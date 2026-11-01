DAC: teli gázzal tovább

A besztercebányai stadionba érve a DAC-szektor előtt egy „2008.11.01. – A bűnösök bűnhődjenek!” feliratú fekete molinó volt kihelyezve, emlékeztetve a tizennyolc évvel ezelőtt történtekre. Csaknem két évtizede íródott ugyanis a sárga-kékek történetének egyik legsötétebb fejezete. A DAC a Slovan ellen játszott, és az első negyedóra végén a vendégszurkolók füstbombákat és petárdákat dobáltak a játéktérre, illetve a rendőrök felé. Büntetlenül. Nem sokkal később a rohamrendőrség, máig nem bizonyított kődobálásra hivatkozva, rohamot indított az egyik hazai szektor ellen. A szurkolóverés hivatalos mérlege több mint ötven sérült volt, közülük egy maradandó károsodást szenvedett. Sokan ezt a rendőri támadást az 1992-es pozsonyi Fradi-drukkerveréshez hasonlították. A közös nevező a magyarellenesség volt…

A DAC ma úgy lépett pályára Besztercebányán, hogy klubtörténete egyik legjobb idényét futja. Soha ennyi pontot és ennyi gólt még nem szerzett, ráadásul mindössze hét gólt kapott. Olyan pozícióban várta a találkozót, amilyenben korábban még soha: nyolcpontos előnyt épített ki a tabella élén.

A hétvégi forduló a Niké Liga Segít projekt jegyében zajlott, amely immár harmadik kiírásához érkezett. A figyelem ezúttal a férfiak egészségére és a hererák megelőzésével kapcsolatos felvilágosításra összpontosult. A bajnokság névadó szponzora, a Niké ezúttal is segítségül hívta a futballstatisztikát: minden egyes blokkolt lövésért 350 eurót ajánl fel a Sport Jövőjéért Alapból. Az előző két idény során összesen 160 ezer eurót osztott szét támogatott szervezetek között.

A Slovan szombaton 2–1-re győzött Zólyombrézón, így öt pontra megközelítette a dunaszerdahelyieket. A sárga-kékeket azonban ez sem zavarta meg. Besztercebányán, amelynek keretéből sérülés miatt továbbra is hiányzott Szánthó Regő, már az első perctől kezdve aktívabban futballoztak.

Robert Klauss vezetőedző a szerdai, Kassán aratott győzelemhez képest két helyen változtatott a kezdőcsapaton, de az első félidő egyértelműen a DAC dominanciájáról szólt.

Hasonlóan a kassai mérkőzéshez, ezúttal is Ammar Ramadan volt az egyik legaktívabb játékos. Többször is ígéretes helyzetbe került, de 2 340 néző előtt hiányzott a pontosság a befejezéseknél. Egy alkalommal még a jobb kapufa is kisegítette a hazai kapust. George Gagua, Matej Trusa és Alioune Sylla előtt is adódtak lehetőségek, ám sokáig gól nélküli döntetlent mutatott az eredményjelző.

Egészen a 34. percig, amikor Ammar Ramadan (már a kilencedik gólpassza volt) beadását Klemen Nemanics fejelte a kapuba. A találatot a közel kétszáz dunaszerdahelyi szurkoló kellő módon meg is ünnepelte.

A szünet után már-már gólt kiáltottak a vendégdrukkerek, de Ammar Ramadan remek szólója után George Gagua lövése a kapufán csattant. Nemsokára újabb helyzetet hagytak ki a dunaszerdahelyiek: Alioune Sylla tizenegy méterről leadott gyenge lövését magabiztosan hárította Lukas Hrosso kapus.

Nyílt maradt a mérkőzés. Ahogy közeledett a vége, egyre veszélyesebbé vált a Besztercebánya. Még úgy is, hogy Arevalo kiállítása után az utolsó negyedórát emberhátrányban játszotta. Előbb Michal Duris, majd az egykori MTK-játékos, Róbert Polievka veszélyeztetett.

A 84. percben idő előtt eldönthette volna a találkozót a DAC, de Ammar Ramadan ziccerben nem találta el a kaput. Ugyanígy járt négy perccel később is. A 91. percben Prince Owusu kapufát találtra telôibe, majd az utolsó másodpercekben Ammar Ramadan megszerezte a vendégek második gólját. Továbbra is veretlen a DAC és továbbra is nyolcpontos előnnyel vezeti a táblázatot.

NIKÉ LIGA

Besztercebánya–DAC 0–2 (0–1)

A hazaiaknál Szánthó Regő és a vendégeknél Tuboly Máté nem voltak jelölve a meccsre.