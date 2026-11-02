La Liga: Tchouaméni lecsúszott lövése fejen talált egy kisfiút, Mbappé is vígasztalta

Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Yan Diomandé góljaival hozta el a három pontot a Real Madrid a Racing Santander otthonából. Egy, a meccsre kilátogató hazai szurkolónak azonban Aurélien Tchouaméni miatt marad emlékezetes a találkozó. A francia középpályás a második félidőben eleresztett egy távoli lövést, ami elkerülte a kaput és a leláton ülő nézők közé repült. A lecsúszott próbálkozás pont egy kisfiút talált arcon, aki érthetően sírásban tört ki.

0 vanne Tchouameni il vient d'assomer un petit avec sa frappe MDRRRRRR https://t.co/rcnmRHmxuf — Ilyas Chronique (@IlyasChronique) November 1, 2026

A lefújást követően az eltalált Maximót és édesapját a vendégek meghívták, és mielőtt visszautaztak volna Madridba, találkozhatott a játékosokkal. Tchouaméni amellett, hogy bocsánatot kért, egy aláírt mezzel is megajándékozta a fiút. Mbappé is odament hozzá, majd a csapattársát kifigurázva vígasztalta: „Tchouaméni hibája volt, nem tud lőni”. Maximo édesapját az AS szólaltatta meg később, aki „felejthetetlen élményként” írta le a Real Madrid gesztusát.

🚨🎥| Kylian Mbappé with the kid that took a ball to the face: "It's Tchouaméni's fault, he doesn't know how to shoot."😅 https://t.co/mVss92Wjwq — Kalshi FC (@KalshiFC) November 1, 2026