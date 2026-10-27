Szabó Alex gólja ellenére kikapott a Csíkszereda a Román Kupában

Három nappal a szezon első bajnoki győzelme után Valentin Suciu csíkszeredai vezetőedző szinte teljesen kicserélt kezdőt küldött pályára, csak Raul Palmes és Szalay Szabolcs maradt hírmondónak. A Iustin Chirila kapus mellett is elhúzó Szalay blokkolt lövése volt az első helyzet, a nagyváradiak első kísérlete viszont be is ment: Dragos Tescan lőtte ki a tizenhatos vonaláról a jobb alsó sarkot. A rögtön felpörgő FK nyolc percen belül válaszolt, Szalay szabadrúgása után a sorfalról ment mellé a labda, de a védők által elsőre kifejelt szöglet után Szalay kapu elé emelt labdáját Szabó Alex már befejelte. A sűrűn próbálkozó Szalay a vezetést is megszerezhette volna, de 17 méterről leadott lövését kiütötte Chirila, a félidő utolsó percében pedig szabadrúgásból a felső lécet találta el.

A szeredai lendület szünet után is kitartott, az FC Bihor teljesen beszorult, de Szalay újabb szabadrúgása után ismét a kapufán csattant a labda, Szabó Alex bombájánál pedig Chirila tolta ki a léc alá tartó labdát. Közben a Luca Novellit hátulról felrúgó Florian Haita piros lapot kapott, a Nagyvárad viszont emberhátrányban is kihasználta egyetlen esélyét: Alex Orban lőtt nagyon hasonló gólt, mint Tescan az első félidőben. Az FK-nak pedig erre már nem volt válasza, a hazai mezőnyfölény egyetlen nagy helyzetet sem hozott az utolsó negyedórában. Csíkszereda két forduló után három ponttal áll csoportjában, a december eleji utolsó fordulóban pedig az FCSB vendége lesz Bukarestben, míg a 4 pontos Nagyvárad az FC Argest fogadja.

ROMÁN KUPA

C-csoport. 2. forduló

FK Csíkszereda–FC Bihor (II.) 1–2 (Szabó A. 31., ill. Tescan 23., A. Orban 74.)

Kiállítva: Haita (Bihor, 64.)