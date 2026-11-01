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NB I: Újpest–Nyíregyháza

Mac Allister a léc fölé fejelte Kerkez remek passzát

2026.11.01. 17:21
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Vezetnek a vendégek! (Fotó: AFP)
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Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A Premier League 9. fordulójában a Liverpool az Arsenalt fogadja a nap rangadóján – élőben az NSO-n!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 0–1 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield. V: Madley
Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
A kispadon: Mamardasvili (k.), Joe Gomez, Cimikasz, Endo, Gravenberch, Szoboszlai, Koumas, Víctor Munoz, Ngumoha
Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes – Madueke, Ödegaard, Colisz – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Kepa (k.), Hincapié, Lewis-Skelly, Mosquera, White, Eze, Merino, Zubimendi, Gyökeres
Gólszerző: Havertz (16.)

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Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
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