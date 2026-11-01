A két Ferrari már az első körben összecsapott: Leclerc vezet, de büntetést kapott – Mexikóvárosi Nagydíj, verseny

Lewis Hamilton először várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Ferrari színeinben a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj versenye előtt. A brit mellől George Russell, míg a második sorból Charles Leclerc és a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vág neki a 71 körnek. Arról, hogy miként alakul az év 19. futama és hogy új bajnokot avatunk-e, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

... MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Hamilton Ferrari 2. Russell Mercedes 3. Leclerc Ferrari 4. Antonelli Mercedes 5. Verstappen* Red Bull-Ford 6. Norris McLaren-Mercedes 7. Hadjar Red Bull-Ford 8. Lindblad Racing Bulls-Ford 9. Gasly Alpine-Mercedes 10. Hülkenberg Audi 11. Colapinto Alpine-Mercedes 12. Piastri McLaren-Mercedes 13. Bortoleto Audi 14. Bearman Haas-Ferrari 15. Sainz Williams-Mercedes 16. Albon Williams-Mercedes 17. Alonso Aston Martin-Honda 18. Hirakava Haas-Ferrari 19. Stroll Aston Martin-Honda 20. Pérez Cadillac-Ferrari 21. Bottas** Cadillac-Ferrari 22. Lawson*** Racing Bulls-Ford *: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.

**: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

***: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről. 6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 30., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:18.128 2. szabadedzés 1. Leclerc 1:17.827 OKTÓBER 31., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Norris 1:17.600 Időmérő 1. Hamilton 1:16.514 NOVEMBER 1., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 8., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 29., 17.00