz a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a mérkőzést. Győzelmével a Rapid 11 mérkőzésén a 10 győzelmét szerezte, és továbbra is vezeti a bajnokságot, az Austria gyengélkedése tovább tart, az együttes az utolsó előtti helyen áll.
OSZTRÁK BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Austria Wien–Rapid Wien 0–2 (Demir 60. – 11-esből, Li Tae Szok 82. – öngól)
Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
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