La Liga: Tchouaméni lecsúszott lövése fejen talált egy kisfiút, Mbappé is vígasztalta

L. M.L. M.
2026.11.02. 10:40
Aurélien Tchouméni lövése talált el egy kisfiút (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Aurélien Tchouaméni Kylian Mbappé Racing Santander La Liga
Könnyedén nyert a Racing Santander otthonában a Real Madrid a spanyol bajnokság (La Liga) 11. fordulójában. A találkozó 51. percében Aurélien Tchouaméni lövése elszállt a kapu mellett és fejen talált egy fiatal szurkolót. A kisfiúnál eltört a mécses, azonban a találkozó után több Real Madrid-játékos, köztük az „elkövető” francia középpályás is vígasztalta, fotózkodott vele.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Yan Diomandé góljaival hozta el a három pontot a Real Madrid a Racing Santander otthonából. Egy, a meccsre kilátogató hazai szurkolónak azonban Aurélien Tchouaméni miatt marad emlékezetes a találkozó. A francia középpályás a második félidőben eleresztett egy távoli lövést, ami elkerülte a kaput és a leláton ülő nézők közé repült. A lecsúszott próbálkozás pont egy kisfiút talált arcon, aki érthetően sírásban tört ki. 

A lefújást követően az eltalált Maximót és édesapját a vendégek meghívták, és mielőtt visszautaztak volna Madridba, találkozhatott a játékosokkal. Tchouaméni amellett, hogy bocsánatot kért, egy aláírt mezzel is megajándékozta a fiút. Mbappé is odament hozzá, majd a csapattársát kifigurázva vígasztalta: „Tchouaméni hibája volt, nem tud lőni”. Maximo édesapját az AS szólaltatta meg később, aki „felejthetetlen élményként” írta le a Real Madrid gesztusát.

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A Real Madrid egy félidő alatt lerendezte a Racing Santandert

Az újonc eddig veretlen volt hazai pályán, de a madridiak ellen a kapuba sem tudott betalálni.

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
RACING SANTANDER–REAL MADRID 0–3 (0–3)
Santander, El Sardinero Stadion. Vezette: Munuera
RACING: Agirrezabala – Mantilla (Pedro Felipe, 29.), P. Ramón (Sainz-Maza, 61.), Belocian, Aarón Martín – I. Martín (A. Almeida, 82.), Prati – I. Luque, Canales, I. Vicente (Guliasvili, 82.) – Zabiri (P. García, 61.). Vezetőedző: José López
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, I. Konaté, Cucurella – Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 77.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 67.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Endrick, 85.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: K. Mbappé (11. – 11-esből), Jude Bellingham (22.), Y. Diomandé (36.)

Real Madrid Aurélien Tchouaméni Kylian Mbappé Racing Santander La Liga
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