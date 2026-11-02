Ezért lett 2026-ban Kimi Antonelli a Formula–1 világbajnoka

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.11.02. 08:32
Kimi Antonelli lett a Formula–1 történelmének legfiatalabb világbajnoka (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Kimi Antonelli Formula–1
Összegyűjtöttünk öt okot, miért érdemelte meg a bajnoki címet a Mercedes fiatal pilótája, Andrea Kimi Antonelli.

A Mercedes kiemelkedett a mezőnyből

Noha az ellenfél csapatok is szereztek néhány győzelmet, összességében a Mercedes konstrukciója volt a legjobb 2026-ban. A riválisok teljesítménye rendre hullámzott, így egyetlen reális vb-ellenfele saját csapattársa, George Russell volt.

Russell képtelen volt alkalmazkodni

Legfőbb vb-riválisa, George Russell 2019 óta fantasztikusan helytállt olyan csapattársak ellen is, mint Robert Kubica és Lewis Hamilton. A 2026-os konstrukciókra azonban nem érzett rá, és F1-es pályafutása legpocsékabb idényét teljesítette.

Generációs tehetség

Toto Wolff tinédzserkora óta a következő Max Verstappent látja benne. Mivel a formulakategóriákon szinte „átkergették”, akadtak nehezebb időszakai, de idén a kétkedőknek is bebizonyította: igazi generációs tehetség.

Megfizette a tanulópénzt

Tavaly minden újonchibát elkövetett – a pályán és azon kívül egyaránt. Viszont ezzel egyidőben rengeteget tanult a negatív pillanatokból, és a tapasztalatokat felhasználva teljesen kicserélődött 2026-ra.

Támogató környezetben fejlődhet

A Mercedes és Toto Wolff 2019 óta minden támogatást megad neki a megfelelő fejlődéshez, miközben családja is a megfelelő értékek mentén nevelte. Édesapja, Marco saját autóversenyzői tapasztalatait is felhasználva egyengette útját a csúcs felé.

Kapcsolódó tartalom

Antonelli felért a csúcsra Mexikóban: az F1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett!

Az olasz versenyző Verstappen és Hamilton mögött a harmadik helyen szelte át a célvonalat, így a dobogón állva ünnepelhette az első vb-címét.

A papa öléből az F1 trónjáig – tíz érdekesség az új bajnokról, Kimi Antonelliről

A Mercedes pilótája a második idényében, mindössze húszévesen minden idők legfiatalabb világbajnokává vált.

Toto Wolff új gyémántja – sztárportré Kimi Antonelliről

Lehet, hogy az osztrák vezető tényleg megtalálta „a maga Max Verstappenét”, aki már futamgyőztes is lett az F1-ben.

 

 

F1 Kimi Antonelli Formula–1
Legfrissebb hírek

A papa öléből az F1 trónjáig – tíz érdekesség az új bajnokról, Kimi Antonelliről

F1
2 órája

Piastrit megbüntették – változott a Mexikóvárosi Nagydíj végeredménye

F1
8 órája

„Ez csak a kezdet!” – Antonelli nem állna meg egy világbajnoki címnél

F1
9 órája

Antonelli felért a csúcsra Mexikóban: az F1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett!

F1
10 órája

Ocon tagadja, hogy fizikai erőszak történt – hivatalos közleményben reagált

F1
20 órája

Lawson kizárása és a büntetések után így alakult át a Mexikóvárosi Nagydíj rajtsorrendje

F1
20 órája

Hamilton nem találta a szavakat az első ferraris pole-ja után: Imádom, amit csinálok! Ez a szeretet nem múlik el

F1
Tegnap, 1:01

Először vörösben: Hamilton Mexikóban törte meg a Ferrari pole-csendjét

F1
2026.10.31. 23:15