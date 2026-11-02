Doncic óriási formában játszik, megint NBA-kuriózummal szolgált
DONCIC MEGÁLLÍTHATATLAN. A Golden State-től kapott kiadós verés után két nappal Luka Doncic már az első negyedben sokat tett azért, hogy a Lakers feledtesse a San Franciscóban történteket: behajított négy triplát, és 12 perc után 16 pontnál tartott. A későbbiekben sem nagyon lassított, s végül – nyolc hármasra építve – 45 pontnál állt meg, főszerepet vállalva abban, hogy a Toronto a felzárkózásnál tovább ne jusson. A 15 lepattanós idénycsúcs, a hat assziszt és az öt labdaszerzés a nyolc sikeres triplával, valamint a 45 ponttal kiegészítve a sokoldalúság olyan statisztikai kombinációja, amilyen a ligában korábban még nem volt. Austin Reaves 19 pontot, Walker Kessler 16 pont mellett 15 lepattanót jegyőkönyvezett, a térdével kínlódó Kahwi Leonardot még mindig nélkülöző vendégeknél Scottie Barnes 29 pontig jutott. (LA Lakers–Toronto 131–125)
KETTŐS ÜNNEP SAN FRANCISCÓBAN. Először a WNBA nagydöntőjét a hétvégén megnyerő Golden State Valkyries és vezérjátékosai, Gabby Williams, Tiffany Hayes és Kiah Stokes kapták meg a méltán járó elismerést, majd a program végén a Warriors legénysége is, amely – Stephen Curry és Draymond Green pihentetésével is megbirkózva – sorozatban negyedszer nyert. Yaxel Lendeborg ismét kulcsember volt, 37 pontos karriercsúccsal és hat assziszttal finiselt, de összesen 40 pontnyi segítség a cseresorból is jött Brandon Williams (17) vezérletével. S bár Curry nem játszott, Lendeborg megidézte őt: újonc a Warriors színeiben azóta nem szerzett ilyen sok pontot egy meccsen, hogy 2010 áprilisában Curry 42-vel büntette a Portlandet. (Golden State–LA Clippers 124–112)
BOSTON: MEGVAN AZ ÖTÖDIK! Nem adta olcsón a bőrét az Orlando, a bokájával kezelt Paolo Banchero távolléte ellenére is megszorongatta vendégét, de végül érvényesült a papírforma: a Celtics sorozatban ötödször is győzött. A bostoniaknál az idényt remek formában kezdő Jayson Tatum 32 pontot szerzett – 15/17-tel dolgozott a büntetővonalról –, Paul George 17-et tett hozzá, de a Magic féken tartásához nagyon kellett az a két dobásblokkolás is, amit Neemias Queta mutatott be a végjátékban. Anthony Black és Tristan da Silva 23-23 ponttal zárt az orlandói csapatban, amely még nyeretlen odahaza (0, 3). (Orlando–Boston 97–108)
BROOKLYN: MEGVAN AZ ELSŐ! A tartalékos – többek között Tyrese Haliburtont nélkülözni kénytelen – Indiana megfelelő partner volt ahhoz, hogy a Nets behúzza idénybeli első győzelmét, és magára hagyja a Sacramentót a nyeretlenek hátsó szobájában. Michael Porter Jr. 23, Julius Randle 20 pontot, Day’Ron Sharpe 15 pontos, 13 lepattanós dupla duplát tett be a közösbe a győztes csapatban. (Indiana–Brooklyn 90–98)
NBA, ALAPSZAKASZ
Orlando Magic–Boston Celtics 97–108
Indiana Pacers–Brooklyn Nets 90–98
Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 124–112
Los Angeles Lakers–Toronto Raptors 131–125