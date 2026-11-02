Alexander Zverev a 30. világelső a férfiaknál

Az ATP 1973 augusztusa óta tartja nyilván világranglistáját, amelynek első éllovasa a román Ilie Nastase volt. A férfi profi teniszezők honlapjának közlése szerint azóta közel 49 ezren gyűjtöttek pontokat a rangsorba, és a 29 éves Zverev harmincadik játékosként került az első helyre, Boris Becker után második németként, utóbbi 1991-ben két részletben 12 hetet töltött az élen. Zverevet megelőzően 2024 júniusában Sinnerrel bővült a világelsők szűk köre, az olasz klasszis azóta a spanyol Carlos Alcarazzal felváltva volt első.

A sérülés miatt a szezont már lezáró Sinner a wimbledoni sikere óta nem játszik, az év harmadik Grand Slam-tornájának döntőjében éppen Zverevet múlta felül. A pályafutása első Grand Slam-sikerét az idei Roland Garroson begyűjtő német viszont őrzi jó formáját, és igaz, hogy a US Open óta nem nyert tornát, de folyamatosan meghatározó a jelenléte a nagy viadalokon, idén 65 meccsét nyerte meg és 17-et veszített el. Zverev a második legidősebb teniszezőként került az ATP-rangsor élére: a német 29 éves és 196 naposan érte el ezt a mérföldkövet, míg az ausztrál John Newcombe 30 éves és 11 napos volt, amikor 1974 nyarán lett első.

Zverev 100 ponttal előzi meg Sinnert, míg a szezonban – szintén sérülés miatt – korábban hónapokat kihagyó Alcarazt 3450 ponttal. A ranglistán a magyarok közül Marozsán Fábián két helyet javítva a 61., Piros Zsombor hármat lépett előre és a 101., míg Fucsovics Márton egyet rontva a 144. A női ranglistán – a WTA honlapja alapján – nincs változás az élen: a kazah Jelena Ribakina vezet a fehérorosz Arina Szabalenka és az orosz Mirra Andrejeva előtt. Ribakina pénteken a tokiói tornán kisebb sérülésre hivatkozva nem állt ki a negyeddöntőre, de nyolcaddöntős győzelmével biztosította, hogy év végén is ő lesz a rangsor élén.

A magyarok közül továbbra is hárman szerepelnek a legjobb kétszáz között: Bondár Anna két helyet javítva a 74., Udvardy Panna nyolcat rontva a 86., Gálfi Dalma hármat visszacsúszva a 155. pozíciót foglalja el.