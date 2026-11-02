MLS: kikaptak Atlantában, Sallóiék lemaradnak a rájátszásról

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.02. 07:14
Sallói Dániel (világos mezben) sem tudott segíteni a Torontón (Fotó: Getty Images)
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Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
A Toronto FC 3–1-es vereséget szenvedett az Atlanta United vendégeként az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, így matematikai esélyét is elveszítette, hogy a rájátszásban szerepeljen.

A Toronto FC az utolsó szalmaszálba kapaszkodott volna Atlantában, hiszen a kanadaiaknak mindenképpen nyerniük kellett volna a továbbjutási esélyét már elveszítő United ellen, hogy megőrizhesse reményeit a rájátszásra.

Az atlantaiak azonban már 51 perc után háromgólos előnyben voltak, Lewis Morgan csak a 79. percben szépített. A Toronto hátránya egy fordulóval a vége előtt négy pont a keleten már továbbjutó helyen álló Orlandóval szemben, így már biztosan nem lesz ott a rájátszásban. Sallói Dániel kezdőként 53 percet játszott, a 33. percben sárga lapot kapott.

Gazdag Dániel végig a pályán volt a New Englandben, és a magyar játékos az 53. percben megszerezte a vezetést, öt és fél méterről bombázott a léc alá, ez volt a harmadik bajnoki gólja a Revolution színeiben. 

A Pintér Dánielt a kispadon tartó Inter Miami German Berterame révén egyenlített, majd a 83. percben Lionel Messi megfordította az állást, így a floridaiak megelőzték riválisukat, és feljöttek a második helyre keleten. 

A Nashville SC legyőzte a New York Red Bullst, ezzel beállította az Inter Miami MLS-pontrekordját, amit a floridaiak 2024-ben értek el, de a Nashville-nek még van egy meccse, hogy egyedüli csúcsatartó legyen.

MAJOR LEAGUE SOCCER, 33. FORDULÓ
New England Revolution–Inter Miami 1–2
Atlanta United–Toronto FC 3–1
Nashville SC–New York Red Bulls 3–2
Los Angeles FC–Minnesota 1–3
Portland Timbers–Houston Dynamo 3–1

 

Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
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