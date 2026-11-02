Tudta, hogyan kell megbolondítani a védőket – Kiss Sándor 70 éves

SÁNDOR KÁROLY, az MTK kiválósága volt a példaképe Kiss Sándornak, némi gonoszkodással jegyzem meg, ha fele olyan gyors lett volna, mint a legendás Csikar, nem csupán kétszeres válogatott… Komlón kitűnt a tehetségével, a labdához való viszonyát csak az egykori klasszisokéhoz lehet hasonlítani, nehéz volt tőle elvenni. Talán mondani sem kell, Pécs környékén az ilyen képességű játékos felbukkanása nem kerülhette el Garami József figyelmét, így Kiss Sándor 1977 szeptemberében bemutatkozott az élvonalban.

Az sem volt véletlen, hogy a Megyeri úton is felfigyeltek rá, az Újpesti Dózsában Törőcsik Andrással páratlan párost alkottak. Azon a mérkőzésen, amelyen Kiss Sándor 10-es osztályzatot kapott a Népsporttól, Törő nem volt a pályán, mégis három gólt szerzett a Vasas ellen a Népstadionban 1984. április 14-én. Lapunk elődjének értékelése így szólt: „ A mezőny kiemelkedően legjobb játékosa volt, aki három gólt rúgott, a negyedik előtt ő indította nagyszerű labdával Kozmát, és ezen túl is minden megmozdulása veszélyt jelentett.” A lapnak adott interjúban Kiss Sándor mondta: „A meccs után elmentünk ünnepelni, mert valóban jó játékkal legyőztük a Vasast négy egyre. Másnap elballagtam megvenni a lapot, és akkor azért elkerekedett a szemem.”

Kiss Sándor (jobbra) még tömött lelátók előtt bűvölte a labdát – a Honvéd elleni rangadón például Varga József ellen (Fotó: Laufer László)

A KEK 1982–1983-as kiírásában kétgólos az IFK Göteborg (3–1) ellen, a Real Madrid ellen a Bernabéuban egyenlített, de a Dózsa kiesett, a következő sorozatban az FC Köln ellen duplázott (3–1). Nem véletlen, hogy Mészöly Kálmántól meghívót kapott a legjobbak közé, góllal mutatkozott be (1982. szeptember 22.: Magyarország–Törökország 5–0). Második válogatottságán a góljával nyert Mezey György irányította csapat 1–0-ra Dánia ellen 1983 októberében, akkor így írt a Népsport: „Annak ellenére, hogy ritkán volt játékban, tulajdonképpen mindig veszélyt jelentett a dánok kapujára, teljesítményének értékét jelentősen növeli, hogy az ő nevéhez fűződik a győzelmet jelentő gól, amelyet Törőcsik készített elő.” A kapitány számított rá, ám bokaszalag-szakadása idején Kip­rich József bejátszotta magát az együttesbe. A nemzeti csapatbeli szereplését így kommentálta: „Máig bánom, hogy csupán kétszer lehettem tagja a válogatottnak, de legalább mindkét alkalommal gólt szereztem.”

Légiósnak állt, ám nemzetközi karrierje nem karakteres, később, családi tragédia után egyedül kellett felnevelnie két gyermekét.

VÉLEMÉNY Herédi Attila, ötszörös válogatott újpesti csapattárs: Ugyan a mi tizenhatosunk környékén ritkán láttuk, az ellenfelénél annál inkább! Kevesen érezték úgy a kaput, mint ő, ahogy mondani szokás, életveszélyes volt.