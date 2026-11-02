Légiósok: kirúgták Bárány Donáték edzőjét

„Az ADO Den Haag a csalódást keltő sportszakmai eredmények miatt – azonnali hatállyal – megszünteti együttműködését Robin Peter vezetőedzővel. A klub köszönetét fejezi ki Robinnak az elvégzett munkáért, és nagy elismeréssel tekint vissza a bajnoki címre, valamint az Eredivisiébe történt feljutásra” – írja közleményében az ADO Den Haag.

Robin Peter tavaly nyáron vette át az akkor még másodosztályú klub irányítását, amely a vezetésével bajnokként jutott vissza a holland élvonalba. A második idénye azonban korántsem indult fényesen, az ADO Den Haag a legjobbak között csupán a harmadik meccsén szerezte meg az első pontját, az első győzelemre pedig több mint két hónapot kellett várni – ezt éppen a PSV Eindhoven ellen aratta. A siker óta azonban ismét három meccse nyeretlen az együttes, ráadásul tizenegyesek után kiesett a Holland Kupából is, ahonnan a negyedosztályú Excelsior 31 ütötte ki. Peter utódjáról még nem adott információt a klub.

Bárány Donát a sérülését követően vasárnap visszatért a csapatba, a Zwolle elleni vereség alkalmával kapott 12 percet.

ADO Den Haag beëindigt per direct de samenwerking met hoofdtrainer Robin Peter vanwege de tegenvallende sportieve resultaten. De club bedankt Robin voor zijn inzet en kijkt met grote waardering terug op het kampioenschap en de promotie naar de Eredivisie. 👉 https://t.co/cxM7fXcwcE — ADO Den Haag (@ADODenHaag) November 2, 2026

HOLLANDIA

Eredivisie

Zwolle–Den Haag 1–0

Den Haag: Bárány Donát a 78. percben állt be csereként.