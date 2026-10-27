Sérülés miatt kihagyja a Salzburg kupameccsét Redzic Damir

Szerdán a másodosztályú Bregenz otthonába látogat az Osztrák Kupában Redzic Damir klubja, a Salzburg. A magyar válogatott játékosa azonban biztosan nem játszik a mérkőzésen, mivel izomproblémákkal küzd – derül ki a klub beharangozójából. Redzicet a hétvégén a LASK elleni bajnoki 62. percében lecserélték, előtte azonban remek formában volt, gólt rúgott az Altachnak, majd a hét közepén két gólpasszt is kiosztott a Celje ellen az Európa-ligában.