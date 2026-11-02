Hetedik lett a férfiváltó a rövid pályás gyorskorcsolya vk-n

A szombati elődöntőben a Moon Wonjun, Tiborcz Dániel, Jászapáti Péter és a felnőtt válogatottban újonc Wu Jia Wei Dávid alkotta négyes a szombati elődöntőben nem tudta megszorongatni az esélyesebb holland, kínai és japán csapatot, negyedikként ért a célba, így vasárnap az 5-8. helyért küzdhetett. A B-fináléban a lengyeleket kizárták, a magyarok pedig a harmadik helyen zártak a japánok és a kazahok mögött. Az A-döntőben a kanadaiak bizonyultak a leggyorsabbnak, mögöttük a kínaiak, majd a dél-koreaiak értek célba.

Egyéniben Somodi Maja 1500 méteren az elődöntőjében hatodik lett, majd a B-döntőben negyedikként ért célba, így összesítésben a 13. helyet szerezte meg. A számot az olasz Elisa Confortola nyerte, másodikként a dél-koreai Csoj Mindzsong, harmadikként pedig az ugyancsak olasz Gloria Ioriatti végzett. A női 500 métert a szám ötkarikás aranyérmese, a holland Xandra Velzeboer nyerte, míg férfi 1000 méteren a szám ugyancsak holland olimpiai bajnoka, Jens van 't Wout diadalmaskodott, ahogy egy nappal korábban a leghosszabb távon is.

A 2000 méteres vegyesváltók küzdelmében szintén a holland négyes bizonyult a legjobbnak. A vk-sorozat november 20. és 22. között Szöulban folytatódik, ahol a tervek szerint csak Moon Wonjun képviseli majd a magyar színeket.