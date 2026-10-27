Sérülés miatt kihagyja a Salzburg kupameccsét Redzic Damir
Izomsérülés miatt nem lép pályára a Bregenz–Salzburg találkozón a magyar válogatott labdarúgója, Redzic Damir – jelentette be a klubja a hivatalos honlapján.
Szerdán a másodosztályú Bregenz otthonába látogat az Osztrák Kupában Redzic Damir klubja, a Salzburg. A magyar válogatott játékosa azonban biztosan nem játszik a mérkőzésen, mivel izomproblémákkal küzd – derül ki a klub beharangozójából. Redzicet a hétvégén a LASK elleni bajnoki 62. percében lecserélték, előtte azonban remek formában volt, gólt rúgott az Altachnak, majd a hét közepén két gólpasszt is kiosztott a Celje ellen az Európa-ligában.
A Salzburg a kupameccset követően a hétvégén az Austria Lustenaut fogadja, ha a magyar játékos felépül, ekkor léphet pályára legközelebb.
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
18.00: Bregenz–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
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