Légiósok: kirúgták Bárány Donáték edzőjét
„Az ADO Den Haag a csalódást keltő sportszakmai eredmények miatt – azonnali hatállyal – megszünteti együttműködését Robin Peter vezetőedzővel. A klub köszönetét fejezi ki Robinnak az elvégzett munkáért, és nagy elismeréssel tekint vissza a bajnoki címre, valamint az Eredivisiébe történt feljutásra” – írja közleményében az ADO Den Haag.
Robin Peter tavaly nyáron vette át az akkor még másodosztályú klub irányítását, amely a vezetésével bajnokként jutott vissza a holland élvonalba. A második idénye azonban korántsem indult fényesen, az ADO Den Haag a legjobbak között csupán a harmadik meccsén szerezte meg az első pontját, az első győzelemre pedig több mint két hónapot kellett várni – ezt éppen a PSV Eindhoven ellen aratta. A siker óta azonban ismét három meccse nyeretlen az együttes, ráadásul tizenegyesek után kiesett a Holland Kupából is, ahonnan a negyedosztályú Excelsior 31 ütötte ki. Peter utódjáról még nem adott információt a klub.
Bárány Donát a sérülését követően vasárnap visszatért a csapatba, a Zwolle elleni vereség alkalmával kapott 12 percet.
HOLLANDIA
Eredivisie
Zwolle–Den Haag 1–0
Den Haag: Bárány Donát a 78. percben állt be csereként.