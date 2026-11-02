Doncic óriási formában játszik, megint NBA-kuriózummal szolgált

K. Zs.K. Zs.
2026.11.02. 08:01
Luka Doncicnak ez volt a 20. olyan alapszakaszi meccse a Lakersben, amelyiken elérte a 40 pontos határt (Fotó: Getty Images)
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NBA Yaxel Lendeborg Los Angeles Lakers Itt van Amerika! Luka Doncic
Luca Doncic 45 pontos produkciójára építve a Los Angeles Lakers hazai pályán 131–125-re legyőzte a Toronto Raptorst az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint hétfő hajnali programjában. A Boston és a Golden State folytatta győzelmi sorozatát, a Brooklyn először nyert ebben az idényben.

DONCIC MEGÁLLÍTHATATLAN. A Golden State-től kapott kiadós verés után két nappal Luka Doncic már az első negyedben sokat tett azért, hogy a Lakers feledtesse a San Franciscóban történteket: behajított négy triplát, és 12 perc után 16 pontnál tartott. A későbbiekben sem nagyon lassított, s végül – nyolc hármasra építve – 45 pontnál állt meg, főszerepet vállalva abban, hogy a Toronto a felzárkózásnál tovább ne jusson. A 15 lepattanós idénycsúcs, a hat assziszt és az öt labdaszerzés a nyolc sikeres triplával, valamint a 45 ponttal kiegészítve a sokoldalúság olyan statisztikai kombinációja, amilyen a ligában korábban még nem volt. Austin Reaves 19 pontot, Walker Kessler 16 pont mellett 15 lepattanót jegyőkönyvezett, a térdével kínlódó Kahwi Leonardot még mindig nélkülöző vendégeknél Scottie Barnes 29 pontig jutott. (LA Lakers–Toronto 131–125)

KETTŐS ÜNNEP SAN FRANCISCÓBAN. Először a WNBA nagydöntőjét a hétvégén megnyerő Golden State Valkyries és vezérjátékosai, Gabby Williams, Tiffany Hayes és Kiah Stokes kapták meg a méltán járó elismerést, majd a program végén a Warriors legénysége is, amely – Stephen Curry és Draymond Green pihentetésével is megbirkózva – sorozatban negyedszer nyert. Yaxel Lendeborg ismét kulcsember volt, 37 pontos karriercsúccsal és hat assziszttal finiselt, de összesen 40 pontnyi segítség a cseresorból is jött Brandon Williams (17) vezérletével. S bár Curry nem játszott, Lendeborg megidézte őt: újonc a Warriors színeiben azóta nem szerzett ilyen sok pontot egy meccsen, hogy 2010 áprilisában Curry 42-vel büntette a Portlandet. (Golden State–LA Clippers 124–112)

BOSTON: MEGVAN AZ ÖTÖDIK! Nem adta olcsón a bőrét az Orlando, a bokájával kezelt Paolo Banchero távolléte ellenére is megszorongatta vendégét, de végül érvényesült a papírforma: a Celtics sorozatban ötödször is győzött. A bostoniaknál az idényt remek formában kezdő Jayson Tatum 32 pontot szerzett – 15/17-tel dolgozott a büntetővonalról –, Paul George 17-et tett hozzá, de a Magic féken tartásához nagyon kellett az a két dobásblokkolás is, amit Neemias Queta mutatott be a végjátékban. Anthony Black és Tristan da Silva 23-23 ponttal zárt az orlandói csapatban, amely még nyeretlen odahaza (0, 3). (Orlando–Boston 97–108)

BROOKLYN: MEGVAN AZ ELSŐ! A tartalékos – többek között Tyrese Haliburtont nélkülözni kénytelen – Indiana megfelelő partner volt ahhoz, hogy a Nets behúzza idénybeli első győzelmét, és magára hagyja a Sacramentót a nyeretlenek hátsó szobájában. Michael Porter Jr. 23, Julius Randle 20 pontot, Day’Ron Sharpe 15 pontos, 13 lepattanós dupla duplát tett be a közösbe a győztes csapatban. (Indiana–Brooklyn 90–98)

NBA, ALAPSZAKASZ
Orlando Magic–Boston Celtics 97–108
Indiana Pacers–Brooklyn Nets 90–98
Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 124–112
Los Angeles Lakers–Toronto Raptors 131–125

 

NBA Yaxel Lendeborg Los Angeles Lakers Itt van Amerika! Luka Doncic
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