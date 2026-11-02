Bódog Tamás: Nem szégyen kikapni Újpesten, de nem jó érzés

„Összességében úgy gondolom, hogy az Újpestnek több és nagyobb lehetősége volt, annak ellenére, hogy nagyon sokat mi kínáltunk tálcán az ellenfélnek. Nekünk is megvoltak a helyzeteink, és az egy-nullás vezetésünknél úgy éreztem, hogy tanácstalan az Újpest, nem nagyon talált fogást rajtunk” – értékelt Bódog Tamás, aki elsősorban az eladott labdák és az egyéni hibák miatt volt elégedetlen.

A Nyíregyháza vezetőedzője szerint játékosai hozzáállásával nem volt probléma, de a középpályán nem tudtak kellően agresszívan futballozni, az Újpest pedig rendre kihasználta a labdavesztések utáni lehetőségeket.

„Nem játszottunk rossz meccset, és a játékosok hozzáállása rendben volt. Túl sok egyéni és egyszerű hibát követtünk el, mi hoztuk helyzetbe az ellenfelet. Középen nem voltunk elég agresszívak, sok labdavesztésünk volt, amelyekből megkontráztak minket.”

A szakembert arról is kérdezték, mennyire aggasztja, hogy csapata ebben az idényben még egyetlen bajnoki mérkőzést sem hozott le kapott gól nélkül. Bódog szerint ez részben a támadó szellemű játékfelfogásuk következménye.

„Ha támadó felfogásban rámész az ellenfélre, agresszívan felvállalod az egy az egy elleni védekezéseket és az egész pályás letámadást, abban benne rejlik, hogy megfutnak. De most az pont nem érdekel, hogy minden meccsen gólt kapunk. Itt az a lényeg, hogy eggyel többet rúgjunk, ami sajnos még nem sikerül.”

Bódog külön kitért a hajrában csereként pályára lépő Temesvári Attila fejesére is, amelynél Szappanos Péter hatalmas bravúrral mentette meg az Újpest győzelmét.

„Ezért hoztuk be Attilát, hogy zavart okozzon, és meg is volt a két lehetősége. Az egyik nagyon nagy helyzet volt, tényleg kapusbravúr kellett hozzá. Szappanost elég sokat kritizálták az év folyamán, most viszont segítette a csapatát ezzel a nagy védéssel, minket pedig sajnos megfosztott egy ponttól.”