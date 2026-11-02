Ezért lett 2026-ban Kimi Antonelli a Formula–1 világbajnoka

A Mercedes kiemelkedett a mezőnyből

Noha az ellenfél csapatok is szereztek néhány győzelmet, összességében a Mercedes konstrukciója volt a legjobb 2026-ban. A riválisok teljesítménye rendre hullámzott, így egyetlen reális vb-ellenfele saját csapattársa, George Russell volt.

Russell képtelen volt alkalmazkodni

Legfőbb vb-riválisa, George Russell 2019 óta fantasztikusan helytállt olyan csapattársak ellen is, mint Robert Kubica és Lewis Hamilton. A 2026-os konstrukciókra azonban nem érzett rá, és F1-es pályafutása legpocsékabb idényét teljesítette.

Generációs tehetség

Toto Wolff tinédzserkora óta a következő Max Verstappent látja benne. Mivel a formulakategóriákon szinte „átkergették”, akadtak nehezebb időszakai, de idén a kétkedőknek is bebizonyította: igazi generációs tehetség.

Megfizette a tanulópénzt

Tavaly minden újonchibát elkövetett – a pályán és azon kívül egyaránt. Viszont ezzel egyidőben rengeteget tanult a negatív pillanatokból, és a tapasztalatokat felhasználva teljesen kicserélődött 2026-ra.

Támogató környezetben fejlődhet

A Mercedes és Toto Wolff 2019 óta minden támogatást megad neki a megfelelő fejlődéshez, miközben családja is a megfelelő értékek mentén nevelte. Édesapja, Marco saját autóversenyzői tapasztalatait is felhasználva egyengette útját a csúcs felé.