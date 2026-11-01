Mac Allister a léc fölé fejelte Kerkez remek passzát

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Liverpool–Arsenal 0–1 – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield. V: Madley

Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Andoni Iraola

A kispadon: Mamardasvili (k.), Joe Gomez, Cimikasz, Endo, Gravenberch, Szoboszlai, Koumas, Víctor Munoz, Ngumoha

Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes – Madueke, Ödegaard, Colisz – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

A kispadon: Kepa (k.), Hincapié, Lewis-Skelly, Mosquera, White, Eze, Merino, Zubimendi, Gyökeres

Gólszerző: Havertz (16.)

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