Doncic óriási formában játszik, megint NBA-kuriózummal szolgált

DONCIC MEGÁLLÍTHATATLAN. A Golden State-től kapott kiadós verés után két nappal Luka Doncic már az első negyedben sokat tett azért, hogy a Lakers feledtesse a San Franciscóban történteket: behajított négy triplát, és 12 perc után 16 pontnál tartott. A későbbiekben sem nagyon lassított, s végül – nyolc hármasra építve – 45 pontnál állt meg, főszerepet vállalva abban, hogy a Toronto a felzárkózásnál tovább ne jusson. A 15 lepattanós idénycsúcs, a hat assziszt és az öt labdaszerzés a nyolc sikeres triplával, valamint a 45 ponttal kiegészítve a sokoldalúság olyan statisztikai kombinációja, amilyen a ligában korábban még nem volt. Austin Reaves 19 pontot, Walker Kessler 16 pont mellett 15 lepattanót jegyőkönyvezett, a térdével kínlódó Kahwi Leonardot még mindig nélkülöző vendégeknél Scottie Barnes 29 pontig jutott. (LA Lakers–Toronto 131–125)

LUKA DONČIĆ JUST RECORDED A STATLINE THE NBA HASN'T SEEN BEFORE 🚨 😮‍💨 45 PTS 😮‍💨 15 REB 😮‍💨 6 AST 😮‍💨 5 STL 😮‍💨 8 3PM 😮‍💨 LAL W Dončić is the first player in NBA history to reach 15+ REB, 5+ AST, 5+ STL, and 5+ 3PM in a game... and he also scored 45 PTS! https://t.co/t4iWALNBO3 — NBA (@NBA) November 2, 2026

KETTŐS ÜNNEP SAN FRANCISCÓBAN. Először a WNBA nagydöntőjét a hétvégén megnyerő Golden State Valkyries és vezérjátékosai, Gabby Williams, Tiffany Hayes és Kiah Stokes kapták meg a méltán járó elismerést, majd a program végén a Warriors legénysége is, amely – Stephen Curry és Draymond Green pihentetésével is megbirkózva – sorozatban negyedszer nyert. Yaxel Lendeborg ismét kulcsember volt, 37 pontos karriercsúccsal és hat assziszttal finiselt, de összesen 40 pontnyi segítség a cseresorból is jött Brandon Williams (17) vezérletével. S bár Curry nem játszott, Lendeborg megidézte őt: újonc a Warriors színeiben azóta nem szerzett ilyen sok pontot egy meccsen, hogy 2010 áprilisában Curry 42-vel büntette a Portlandet. (Golden State–LA Clippers 124–112)

THE 2026 WNBA CHAMPS ARE IN THE HOUSE 🏆 The @valkyries are honored in the Bay during a timeout! https://t.co/pZUbeawtrW — NBA (@NBA) November 2, 2026

YAXEL LENDEBORG: MOST POINTS BY A WARRIORS ROOKIE IN A SINGLE GAME SINCE STEPH IN 2010! 🌉 37 PTS (career-high, game-high) 🌉 6 AST 🌉 6 3PM 🌉 13-19 FGM 4 straight wins for @Yaxel_Lendeborg and the @warriors! https://t.co/422cb82ur7 — NBA (@NBA) November 2, 2026

BOSTON: MEGVAN AZ ÖTÖDIK! Nem adta olcsón a bőrét az Orlando, a bokájával kezelt Paolo Banchero távolléte ellenére is megszorongatta vendégét, de végül érvényesült a papírforma: a Celtics sorozatban ötödször is győzött. A bostoniaknál az idényt remek formában kezdő Jayson Tatum 32 pontot szerzett – 15/17-tel dolgozott a büntetővonalról –, Paul George 17-et tett hozzá, de a Magic féken tartásához nagyon kellett az a két dobásblokkolás is, amit Neemias Queta mutatott be a végjátékban. Anthony Black és Tristan da Silva 23-23 ponttal zárt az orlandói csapatban, amely még nyeretlen odahaza (0, 3). (Orlando–Boston 97–108)

JT DOES HIS THING, 5 STRAIGHT WINS FOR BOSTON! ☘️ 32 PTS ☘️ 4 REB ☘️ 7 AST ☘️ 2 BLK @jaytatum0 joins Larry Bird (1987-88) and John Havlicek (1970-71) as the only @celtics players to average 28+ PTS and 7+ AST through the first six games of a season! https://t.co/5Cw5HK1ooR — NBA (@NBA) November 1, 2026

BROOKLYN: MEGVAN AZ ELSŐ! A tartalékos – többek között Tyrese Haliburtont nélkülözni kénytelen – Indiana megfelelő partner volt ahhoz, hogy a Nets behúzza idénybeli első győzelmét, és magára hagyja a Sacramentót a nyeretlenek hátsó szobájában. Michael Porter Jr. 23, Julius Randle 20 pontot, Day’Ron Sharpe 15 pontos, 13 lepattanós dupla duplát tett be a közösbe a győztes csapatban. (Indiana–Brooklyn 90–98)

NBA, ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–Boston Celtics 97–108

Indiana Pacers–Brooklyn Nets 90–98

Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 124–112

Los Angeles Lakers–Toronto Raptors 131–125