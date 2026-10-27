Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt kihagyja a Salzburg kupameccsét Redzic Damir

L. M.L. M.
2026.10.27. 11:15
Redzic Damir izomproblémákkal küzd (Fotó: Getty Images)
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légiósok Salzburg Redzic Damir RB Salzburg
Izomsérülés miatt nem lép pályára a Bregenz–Salzburg találkozón a magyar válogatott labdarúgója, Redzic Damir – jelentette be a klubja a hivatalos honlapján.

Szerdán a másodosztályú Bregenz otthonába látogat az Osztrák Kupában Redzic Damir klubja, a Salzburg. A magyar válogatott játékosa azonban biztosan nem játszik a mérkőzésen, mivel izomproblémákkal küzd – derül ki a klub beharangozójából. Redzicet a hétvégén a LASK elleni bajnoki 62. percében lecserélték, előtte azonban remek formában volt, gólt rúgott az Altachnak, majd a hét közepén két gólpasszt is kiosztott a Celje ellen az Európa-ligában. 

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A Salzburg a kupameccset követően a hétvégén az Austria Lustenaut fogadja, ha a magyar játékos felépül, ekkor léphet pályára legközelebb. 

AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
18.00: Bregenz–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir

légiósok Salzburg Redzic Damir RB Salzburg
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