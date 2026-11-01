A két Ferrari már az első körben összecsapott: Leclerc vezet, de büntetést kapott – Mexikóvárosi Nagydíj, verseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.01. 20:30
Fotó: AFP
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verseny F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Lewis Hamilton először várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Ferrari színeinben a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj versenye előtt. A brit mellől George Russell, míg a második sorból Charles Leclerc és a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vág neki a 71 körnek. Arról, hogy miként alakul az év 19. futama és hogy új bajnokot avatunk-e, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.HamiltonFerrari
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.AntonelliMercedes
5.Verstappen*Red Bull-Ford
6.NorrisMcLaren-Mercedes
7.HadjarRed Bull-Ford
8.LindbladRacing Bulls-Ford
9.GaslyAlpine-Mercedes
10.HülkenbergAudi
11.ColapintoAlpine-Mercedes
12.PiastriMcLaren-Mercedes
13.BortoletoAudi
14.BearmanHaas-Ferrari
15.SainzWilliams-Mercedes
16.AlbonWilliams-Mercedes
17.AlonsoAston Martin-Honda
18.HirakavaHaas-Ferrari
19.StrollAston Martin-Honda
20.PérezCadillac-Ferrari
21.Bottas**Cadillac-Ferrari
22.Lawson***Racing Bulls-Ford
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.
6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

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