A két Ferrari már az első körben összecsapott: Leclerc vezet, de büntetést kapott – Mexikóvárosi Nagydíj, verseny
Lewis Hamilton először várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Ferrari színeinben a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj versenye előtt. A brit mellől George Russell, míg a második sorból Charles Leclerc és a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vág neki a 71 körnek. Arról, hogy miként alakul az év 19. futama és hogy új bajnokot avatunk-e, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
...
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|5.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|8.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|10.
|Hülkenberg
|Audi
|11.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|12.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|13.
|Bortoleto
|Audi
|14.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|18.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Bottas**
|Cadillac-Ferrari
|22.
|Lawson***
|Racing Bulls-Ford
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért, majd technikai szabálysértés miatt kizárták az időmérőről.
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
Legfrissebb hírek